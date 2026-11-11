Pedro Martínez: «No hay que quejarse, somos unos privilegiados de jugar tantos partidos y viajar tanto»

Pedro Martínez atendió a los medios en la previa del Real Madrid-Estrella Roja. Otra visita de altura en el Palacio en la que los blancos deberán hacer frente al segundo clasificado de la Euroliga con cinco lesiones. Ninguno llega para el partido de la jornada 11, pero sí Chuma Okeke, que fue baja el pasado domingo por molestias. El técnico catalán destacó el «privilegio» que tienen los entrenadores de esta competición por «viajar tanto» y disputar tantos encuentros.

«Es un equipo que defensivamente lo está haciendo sensacional y que en ataque también juega a muy buen ritmo. Debemos preocuparnos por su defensa, obviamente, porque tienen variedad en todas las cosas que hacen, pero en ataque tienen manejadores como Chris Jones, Tyson Carter, que son realmente buenos y tienen capacidad de anotación. Son físicos, han fichado a Christian Koloko, que es un ‘5’ atlético que hace las cosas muy bien… Están siendo uno de los mejores equipos de la liga. Han ganado ocho de los nueve últimos y están en un momento muy bueno. Va a ser un partido muy duro. Lo afrontamos con ánimo. Podemos ganar a cualquiera y esa es la mentalidad que tenemos ahora mismo», comenzó explicando al ser preguntado por la defensa de Estrella Roja, la más sólida de la Euroliga.

«Todos los jugadores tienen margen de mejora. Absolutamente todos, pero claro, no es fácil mejorar. Mejorar tiene que ver con el trabajo del día a día, entrenar bien, el esfuerzo, la mentalidad es fundamental… Entonces, esperamos que mejore y que lo hagan todos. Hay que ser críticos porque para mejorar es muy importante. No conformarte con lo que ya haces, sino tener la mentalidad de mejorar», expresó acerca de Timothé Luwawu-Cabarrot, el jugador que más triples lanza del Real Madrid en la Euroliga (13/49).

«Vamos a ver cómo lo hacemos. Contamos con los jugadores que tenemos a tope y con Chuma (Okeke) ayer regular, pero hoy ha entrenado con normalidad y contamos con él. Olivier Sarr, el otro día, nos dio unos minutos muy buenos en una posición que no es la suya natural. Lo bueno es que los jugadores estén dispuestos a ayudar al equipo en lo que se les da bien, en su posición natural, y en lo difícil. Contamos con los que tenemos y queremos ser competitivos con los que tenemos. Para eso, necesitamos que tengan una buena actuación en su posición natural y en la que no. También vale con Sergio Llull, que se siente más cómodo de ‘2’, pero ahora está jugando de ‘1’», expresó.

También habló del ajetreo de los entrenadores para preparar tantos encuentros al ser cuestionado por Ibon Navarro y su espectacular arranque de Euroliga con el Estrella Roja, rival de los blancos: «Tiene una dificultad, pero para eso nos preparamos. Tenemos que adaptarnos, tener mentalidad de mejora y hacer lo que esté de nuestra mano para ayudar al equipo. Ibon lo va a hacer bien seguro. Con las dificultades inherentes a las responsabilidades que tenemos, pero lo va a hacer bien seguro».

«Yo, personalmente, creo que lo que no hay que hacer es quejarse. Somos unos privilegiados de jugar tantos partidos, de viajar tanto… No nos debemos quejar y ver la parte positiva de estar en equipos que tienen una exigencia tan grande. Lo veo como un privilegio, no como una carga», añadió Pedro Martínez.

Sobre el exceso de minutos de Andrés Feliz por las lesiones de los otros dos bases, Facu Campazzo y Théo Maledon (ninguno jugará este jueves), el técnico madridista insistió: «No nos quejamos, nos adaptamos a lo que tenemos y está la esperanza y la aspiración de ser competitivos con los jugadores que tenemos. Echamos de menos a los que no están, pero confiamos en los que sí están. Pablo Mera ha entrenado con nosotros ayer y hoy. Nos ayuda a que no sobrecarguemos a jugadores como Andrés en los entrenamientos. Él lo hace con buena predisposición. Mañana Pablo no estará en el rooster porque con la entrada de Chuma ya tenemos a 12 jugadores profesionales. No tenemos que descartar a un extracomunitario».