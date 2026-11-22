La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP de Alberto Núñez Feijóo, Carmen Fúnez, sostiene en una entrevista exclusiva con OKDIARIO que «no ha habido un gobierno que haya hecho más daño a las mujeres que el de Sánchez», en referencia al escándalo de las pulseras antimaltrato, pero también en el ámbito de todas las políticas que el actual Ejecutivo ha llevado a cabo en torno a la mujer. No duda en afirmar que la vivienda y el feminismo «posiblemente son los dos grandes fraudes de la legislatura sanchista». En política social y dependencia, pone en valor la propuesta de su partido, el PP, para la denominada generación sandwich, que son los que cuidaron de sus hijos y cuidan ahora de sus padres, a los que Sánchez ha abandonado: «Nuestro compromiso es que el Estado va a cotizar la parte complementaria de la reducción de jornada que cojan esas personas para cuidar a sus padres o esas excedencias que van a coger», también para el cuidado de sus progenitores.

PREGUNTA: ¿Qué tiene que pasar de aquí al día 29 para que Sánchez se vaya? RESPUESTA.- Lo que tiene que pasar ya ha pasado, sinceramente, y esperemos que no pase nada más. En cualquier caso, mientras que Sánchez esté en el Palacio de la Moncloa, cualquier cosa es posible atendiendo a la última legislatura y a los años anteriores que hemos convivido con Sánchez en el Congreso. Pero lo más importante, lo que tiene que pasar, es que haya una gran mayoría de españoles que el próximo 29 de noviembre vayan a votar por el cambio, por la defensa de la legalidad en nuestro país, por un gobierno que protege a quien cumple la ley y persigue a quien la incumple. Y la garantía de ese cambio es Alberto Núñez Feijóo. Así que lo que tiene que pasar es que haya muchos millones de españoles que opten por el Partido Popular el próximo 29 de noviembre. Y en eso estamos. Intentando convencerlos. Porque la política también es eso, es convencerles de que su opción, que la respuesta a sus dudas o la solución a sus problemas está en nuestro proyecto político, en el de Alberto Núñez Feijóo.

P.- Como española, ¿qué impresión le causa ver a Sánchez ondeando la bandera de España precisamente en un mitin de la legislatura en que él mismo ha pactado con quienes quieren romper España para mantenerse en la Moncloa y se ha ido de vacaciones en plena invasión de Ceuta?

R.- Es que esa imagen es puro relato, pero no deja de ser lo que ha sido Sánchez a lo largo de toda esta legislatura. Relato y mentira constante, porque esto no va de ondear banderas de España en los últimos cinco minutos del partido. Esto va de defender la integridad de España, el control de nuestras fronteras y los intereses de los españoles. Y eso es algo que él ni ha hecho y yo creo que ni conoce porque no se ha puesto de manifiesto a lo largo de toda la legislatura, sino todo lo contrario. Es terrible oír a Sánchez cuando le preguntas por la situación que se vivió en Ceuta y cómo él se fue de vacaciones. Yo estuve allí. Yo estuve allí después de la invasión. En dos ocasiones he estado reuniéndonos fundamentalmente con el ámbito sanitario, con profesionales del ámbito sanitario y con los médicos y muchas mujeres que se acercaron a hablar con nosotros. Esa situación de normalidad no existía por ningún sitio y yo no puedo entender cómo un presidente del Gobierno puede estar de vacaciones, por mucha necesidad que tenga de estar con su familia. Lo primero son los españoles y sus intereses personales pasan a un segundo o a un tercer grado y, por lo tanto, yo creo que eso le incapacita. Por lo tanto, pueden dejar la bandera de España o la que quieran, pero desde luego refleja que es un cuento chino. Puro relato.

P.- ¿Cree que, tras la catástrofe de Urda, los casos de corrupción que le rodean, la invasión de Ceuta, la situación judicial de su propia pareja y, en general, el paulatino empobrecimiento de los españoles, tiene Sánchez motivos para bailar en los mítines?

R.- Es un insulto. Y le voy a decir más. Mire, yo soy de Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, entre Ciudad Real y Puertollano; hay más de 4.000 usuarios que se han visto perjudicados por el corte de la línea de alta velocidad. Son personas que utilizaban esa línea, esos trenes para ir a trabajar a Madrid o para desde Madrid ir a trabajar a Ciudad Real y Puertollano. En todos estos días, desde que ocurrió el accidente y se cortó esa línea, no han recibido ni una sola llamada, ni se han puesto en contacto con ellos, ni han recibido una sola explicación. Solo les han puesto como alternativa que, en lugar de coger el tren de alta velocidad, pasen siete horas en la carretera entre ida y vuelta, saliendo todos los días de madrugada de su casa y volviendo a las 19:00. Por lo tanto, ese accidente de Urda como el accidente de Adamuz, que reflejan la peor cara del sanchismo, que es la catastrófica gestión que han hecho de los recursos públicos y de los servicios públicos, es un insulto para todas esas víctimas mortales, para sus familias, para los heridos, para los maquinistas, que también hay que tenerlos en cuenta, que están sufriendo también las pésimas condiciones en las que se encuentran la línea de alta velocidad y nuestra red ferroviaria en España.

Pero para los usuarios habituales ni una explicación, ni un perdón, ni una respuesta, ni una alternativa seria a esa situación. Esos bailes sobran porque hay muchos puntos de España donde los españoles no están para bailes. Y le digo más, si hablamos de la clase media, que es algo que nos preocupa considerablemente, porque hay mucha clase trabajadora en este país, que aunque tiene trabajo con los recursos que recibe y por la subida de precios y por la subida de impuestos no puede afrontar con tranquilidad su día a día y trabajar en la España de Sánchez, no garantiza salir de la pobreza y de la vulnerabilidad, que les venga bailando el presidente del Gobierno cuando les tiene sin respuesta. Es una falta de respeto que se une a todas las que ha tenido a lo largo de esta legislatura.

P.- ¿Qué piensa hacer el PP ante los dos gravísimos últimos escándalos del gobierno de Pedro Sánchez, como son que la ministra Tolón tenga un piso de protección oficial en Toledo mientras reside en una vivienda oficial de 320 metros cuadrados y el otro gran asunto que me parece absolutamente escandaloso e impropio de un país democrático, que es el tema de las pulseras antimaltrato?

R.- Cuánta hipocresía, ¿verdad?, en estos dos ámbitos por los que me pregunta. Cuánta hipocresía ha tenido el Gobierno sanchista en materia de vivienda y en materia de feminismo. Posiblemente son de los dos grandes fraudes de la legislatura sanchista. En el ámbito de la vivienda, porque era un problema que no se consideraba como prioritario para ningún español. Cuando Sánchez llegó al Gobierno, era el problema 16 y, sin embargo, ahora es el primero. Por lo tanto, en materia de vivienda no podemos esperar otra cosa de ellos que hipocresía. Y además, el caso de la ministra Tolón se une también al de Montserrat Mínguez, la que era portavoz del Partido Socialista. Al final, tanto atacar a los grandes tenedores, tanto atacar a los fondos buitres…, o son sus parejas y se casan con ellos o terminan sacando pisos al alquiler sin el permiso de la comunidad autónoma. Que, por cierto, la comunidad autónoma presidida por el señor Page ha dicho que va a comprobar si esto es así y le van a abrir un expediente y una auditoría al respecto. Habrá que recibir cuáles son los resultados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al respecto. Por lo tanto, qué hipocresía en el ámbito de la vivienda y en el ámbito del feminismo; ya ni le cuento, porque es que todos tenemos en nuestra memoria a Ábalos diciendo ‘soy feminista porque soy socialista’. Y no ha habido un gobierno que le haya hecho más daño al movimiento feminista y que le haya hecho más daño a las mujeres que el gobierno de Pedro Sánchez.

Recordemos que empezamos con la ley del solo sí es sí, que ha sacado de la cárcel a 130 pederastas y violadores, que ha reducido condenas a más de 1.230 pederastas y violadores. Habría que hacerse una pregunta: ¿qué hubiese ocurrido en España si esa ley la hubiese aprobado el Partido Popular con esos resultados? Afortunadamente, les puedo garantizar que nunca haríamos una ley que dejase desprotegidas a las mujeres como con esa. Y luego, en el caso de las pulseras, es que se da también algo tremendo: fraude en lo político. Pero también es que la corrupción ha llegado incluso a ese ámbito, al ámbito de los dispositivos, con el agravante de que de la propia ministra se ha conocido una conversación en la que decía ella que los estaban enviando y se lo estaban dando a las mujeres, pero que estaban fallando y que sabían que tenían un fallo en la geolocalización. Y no es otra cosa que la geolocalización. En materia de dispositivos, de desprotección. Las víctimas de violencia machista en este país lo que necesitan es tener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado necesarios para protegerlas. Y algo muy importante: saber que ni los dispositivos, ni el sistema judicial, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad, ni los servicios sociales van a fallar. Para que una mujer denuncie, que es la llave que tiene para protegerse de los casos de violencia machista que sufre, es fundamental que se le garantice su seguridad. Y el Gobierno de Sánchez las ha dejado absolutamente desprotegidas.

P.- Como estamos en periodo electoral, parece que los ministros no pueden dimitir. Pero, ¿considera que la ministra de Igualdad debería dejar su puesto ante el escándalo de las pulseras?

R.- Sin ningún género de dudas. Pero debemos tener en cuenta que en este gobierno el verbo dimitir no lo conjugan, pero en ninguna de las personas, en ninguna. Y siempre que hay una dimisión, ha ido acompañado de un aplauso. Le recuerdo los aplausos a Ábalos en el Congreso de los Diputados, los aplausos a Cerdán en el Congreso de los Diputados. A esta gente, para dimitir, le tienen primero que aplaudir sus propios compañeros. A la ministra la están defendiendo y ya veremos si eso termina en una dimisión. En cualquier caso, hay que poner el foco en una coincidencia y en una paradoja. Y es que el número uno de la lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid, Óscar Puente, ya dimitido, pero sigue encabezando la candidatura, y la número dos es Ana Redondo. Por lo tanto, tienen un problema en Valladolid, si hay todavía algún vallisoletano que pretende votar al Partido Socialista con esa papeleta y esa candidatura.

P.- Ahora sabemos, como ha publicado OKDIARIO, que Irene Montero cambió las pulseras que funcionaban por otras que resultaron defectuosas para ahorrarse 34 millones de euros. ¿Qué le hubiera dicho Feijóo, de haber sido el presidente, a la ministra que hubiera hecho eso?

R.- El presidente Feijóo hubiese hecho lo mismo que ha hecho en la Xunta de Galicia, que ha sido hacer de las políticas de igualdad y de protección a las víctimas de violencia de género una auténtica prioridad. Y cuando digo víctimas, estoy hablando tanto de mujeres como de sus hijos, que también son víctimas de esa violencia. Y, por supuesto, el presidente Feijóo no hubiese permitido que en una situación y con unos dispositivos vitales, porque de que funcionen esos dispositivos depende la vida y la protección de esa mujer, se hubiese hecho un uso inadecuado de los fondos públicos. Mire, aquí el problema es que la izquierda no ha entendido lo que significa la defensa de los derechos sociales porque se dedican a proclamarlos. Incluso los llevan a textos legislativos y los publican en el Boletín Oficial del Estado. Pero la política social no es solo llevar derechos al Boletín Oficial del Estado, sino que tienen que llegar a la casa y a la vida de las personas que los necesitan. Y para eso se necesita gestión y rigor, porque los derechos, las prestaciones, los servicios, se sostienen económicamente, tienen que tener una partida presupuestaria y ese rigor de la gestión en el ámbito de los servicios y de los derechos sociales no ha existido a lo largo de los ocho años de gobierno sanchista.

P.- Hablemos de dependencia. ¿Qué futuro espera a la hora de sumar cotizaciones a la denominada generación sándwich, es decir, a los que cuidaron a sus hijos y cuidan a ahora a sus padres?

R.- Esa es una de las reflexiones que hemos hecho y que hemos recogido en nuestro programa electoral en materia de dependencia. Lo que tenemos que hacer, y también en materia de sanidad, es atender lo que nos está indicando la pirámide de población, que nos dice que a día de hoy ya hay un 21% de personas con más de 65 años. Que además, nuestros avances en materia sanitaria nos permiten hablar de cronicidad en muchas enfermedades. Pero tenemos que garantizar que los españoles no solo vivamos más años, sino que lo hagamos en mejores condiciones. Y ahí entra la fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y por supuesto, también la garantía de la dependencia. En este ámbito, nosotros queremos ir en dos líneas, primero, un pacto de Estado para garantizar recursos, que era de lo que hablábamos en la anterior pregunta. Y dos, reconocer los cuidados. Y hay una generación sándwich, como dice usted, fundamentalmente son mujeres. En la mayoría de los casos. También hay hombres que están dedicándose ahora a cuidar a sus padres cuando antes cuidaron a sus hijos y además lo hacen en los últimos años de su vida laboral, lo que condiciona mucho las pensiones del futuro. Nuestro compromiso es que el Estado va a cotizar la parte complementaria de la reducción de jornada que cojan esas personas para cuidar a sus padres o esas excedencias que van a coger para cuidado de sus padres. Porque por una parte les garantizamos las pensiones que les corresponden por lo que han cotizado a lo largo de toda su vida y no se ven perjudicados en los últimos años. Y por otra parte, es algo muy importante: el Gobierno también en esa línea, en esa medida tiene un retorno de esa inversión. Y es que esas personas mayores van a estar cuidadas como nadie puede hacerlo, que son por sus hijos. Y por lo tanto es un reconocimiento real a los cuidados. Como le decía antes, esto no va de proclamar derechos ni de hacer discursos que suenen bonitos. Si de verdad queremos valorar una sociedad por cómo cuida. Empecemos por cuidar a los que cuidan.

P.- ¿Cuál es el plan para la sanidad española de Alberto Núñez Feijóo y en qué medida y cómo va a afectar eso a toda España?

R.- Este es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Vamos a tener al presidente del Gobierno de España más preocupado y ocupado y con mayor conocimiento de lo que es el Sistema Nacional de Salud, en base a que él fue presidente del Insalud. Lo primero es garantizar que va a ser una prioridad de gobierno, porque es una prioridad del que va a ser presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. En segundo lugar, queremos fortalecer más nuestro Sistema Nacional de Salud, en la medida en la que vamos a tener una mayor presión asistencial por la demografía de nuestro país, porque va a haber más personas mayores y vamos a necesitar más recursos sanitarios. Y además queremos hacerlo desde un principio, que nos parece esencial, que es la cohesión. Al final, el Sistema Nacional de Salud es único, pero se gestiona desde 17 comunidades autónomas distintas. Por lo tanto, tenemos que cohesionar aún más nuestro Sistema Nacional de salud en tres vías distintas.

La primera de ellas es mejorando las condiciones laborales de los médicos facultativos y del resto de profesionales sanitarios. Sabemos que están haciendo guardias de 24 horas, que en muchos casos son inasumibles, que llegan agotados y que al final quien se perjudican son los propios profesionales y los pacientes. Por lo tanto, para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y de los médicos, recomponer la vía del diálogo. No podemos permitirnos una huelga de médicos de un año y medio donde se han cancelado 4 millones de actos médicos o se han pospuestos. Eso es terrible para el Sistema Nacional de Salud y eso es terrible para las listas de espera. Por lo tanto, primero mejorar el diálogo, recomponer el diálogo con los médicos y con el resto de profesionales sanitarios para el siguiente paso mejorar sus condiciones laborales. Todos en una mesa en donde tengamos la posibilidad real de afrontar esas reformas.

Segundo, garantizar financiación, porque de nada sirve que nos sentemos con los médicos y les prometamos una serie de recursos y de aumento en las retribuciones o de pagar más por las horas de guardia si a la hora de la verdad no hay un sostén económico que nos pueda permitir implementarlo. Por lo tanto, ahí nuestro compromiso es que en el nuevo modelo de financiación autonómica que va a liderar el presidente Feijóo, la sanidad será un pilar esencial, un pilar esencial del nuevo modelo de financiación autonómica.

Y en tercer lugar, tenemos que apostar también en el Sistema Nacional de Salud por recomponer el diálogo con las comunidades autónomas. Le puedo asegurar que lo que se ha vivido estos años ha sido terrible, porque el muro de Sánchez, que nos anunció en el debate de investidura, llegó también al Ministerio de Sanidad y puso un muro con los profesionales sanitarios y con los médicos, pero puso un muro también con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial y tenemos que trabajar de la mano y con las comunidades autónomas porque son las que están gestionando. Y todo ello pensando en el objetivo esencial, que es en el paciente, garantizar financiación, recomponer las vías de diálogo con profesionales y con comunidades autónomas y también mejorar las condiciones laborales de los profesionales e incorporar a más médicos e incorporar a más enfermeras y más técnicos, porque los necesitamos para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.