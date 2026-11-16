Vinicius está confundido

El Real Madrid no entiende las explicaciones que dio Vinicius en Singapur sobre su inicio de temporada. El brasileño admitió que entrenó menos durante las vacaciones y reconoció que la negociación de su renovación y el interés de otros clubes le afectaron. En Valdebebas ponen sobre la mesa dos hechos para explicar su postura. El club llegó a ofrecerle 22 millones de euros por temporada, una propuesta que considera justa, y ningún equipo presentó una oferta en firme para ficharle.

El Real Madrid quería renovar a Vinicius y se lo trasladó con una propuesta que, en el club, entendían acorde con su peso en la plantilla y con lo que había hecho de blanco. Los 22 millones por temporada fueron una de las cifras que el Madrid puso sobre la mesa durante la negociación. El acuerdo llegó en agosto y amplió su contrato hasta 2032.

Vinicius tenía derecho a negociar sus condiciones y a considerar insuficiente la primera propuesta, donde pedía una oferta de renovación que en ningún momento se le iba a dar. Lo que cuesta entender en el Madrid es que, con la renovación resuelta desde agosto, el delantero siga recurriendo a aquella negociación para explicar su rendimiento en noviembre. Desde Valdebebas recuerdan que el club quiso asegurar su continuidad y acabó mejorando su propuesta.

Nadie vino a ficharle

El otro punto que en Valdebebas quieren aclarar es el del mercado. Vinicius habló de clubes interesados y el Real Madrid admite que los hubo. La información que trasladan desde el club es que ninguno presentó una oferta formal por su traspaso. El Madrid nunca tuvo sobre la mesa una propuesta que le obligara a negociar o a decidir si vendía al jugador. La única negociación que acabó en una firma fue la de su continuidad en el Bernabéu.

Una explicación sobre el Madrid en una rueda de prensa con Brasil

«Terminé entrenando menos que en los últimos años», reconoció Vinicius en la previa del amistoso de Brasil contra Singapur. Explicó que la eliminación del Mundial le afectó y que quiso pasar más tiempo con su familia. Hay autocrítica en admitir que pudo prepararse mejor. En el Real Madrid sorprende que lo haya contado en una comparecencia con Brasil y que, tres meses después de empezar la temporada, la preparación del verano siga ocupando tanto espacio en su explicación.

Vinicius llega a esa rueda de prensa después de marcar dos goles contra Japón. Con el Real Madrid suma un gol y tres asistencias en 12 partidos. Él mismo dijo que está trabajando para volver a su mejor nivel y recordó que suele responder en los momentos decisivos. Su reto inmediato es recuperar esa regularidad también de blanco, en los partidos de cada semana en los que Mourinho necesita que vuelva a marcar diferencias.