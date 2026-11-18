El Real Madrid acaricia los cuartos de final o, al menos, mete presión al resto con su segunda victoria en esta Champions League. A falta de una jornada –y de que se juegue la que acaban de inaugurar tanto blancas como Manchester City– el conjunto blanco sigue sin perder y se pone en cuarta posición. Tres empates y dos triunfos que las permiten soñar con evitar la ronda previa. Si ganan a la Roma, lo tendrán prácticamente hecho.
Clasificación fase de liga de la Champions
- OL Lyonnes – 10 puntos
- Barcelona – 10
- Manchester City – 9*
-
Real Madrid – 9*
- Bayern – 8
- Arsenal – 8
- Chelsea – 8
- Juventus – 6
- Benfica – 6
- PSG – 5
- Inter – 5*
-
Koge – 4
- Roma – 4
- Servette – 3
- París – 2
- Hacken – 2*
- Leuven – 2
- Austria Viena – 1
(*) Con un partido más