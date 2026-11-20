Tchouaméni, Bernardo Silva y Vinicius protagonizan la convocatoria del Real Madrid para recibir al Celta en el Bernabéu. Los dos centrocampistas están disponibles después de superar sus problemas físicos, mientras que el brasileño regresa en Liga tras cumplir sus cuatro partidos de sanción. Mourinho sólo tiene dos lesionados, Rodrygo y Asencio, aunque tampoco cuenta con Mendy, que se entrena como uno más y sigue sin entrar en la lista.

La presencia de Tchouaméni es una de las buenas noticias para el entrenador portugués. El francés ha estado entre algodones después de regresar con molestias de la concentración de su selección, pero ha podido reincorporarse al trabajo al mismo ritmo que sus compañeros. Su evolución le permite estar entre las alternativas para el encuentro contra el conjunto gallego.

También está disponible Bernardo Silva. En su caso, la precaución y el descanso han permitido que deje atrás sus problemas y vuelva a entrenarse con normalidad. Mourinho dispone así de los dos integrantes de una pareja que ha ganado importancia en el centro del campo, aunque su presencia en la convocatoria no obliga a que ambos salgan de inicio.

El otro regreso destacado es el de Vinicius. El brasileño pone punto final a su ausencia en la competición doméstica después de cumplir el último partido de castigo en Mestalla. Puede volver a jugar en Liga y lo hace ante un Bernabéu que observará con atención su respuesta.

Su vuelta amplía las posibilidades ofensivas de Mourinho y devuelve competencia a una banda izquierda en la que Diomande ha aprovechado sus oportunidades. Vinicius tiene por delante el reto de recuperar protagonismo con su fútbol y ayudar al Real Madrid a mantener la buena dinámica anterior al parón.

Mendy sigue esperando su oportunidad

En el capítulo de ausencias, Rodrygo y Asencio continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Son los únicos lesionados de la plantilla y ninguno está disponible para recibir al Celta. El técnico deberá seguir esperando para recuperar a ambos.

Diferente es la situación de Mendy. El lateral francés trabaja con el grupo y se entrena como uno más, pero vuelve a quedarse fuera de la convocatoria. Su ausencia no forma parte del parte de lesionados y su oportunidad tendrá que esperar.

Con Tchouaméni y Bernardo disponibles y Vinicius de vuelta en Liga, Mourinho recupera recursos para retomar la competición. El Real Madrid vuelve al Bernabéu con más alternativas y con el objetivo de prolongar su buen momento.

Convocatoria del Real Madrid