Un aficionado del Real Oviedo ha sido condenado a 11 meses de prisión por hacer gestos y sonidos contra Kylian Mbappé en el partido de Liga de agosto de 2025 que enfrentó al equipo asturiano contra el Real Madrid en el Carlos Tartiere.

La condena es por un delito de odio y, además de esta pena de 11 meses de prisión, al hincha del conjunto ovetense se le pone una multa diaria de ocho euros y también una inhabilitación para ejercer profesiones u oficios educativos, docentes, deportivos o relacionados con actividades de tiempo libre que durará tres años y 11 meses.

Los hechos tuvieron lugar el 24 de agosto de 2025, en el encuentro de Liga entre el Real Oviedo y el Real Madrid. Desde la grada del estadio Carlos Tartiere, este hincha dedicó insultos racistas a Kylian Mbappé, además también de hacer gestos de ese corte contra el futbolista francés.

Esta persona, que fue detenida unos días después, ha reconocido los hechos y ha sido condenada por un delito de odio. Además, se le ha aplicado la atenuante de embriaguez. Fue identificado gracias al análisis de imágenes y vídeos: realizó movimientos y sonidos imitando a un mono en el minuto 37, que coincidieron con la celebración del primer gol del Real Madrid, que marcó Mbappé.

La pena de prisión queda suspendida, algo consensuado por las partes, a una serie de medidas que tendrá que cumplir el condenado, como es la prohibición a estadios de la Liga y también a la imposibilidad de acercarse a Kylian Mbappé.

El Real Madrid, tras la sentencia, ha reafirmado «su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte». Ha recordado, a su vez, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares.

La Liga de Tebas, que también es un ejemplo en la lucha contra el racismo en los estadios de fútbol y que también puso en este caso denuncia, ha recordado su lucha contra esta lacra y que ya van 12 resoluciones en las que se condena a aficionados por insultos racistas en estadios de fútbol.