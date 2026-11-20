El Real Madrid sigue demostrando su fortaleza económica. Las cuentas correspondientes a la temporada 2025/26 reflejan que el club blanco cerró el ejercicio con una deuda neta ordinaria de apenas nueve millones de euros, una cantidad muy reducida para una entidad que supera los 1.200 millones de ingresos anuales. Una situación financiera que contrasta con las importantes cantidades destinadas a la remodelación del estadio Santiago Bernabéu, cuya financiación se contabiliza de manera diferenciada. Dos realidades que conviene separar para comprender la verdadera situación económica de la entidad presidida por Florentino Pérez.

El informe económico del Real Madrid recoge que la deuda neta ordinaria, excluyendo la financiación del estadio, se situó en nueve millones de euros a 30 de junio de 2026. Una cifra que, además, mejora los 12 millones registrados al cierre del ejercicio anterior. El club terminó la temporada con 1.221,3 millones de euros de ingresos de explotación, un beneficio neto de 26,3 millones y un patrimonio neto de 624 millones. Unas cifras que reflejan la capacidad del Madrid para mantener una actividad económica de enorme dimensión sin recurrir a un endeudamiento ordinario elevado.

El Bernabéu, una deuda diferente

La situación cambia cuando se analiza la remodelación del Santiago Bernabéu. El Real Madrid presenta una deuda neta de 1.335 millones de euros vinculada al proyecto del estadio, cuya inversión acumulada alcanza los 1.408 millones. Se trata de una financiación específica destinada a transformar el recinto en uno de los grandes centros deportivos, turísticos y comerciales del mundo. Una obligación que el club tendrá que devolver en los plazos establecidos y que no debe confundirse con la deuda generada por su actividad habitual.

La gran apuesta de Florentino Pérez pasa por convertir esa inversión en una fuente permanente de ingresos. El Bernabéu ya está dando muestras de su capacidad para generar negocio. Los ingresos asociados a socios y estadio alcanzaron los 363,2 millones de euros en la temporada 2025/26, frente a los 326,8 millones del ejercicio anterior. Un crecimiento del 11,1% que evidencia la importancia de la explotación comercial del recinto. Además, el presupuesto de la temporada 2026/27 contempla elevar esta partida hasta los 420,1 millones de euros.

El negocio del Bernabéu va mucho más allá de los partidos del Real Madrid. El Tour y las experiencias vinculadas al estadio generaron 59,9 millones de euros, mientras que la restauración aportó otros 13,8 millones, con un crecimiento del 34,3%. A ello se suman los ingresos derivados de eventos, espacios comerciales y otras actividades. El objetivo es que el estadio genere recursos durante todo el año y contribuya a financiar la inversión realizada, aunque los ingresos de explotación no equivalen directamente al dinero disponible para devolver los préstamos.

Un Real Madrid con músculo financiero

La fortaleza económica del Real Madrid también se refleja en su liquidez. Al cierre del ejercicio, el club contaba con 83 millones de euros de tesorería ordinaria y 475 millones en líneas de crédito no dispuestas. Esta última cantidad representa financiación disponible, no dinero ingresado ni beneficio, pero proporciona un respaldo adicional para afrontar necesidades de liquidez. Todo ello en un contexto de crecimiento de los ingresos comerciales y de una estructura económica que permite al Madrid mantener su competitividad deportiva.

Por tanto, la fotografía financiera del Real Madrid presenta dos caras perfectamente diferenciadas. Por un lado, una actividad ordinaria con un endeudamiento neto muy reducido, ingresos récord y un patrimonio consolidado. Por otro, una inversión extraordinaria en el Bernabéu que implica compromisos financieros importantes a largo plazo. El gran desafío del club es que el nuevo estadio siga aumentando su rentabilidad y permita afrontar esa deuda sin comprometer su estabilidad económica ni su ambición deportiva. Una apuesta de futuro que ya empieza a reflejarse en las cuentas de la entidad blanca.