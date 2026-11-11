Courtois amnistía a Xabi Alonso y elogia al nuevo Mourinho: «Necesitábamos algo así»

Thibaut Courtois ha aprovechado este parón de selecciones para repasar la actualidad del Real Madrid. El meta, retirado de la selección de Bélgica, ha defendido en una entrevista que no empujaron a Xabi Alonso a salir, y reconoce que le «encantaba» como técnico. «Me gustaba su forma de entrenar», señaló. También se deshizo en elogios hacia José Mourinho, al que ya tuvo en el Chelsea, y dijo que ahora es un técnico «más maduro».

«Es agradable volver a encontrarme con él. Me alegré mucho de su vuelta, me hizo ilusión. Me escribió cuando llegó al Madrid, pero ignoré su mensaje durante dos semanas. Estaba en un vuelo y no vi el mensaje», comenzó diciendo el portero del Real Madrid sobre el regreso del portugués al club.

Además, comentó que Mourinho les comentó a su llegada que era un técnico mucho más maduro y más tranquilo. Y a su vez reconoció el acierto de traer de vuelta al luso; es lo que necesitaba el vestuario en su opinión: «Él mismo nos dice que ha madurado, que con la experiencia está más tranquilo. En el Chelsea era más duro en el vestuario, pero sigue teniendo la misma personalidad. Llena la habitación; se nota su presencia cuando entra al vestuario. Necesitábamos algo así».

Sobre Xabi Alonso, Courtois alabó su trabajo y explicó en la entrevista con Sky Sports que el problema fue «que quizá en algunos casos no hubo un buen entendimiento, pero creo que sí lo había con muchos otros jugadores». «Cuando los resultados van mal, siempre es fácil señalar al entrenador», agregó.

El meta belga aseguró que a él sí le gustaba la manera de trabajar de Xabi y cree que, si le dejan trabajar, puede hacer un buen papel en el Chelsea: «Me gustó mucho su manera de trabajar. Lo que hizo con el Leverkusen fue excepcional. Es un gran entrenador y estoy seguro de que le irá muy bien con el Chelsea. Si le dan el tiempo, creo que podrá hacerlo bien».

Courtois explica su retirada de Bélgica

Sobre el buen inicio de temporada de Jude Bellingham, Courtois comentó: «Valoro mucho a Bellingham. Es una gran persona, un buen amigo y un gran futbolista. Es un jugador increíble. Hizo una gran primera temporada, pero el año pasado, como todos, no jugamos como debimos. También hizo un gran Mundial; fue el mejor jugador de Inglaterra. Ahora está mostrando ese nivel en el Madrid y es muy importante para nosotros, tanto con balón como en tareas defensivas. Espero que termine ganando muchos títulos».

Por último, habló sobre su retirada temporal de la selección belga: «Después del Mundial pensé en retirarme, pero disfruté tanto que quería seguir. Decidí no ir a la Nations League porque es demasiado para los jugadores. Son muchos partidos. Después de un año marcado por las lesiones, necesitaba descansar y tener una temporada más tranquila».