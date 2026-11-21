Florentino Pérez garantizó ante la Asamblea General del Real Madrid que el club seguirá perteneciendo a sus socios. El presidente abordó la reforma de la estructura de la entidad y explicó que su objetivo es proteger el patrimonio económico de los madridistas. «El Real Madrid no se vende, no se ha valorado nunca su venta y no se venderá jamás», afirmó en Valdebebas, donde rechazó las acusaciones que, según denunció, se difundieron durante la campaña electoral.

El dirigente quiso despejar las dudas sobre el propósito de los cambios en los que trabaja su Junta Directiva. «No vamos a adoptar ninguna decisión que ponga en peligro la propiedad del club», aseguró. Florentino defendió que los socios deben conservar el control de la entidad y de su patrimonio, y presentó esa protección como una responsabilidad de su mandato. Su intervención fijó ese compromiso, aunque dejó pendiente la explicación detallada del mecanismo de la reforma.

Una reforma para proteger el patrimonio

«El Real Madrid es nuestro y no sólo de una manera romántica, sino de verdad», manifestó el presidente. A partir de esa idea, explicó que la propiedad tiene una dimensión económica que también debe quedar protegida. Florentino aludió a la transformación que han vivido otras entidades para justificar la necesidad de actuar.

«En la historia de la Liga, muchos gestores han terminado siendo dueños de los clubes. Yo no quiero eso. Quiero que lo sean los socios», afirmó. Según explicó, la reforma busca garantizar que quienes gestionan el Real Madrid sigan respondiendo ante sus propietarios. «Eso es precisamente lo que perseguimos con la reforma en la que estamos trabajando. Blindar el patrimonio», añadió.

El presidente también recordó su enfrentamiento con la Liga por los derechos del club. «Nos quisieron expropiar desde la Liga nuestros derechos, metiendo la mano en nuestros bolsillos», denunció. Aseguró que el Madrid contribuyó a que se retiraran unas enmiendas presentadas en el Congreso que, según su valoración, perjudicaban ese patrimonio. En ese punto reconoció la actuación de los partidos políticos y sostuvo que aquellas propuestas habían llegado a través de un grupo de presión sin conocimiento de PSOE y PP.

El reproche por la campaña electoral

Florentino respondió a quienes, durante la campaña, le acusaron de querer vender el Real Madrid. El mandatario cuestionó la propuesta de facilitar el acceso a la condición de socio a los familiares de los actuales miembros. Según sus cálculos, habría supuesto incorporar a entre 300.000 y 400.000 personas y habría convertido a los socios actuales en una minoría.

«Ser socio es algo que se gana con años y compromiso», defendió. Para el presidente, preservar esa condición implica proteger también la historia de quienes han sostenido al club. Los definió como sus dueños y sus guardianes, y advirtió de las consecuencias que tendría alterar su peso en las decisiones de la entidad.

«Tuve que avalar con mi patrimonio personal»

Para explicar su posición, Florentino se remontó a su llegada a la presidencia. «Cuando llegué, el Real Madrid estaba hecho una ruina. Ahora lo puedo decir», aseguró. Recordó que tuvo que avalar con su patrimonio personal para pagar a los jugadores y reivindicó el trabajo realizado desde entonces para sanear las cuentas y garantizar la independencia económica del club.

«¿Alguien cree que después de estos años iba a hacer ahora lo contrario?», preguntó a los compromisarios. El presidente vinculó esa trayectoria con el compromiso de mantener la propiedad en manos de los socios y cerró su discurso apelando a la unidad y a la ambición deportiva. «Tengo la misma ilusión que el primer día y seguiré trabajando por un Real Madrid de sus socios, para siempre».