El Real Madrid acaricia los cuartos de final o, al menos, mete presión al resto con su segunda victoria en esta Champions League. A falta de una jornada –y de que se juegue la que acaban de inaugurar tanto blancas como Manchester City– el conjunto blanco sigue sin perder y se pone en cuarta posición. Tres empates y dos triunfos que las permiten soñar con evitar la ronda previa. Si ganan a la Roma, lo tendrán prácticamente hecho.

Clasificación fase de liga de la Champions

OL Lyonnes – 10 puntos Barcelona – 10 Manchester City – 9* Real Madrid – 9* Bayern – 8 Arsenal – 8 Chelsea – 8 Juventus – 6 Benfica – 6 PSG – 5 Inter – 5* Koge – 4 Roma – 4 Servette – 3 París – 2 Hacken – 2* Leuven – 2 Austria Viena – 1

(*) Con un partido más