El Real Madrid se ha puesto manos a la obra con las renovaciones durante el parón de selecciones de noviembre. El conjunto blanco no dudó en ampliar el contrato de Arda Güler hasta 2032, lo que refleja la confianza del club en el talento del turco. El presidente del Fenerbahce, Aziz Yıldırım, le ha redactado una carta de felicitación, donde señala que para su antiguo equipo supone un inmenso orgullo este gran paso en su carrera.

Başkanımız Aziz Yıldırım’dan Arda Güler’e tebrik mektubu. “Arda Güler, Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum. Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur. Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz. İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın. Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikâyeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz. Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz. Sevgilerimle, Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı “ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 20, 2026

La calidad del mediapunta está siendo determinante en el esquema de José Mourinho. La competencia es muy alta, pero el jugador no es de los que se arruga y quiere afianzarse en el once inicial. Esta temporada, suma un total de cuatro goles y siete asistencias en 14 partidos. La operación por el futbolista ha terminado siendo un éxito, ya que los de Chamartín únicamente pagaron 30 millones de euros por él. Su valor de mercado en la actualidad asciende hasta los 100 millones.

La felicitación del presidente del Fenerbahce a Arda Güler

Arda Güler,

He seguido con satisfacción que las negociaciones para la extensión de tu contrato con el Real Madrid Club han concluido y que el nuevo contrato se ha extendido hasta el año 2032, y ello me ha llenado de un inmenso orgullo.

Esta firma, de la que hemos sido testigos como país, es un resultado muy valioso de tu dedicación al fútbol, tu compromiso, tu trabajo, tu perseverancia y tu esfuerzo.

Yo personalmente, junto con los miembros de nuestra Junta Directiva y el Fenerbahçe Spor Kulübü, siempre hemos admirado con aprecio tu identidad como deportista y hombre de deportes tanto en nuestro club como en los ámbitos nacional e internacional, y continuaremos siguiéndolo con el mismo aprecio.

Qué bien que seas del Fenerbahçe y qué bien que hayas llevado nuestro glorioso emblema y camiseta.

Deseamos que esta firma que has realizado sea de buen augurio, y creemos que continuarás luchando en los campos con el club al que ahora perteneces, escribiendo nuevas historias y nuevas victorias que nos llenen de orgullo a todos.

Te deseamos, junto con tu querida familia, un nuevo período libre de lesiones, saludable y lleno de éxitos superiores, y esperamos con ansias ver muchas más de tus conquistas.

Con mi cariño,

Aziz Yıldırım

Presidente del Fenerbahçe Spor Kulübü