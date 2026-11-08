Mourinho no descansa: acude a Valdebebas a ver al Castilla con la NFL jugándose en el Bernabéu

José Mourinho no descansa. Tras ganar con el primer equipo en Mestalla el sábado por la noche, se presentó este domingo por la tarde en Valdebebas para ver en directo el partido del Real Madrid Castilla contra el Hércules de Primera Federación. Ni con la NFL jugándose en el Santiago Bernabéu, con parte de su plantilla allí y con el presidente Florentino Pérez. El entrenador portugués no para de trabajar.

El entrenador del Real Madrid presenció en directo el partido del filial blanco para ver a jugadores que puedan dar el salto al primer equipo. Mourinho no descansa nunca y quiso ver con qué jugadores puede contar durante esta semana de entrenamientos donde muchos internacionales se irán con sus selecciones.

Serio, mirando el móvil y aparentemente solo, sin nadie de su cuerpo técnico, se presentó Mourinho en el palco de Valdebebas. Se sentó en una esquina intentando pasar desapercibido, pero un grupo de niños le vio e intentó hacerse alguna foto con él. Siguió el partido del Castilla muy de cerca y vio los pasos de Cestero, Aguado, Sergio Martínez, Ciria, etc… No es la primera vez que Mourinho ve en directo un partido del filial este curso. Y seguro que no será la última.