El miércoles pasado, Alcaraz sufrió molestias en pleno partido ante Medvedev, un déjà vu recorrió el imaginario popular. Molestia muscular en plenas ATP Finals y la Copa Davis a la vuelta de la esquina. Esta vez eran los isquiotibiales los que pedían calma en un contexto que no lo admite. También se lo negó el propio Carlos con la ayuda de su equipo tras una brillante lectura y gestión de los tiempos que desembocó en maestría ante Zverev. La Copa de Maestros —denominada actualmente ATP Finals— ya descansa en su vitrina.

«Ha sido una semana muy intensa y muy difícil, no solamente físicamente, sino mentalmente. Ha sido una semana de lidiar con muchas situaciones fuera de pista y de tomar decisiones muy difíciles junto con mi equipo para al final acabar de esta manera. Es algo impresionante e increíble, lo cual vamos a disfrutar porque este tipo de momentos merecen la pena destacarlo. Me quedan pocos torneos y tengo muchas ganas de intentar completar todos», expresó el tenista murciano.

Uno de ellos, la Copa Davis, podría levantarlo dentro de apenas siete días. A Bolonia irá, como el año pasado, por carretera desde Turín este lunes por la mañana. Viajará junto a su entrenador, Samu López, ya que solo está permitido un acompañante por tenista y suele ser el técnico. A su llegada, Alcaraz completará la expedición española y por la tarde atenderá a los medios de comunicación junto al resto de sus compañeros.

Los tiempos y las formas son idénticos que el año pasado, claro que la diferencia reside en el estadio de la situación. Alcaraz ha tenido tiempo para gestionar y disputar partidos desde que notó la molestia muscular, hasta tres en tres días consecutivos. Y la logística juega a su favor. España no debuta en la Davis hasta el jueves y será contra Austria, un rival asequible. Ferrer podría reservar a Alcaraz para unas hipotéticas el sábado y así el murciano ganaría seis días de descanso. Casi una semana en la que repetirá la misma fórmula después de los partidos que en las ATP Finals para sentirse lo mejor posible.

«La Davis es algo muy importante para mí. Hay por delante una semana en la que vamos a ir para allá y desde ahora mismo voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente para poder ir a Bolonia y dar lo mejor de mí y ayudar al equipo lo máximo que podamos. Va a ser una semana muy bonita y a la cual le tengo muchas ganas», dijo el murciano. Está a una semana de cerrar de manera vigorosa un año marcado por su lesión.