Javier Tebas ha respondido en redes sociales a Florentino Pérez después de que el presidente del Real Madrid asegurase que, a partir de la próxima temporada, los mejores partidos se podrán ver gratis en la India a través de una plataforma. El dirigente de la Liga ha utilizado un mensaje cargado de ironía para reprocharle que adelante los planes de otras organizaciones.

«Ahora resulta que Florentino es el portavoz de la UEFA, la EFC y UC3. Anuncia sus planes de televisión antes que ellas mismas», ha escrito Tebas. El presidente de la Liga ha acompañado su publicación con un emoticono de una mano en la cara, reforzando el tono de burla de su respuesta al máximo mandatario madridista.

El mensaje responde a una afirmación concreta de Florentino Pérez sobre las retransmisiones de fútbol en el mercado indio. «A partir de la temporada que viene, los mejores partidos se podrán ver gratis en la India gracias a una plataforma», había señalado el presidente del Real Madrid. Unas palabras que Tebas ha aprovechado para cuestionar que sea él quien comunique esos planes.

La réplica de Tebas se centra en quién realiza el anuncio, sin aportar en ese mensaje detalles sobre la plataforma, los encuentros que ofrecería o las condiciones de acceso. El dirigente tampoco desmiente expresamente la afirmación de Florentino, sino que dirige su crítica a que el presidente del Real Madrid se adelante a las entidades a las que alude en su publicación.