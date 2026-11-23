Simeone ha celebrado su récord como el entrenador con más victorias en la historia de la Liga. Una gesta tras vencer al Getafe en el Metropolitano que quiso agradecer a toda su familia y lanzando un mensaje a los críticos que le tildan de hacer un juego excesivamente defensivo. 345 victorias del Cholo al frente del equipo colchonero que agranda aún más la leyenda del técnico argentino.

«Una alegría enorme, no puedo negarlo. Mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo de muchísima gente, muchos futbolistas volcados por una idea. Esa crítica continua que siempre recibimos, que no la valoro, pero sigo observándola: esa fase defensiva que ya nos han impuesto y parece que siempre jugamos defensivamente para defender. No ganas 345 partidos defendiendo», aseguró.

El argentino recuperó la sonrisa del Atlético después de dos duras derrotas ante Bayern y Barcelona. Pero el parón de selecciones no ha impedido que los rojiblancos recuperen la buena dinámica: «Hicimos un partido importante, donde enseguida entendimos por dónde queríamos jugar y los goles nos vinieron bien en el primer tiempo. Tuvimos situaciones para poder cerrarlo en el primer tiempo, no tuvimos esa contundencia que todos siempre soñamos, que todas las jugadas sean goles. El segundo tiempo fue controlado, peligroso por si hacían el 1-2. El resultado se quedaba corto y cerramos un partido importante. Me preocuparía si no generamos», dijo.

El técnico rojiblanco fue preguntado en rueda de prensa por su récord de victorias, superando a Luis Aragonés. «No hay ningún trofeo, pero sí es un número importante como entrenador. Detrás de todo este trabajo, estos 345 partidos, hay un montón de gente. En mi caso, mi mujer, Carla, es una fuerza muy importante, después los jugadores, el club, nuestra gente, pero la gente que te soporta, te acompaña, mis hijas, mis hijos, el tiempo que les hemos sacado, me emociona. No me suelo alegrar por muchas cosas, pero haber llegado a este lugar, hay un trabajo increíble detrás», afirmó.

«Era más lindo agradecer a esta gente que si seguimos diciendo que somos defensivos», añadió, entre risas, por la etiqueta de defensivo como entrenador a pesar de esas cifras. El ‘Cholo’ destacó además el gran momento de Álex Baena. «Baena está en un momento muy bueno, se siente dueño del equipo. Tomó un lugar importante y una responsabilidad que dejó Griezmann; la está tomando él, sobre todo en la parte ofensiva en los últimos metros. Venía del Villarreal, que es diferente, y estamos logrando hacerlo estar un punto más alto», comentó, tranquilo con Julián Álvarez.

«Va a hacer goles, porque siempre los hace. Hoy hizo un partido bárbaro, el gol llegará cuando tenga que llegar, estamos para esperar, le necesitamos», apuntó. «Estamos interpretando mejor los partidos fuera de casa. Los goles te dan ese tiempo de calma. Necesitamos seguir en la misma línea. Veníamos de un partido muy bueno contra el Barça; fue duro el resultado. Les costó a casi todos los equipos de Europa empezar, después de la selección, y más de visitante. Nosotros lo pudimos resolver», terminó.