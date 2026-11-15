El Real Madrid repesca a Ndiaye ante la gravedad con las lesiones

El Real Madrid ha repescado a Eli Ndiaye para solucionar la plaga de lesiones que tanto preocupaba a Pedro Martínez. Después de menos de tres meses de que se marchase al Asisa Joventut en calidad de cedido, el club blanco ha ejecutado la cláusula para traerle de vuelta y ayudar al equipo en un momento muy duro para la enfermería merengue. Un movimiento a coste cero que podían activar hasta este domingo y que no han dudado en hacerlo.

Ndiaye ya había regresado después de no sacar su mejor nivel en Estados Unidos. El ala-pívot se incorporó al Real Madrid, pero no tenía hueco para incorporarse al equipo a corto plazo y decidieron mandarle al Asisa Joventut para que siguiera creciendo a sus 22 años. Ndiaye disputó este sábado su último encuentro con la Penya, poniendo punto final a una etapa en la que ha podido acumular minutos y continuar con su desarrollo bajo las órdenes de Dani Miret. El técnico, reconocido por su trabajo de formación y campeón del mundo sub-19, ha sido una figura importante en esta nueva experiencia para el joven interior.

Y el regreso de Ndiaye ha sido sencillo. La operación responde a una cláusula incluida en su contrato de cesión, que permitía al Real Madrid reclamarlo a partir del 15 de noviembre si necesitaba cubrir plazas de formación en las competiciones ACB o atravesaba una situación complicada por las lesiones. Finalmente, ha sido este segundo escenario el que ha precipitado su vuelta.

Un fichaje necesario en el Real Madrid

Su regreso se produce en un momento en el que el Real Madrid necesita recuperar efectivos. Las ausencias de jugadores como Deck y Jantunen, junto a los diferentes problemas físicos que han sufrido Campazzo, Maledon y Smith, han condicionado los planes del equipo. Ante esta situación, la incorporación de Ndiaye supone una alternativa para ampliar las opciones de Pedro Martínez en la rotación.

Ndiaye hace poco más de un año se marchó del Real Madrid para lograr su sueño de llegar a la NBA. Llegó a firmar un contrato por dos años con los Atlanta Hawks, pero no logró consolidarse después de pasar por la G-League y sufrir una lesión que acabó provocando su salida de la franquicia. Participó en la Liga de Verano de Las Vegas, pero no consiguió una nueva oportunidad en Estados Unidos.

El jugador decidió regresar a España el pasado verano y el Valencia Basket intentó ficharle, pero el Real Madrid ejerció su derecho de tanteo e igualó la oferta valenciana, evitando así que reforzara a uno de sus rivales directos. Ahora, su regreso al equipo blanco abre una nueva etapa en su carrera. Con solo 22 años y un importante margen de progresión, Ndiaye tendrá la oportunidad de volver a demostrar su nivel en el Real Madrid. Incluso podría tener un reestreno especial el próximo domingo, ya que el calendario podría situarle frente a su último equipo, el Joventut.