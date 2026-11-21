Carlos Espí fue Rafa Nadal y el Real Madrid remontó sobre la bocina a un Celta que dio una imagen estupenda en el Bernabéu. El joven delantero logró su tercer gol ganador en esta Liga después de los logrados en Cornellá y en el Martínez Valero. Y eso que nunca juega ni un cuarto de hora, pero su rendimiento es sobrehumano. Mourinho dejó a Vinicius en el banquillo y la salida del brasileño agitó el juego de un Madrid que saltó al campo sin acierto ni actitud.

Vinicius era suplente. Naturaca, que diría mi abuelo, del barrio de Lavapiés. Por méritos de Diomande y deméritos propios el brasileño aposentaba sus nalgas en el banquillo del Bernabéu. Era la decisión más lógica, más justa y más fácil que podía tomar Mourinho. Lógica porque el Real Madrid ha sido mejor equipo sin él, justa porque la meritocracia obliga a que jueguen los que rinden mejor y fácil porque el madridismo quería recibir a los que han obrado el milagro de la resurrección de un equipo que deambulaba medio muerto. Y entre ellos, al menos hasta ahora, no ha estado Vinicius.

Aprovechó Mourinho el parón de selecciones para recetar descanso ante el Celta a sus dos laterales titulares, Fede Valverde y Cucurella, igual que a Tchouaméni, que volvió de los partidos con Francia algo sobrecargado. Sin novedad en el resto. Saltaban estos once por el Real Madrid: Cucurella; Trent, Konaté, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

En Madrid aterrizaba el Celta, equipo de autor by Giráldez que casi le cuesta la cabeza a Xabi Alonso tras su victoria el año pasado. Menos mal que le quitaron el hacha a Florentino de sus manos a altas horas de aquella madrugada en el Bernabéu. Este Celta sigue jugando a lo mismo pero no le sale igual. Y este Real Madrid, desde luego, es otro. Y sin Vinicius, ni les cuento. El césped, como las urnas, dictaría sentencia.

Antes el Real Madrid y el Bernabéu rindieron un sobrecogedor homenaje a Jesús de Miguel, con su hermana, su padre y su viuda –a los que jamás habíamos visto– sobre el césped del Bernabéu, flanqueados por todos los jugadores de ambos equipos con el 9 de Jesús a la espalda. Fue sencillamente inenarrable ver los rostros de todo el mundo en el estadio bañados en lágrimas. Y luego echó a rodar el balón, la cosa más importante ente las que no tienen importancia.

Zarpazo del Celta

Apretó de salida el Celta. El Real Madrid vio el envite. Pero los visitantes se quedaron rápido con la pelota e hicieron diana a la primera. Pillaron a toda la zaga de Mourinho con la bragueta abierta. Y con la babilla de la siesta. Konaté abandonó su sitio para ir a por tabaco, Trent reculó mal para tapar su hueco, Huijsen fue al cruce con las piernas abiertas ante Williot, a Konaté no le dio tiempo a volver y el lateral izquierdo, nadie sabe por qué, era Camavinga, que también llegó a destiempo, así que Pablo Durán sólo tuvo que empujarla.

La jugada duró 37 segundos, con 38 toques de balón y 15 pases del Celta sin que la oliera el Real Madrid, que había salido en modo pereza. El Bernabéu, que había venido en son de paz, se puso las pinturas de guerra para ver si espabilaba a su equipo. Tardó 13 minutos en encontrar su primera llegada al área nacida de una maniobra individual de Diomande, que se la puso a Bernardo Silva para que cabecera en el área pequeña. Al portugués le faltaron cinco centímetros para marcar.

El Celta cambió presión por repliegue y el Real Madrid comenzó a hundir a los vigueses en torno a su área. Y lo fiaban todo a las contras, como la que desperdició Williot en el 22 después de que se plantara solo dentro del área y ejecutara un tiro cruzado y defectuoso que marchó fuera. La jugada había nacido de una pérdida de balón en la que Bellingham reclamó falta. El árbitro no atendió su petición, como tampoco la de Güler dos minutos después por un empujón (suavecito) dentro del área olívica.

Mourinho se enfada

A Mourinho no le estaba gustando un pelo la actitud de su equipo y puso a calentar a medio banquillo en el minuto 25: Fede Valverde, Cucurella, Vinicius y Endrick. El Real Madrid seguía con una enorme caraja. En el 32 Williot tuvo otra ocasión para hacer el 0-2 a placer en el punto de penalti pero su disparo se fue al lateral de la red. Perdonaba el Celta. Y dos minutos después de nuevo Williot pudo ganarse encender el árbol de Navidad de Vigo el año que viene, pero se topó con la mano incorrupta de Courtois. Otra vez el salvador. El Bernabéu se impacientaba.

En el 36 Javi Rodríguez agarró a Mbappé dentro del área. Cordero Vega le pilló y señaló la pena máxima. Los jugadores del Celta protestaron, el VAR revisó y ratificó la decisión arbitral. La pena máxima la ejecutó Mbappé, desaparecido todo el partido. No tiró, sacó de puerta, así que su disparo se marchó a la grada alta y con él el posible empate del Real Madrid antes del descanso.

Al que nos fuimos con el Celta (merecidamente) por delante en el marcador, el Bernabéu enfurruñado y con algún silbidito y Mourinho dispuesto a guillotinar a medio equipo en el vestuario. Se conformó con una buena bronca y no quitó a nadie. Sí la actitud del Real Madrid, que tuvo la ocasión de empatar en el 46 con una jugada que culminó Carreras en boca de gol pero se topó con un defensor céltico bajo palos.

Sale la caballería

Ahora sí apretaba el Real Madrid aunque algo falto de precisión en el pase. El Celta se replegó. Bernardo Silva y Mourinho protestaron un penalti que no era. El Bernabéu empezaba a empujar al equipo, toda vez que había dado señales de vida. Mou llamó de golpe a la caballería: Fede Valverde, Cucurella y Vinicius. Se fueron Trent, Carreras y Bernardo Silva. Diomande se iba a la derecha y Güler a la base al lado de Camavinga.

Konaté al filo del 60 corrigió un uno contra uno mortal ante Jutglá. Vinicius se hiperventiló en sus tres primeras acciones, que terminaron en agua. Mourinho le pidió calma. Como si le pidiera peras al olmo. El Celta pegó un par de avisos, uno fuera y el otro desviado con mano firme por Courtois. Y fue entonces cuando el Real Madrid por fin encontró el gol. Aceleró Vinicius por la izquierda, asistió a Mbappé en la frontal, éste vio a Bellingham con un toquecito sutil y el inglés batió por bajo a Ratiu para empatar el partido. El gol no pudo ser más oportuno.

Mourinho lo celebró con un cuarto cambio: Endrick por Diomande. Tocó a rebato el Madrid. La tuvo Camavinga en el 74 con un disparo que lamió por fuera el palo izquierdo de Radu. Mou no esperó más y en el 78 metió a Espí por Camavinga. Más madera. Se quedaban solos Bellingham y Güler como mediocentros.

Siempre Espí

Y, claro, con Espí en el campo lo normal era que acabara marcando. Lo hizo en el 86. Como siempre. Centró Vinicius y el delantero madridista le ganó la partida a su par para cabecear. Radu rechazó como pudo pero el propio Espí aprovechó el rebote para marcar con el pie. Apoteosis en el Bernabéu, que hubo de esperar casi al final del partido para ver a su equipo por delante.

El triunfo, sufrido, estaba encarrilado y pudo cerrarlo en el 88 Endrick en un mano a mano que abortó el meta Radu. El Real Madrid, con todos sus delanteros en el campo, sufrió para defender su valiosa victoria pero lo logró, así que los de Mourinho, en un partido raro e irregular, acabaron pasando la noche en lo alto de la tabla con los mismos puntos que el Barcelona.