Las avispas reconocen las caras de sus compañeras como hacen los humanos. Lo consiguen con un cerebro del tamaño de un grano de arroz y, según un nuevo estudio, gracias a un grupo de neuronas especializadas que trabajan de forma muy parecida a las nuestras.

Un trabajo de la Universidad Wake Forest, publicado en la revista Cell junto a investigadores de las universidades de Cornell y Rockefeller, describe por primera vez estas neuronas en la avispa papelera del norte (Polistes fuscatus), un insecto social de Norteamérica.

Los científicos las han bautizado como «células avispa», en alusión a las «células faciales» de los primates. Conocerlas podría ayudar, a largo plazo, a entender la ceguera facial o prosopagnosia, que dificulta reconocer rostros a una de cada 50 personas.

Unas neuronas para las caras

El estudio está liderado por Christopher Jernigan, profesor de Biología en Wake Forest, que lo resume sin rodeos: estas avispas «tienen neuronas similares a las de nuestro propio cerebro». Y, según explica, cumplen además funciones muy parecidas.

Para llegar a esa conclusión, el equipo registró la actividad de distintas regiones del cerebro de las avispas mientras les mostraba todo tipo de imágenes, entre ellas fotografías de otras avispas vistas de frente.

Así localizó en el protocerebro lateral, una zona próxima a los centros de procesamiento visual, un grupo de neuronas que se activa de forma selectiva ante esas caras. Algunas, además, distinguen entre patrones faciales concretos.

Una identidad repartida

Estas neuronas se activan a la vez y cada una muestra una preferencia ligeramente distinta por un rostro u otro, detalla Jernigan. Es decir, la identidad de cada avispa no depende de una sola célula, sino del patrón conjunto de muchas.

Este mecanismo se conoce como codificación de población y descarta la llamada neurona de la abuela, la vieja idea de que existiría una célula dedicada en exclusiva a reconocer a cada persona conocida.

Es, precisamente, el esquema que se ha observado en las regiones del cerebro de los primates especializadas en caras. Ya en la versión preliminar del trabajo, difundida en 2024, los autores describían estas células como «sorprendentemente análogas» a las de los primates.

Un sistema muy localizado

En esa versión preliminar, el equipo analizó casi 800 neuronas visuales de 18 avispas. De todas ellas, sólo 35, concentradas en el protocerebro lateral, cumplían el perfil de «célula avispa», lo que da una idea de lo localizado que está este sistema.

Estas neuronas responden ante las manchas que adornan la cara de cada ejemplar. Según el investigador, las avispas son capaces de distinguir cómo se distribuyen los patrones de color en un rostro y en otro.

En esta especie, cada cara combina de forma distinta manchas amarillas, marrones y negras. Una especie de huella dactilar visual que permite a las hembras identificarse entre sí a simple vista.

Como los humanos, con matices

¿Se puede afirmar, entonces, que las avispas reconocen las caras como los humanos? Las pruebas acumuladas durante más de dos décadas apuntan a que sí. En 2002, la investigadora Elizabeth Tibbetts, entonces en Cornell, demostró que esta especie identifica a sus congéneres por sus marcas faciales.

En 2011, Michael Sheehan y la propia Tibbetts, de la Universidad de Michigan, comprobaron en la revista Science que estas avispas aprenden las caras mucho más rápido que otras imágenes, y que esa ventaja se pierde cuando la cara aparece alterada.

Algo parecido ocurre en las personas, cuyo cerebro dedica una región específica, el área fusiforme facial, al procesamiento de rostros. Una región tan especializada que le cuesta identificar un rostro si se le presenta del revés.

El mecanismo también se parece

El nuevo estudio añade la pieza que faltaba: el mecanismo neuronal también se parece. Eso sí, avispas y primates habrían llegado a él de forma independiente, por caminos evolutivos que se separaron hace cientos de millones de años.

Las diferencias son evidentes. El cerebro de una avispa es menos de una millonésima parte del humano, sus ojos funcionan de manera muy distinta y su reconocimiento se apoya sobre todo en la distribución de las manchas de color.

Además, todavía no se sabe si estas avispas pueden leer expresiones faciales, algo habitual en las personas. Con estos matices, los datos respaldan la comparación: reconocen a sus compañeras por la cara y con una estrategia neuronal muy parecida a la nuestra.

Una vida social exigente

Esta capacidad tiene una razón de ser. Las hembras luchan entre sí para establecer una jerarquía de dominancia lineal dentro del nido, y el reconocimiento facial les permite recordar el lugar que ocupa cada una.

Una vez fijada esa jerarquía, reconocer los rostros ayuda a mantener el orden social en el día a día sin necesidad de pelear constantemente por la dominancia. Reconocerse evita, por tanto, conflictos innecesarios.

Además, practican la llamada escucha o espionaje social. Una avispa puede observar la pelea entre dos desconocidas y, al encontrarse después con una de ellas, saber si le conviene o no disputarle la dominancia.

Ganadoras y perdedoras

En ese encuentro posterior, explica Jernigan, las avispas tratan a la ganadora de la pelea de forma diferente a como tratarían a la perdedora. Y todo ello pese a tener cerebros pequeños y una visión relativamente simple.

Para el investigador, esa vida social tan compleja gira en torno a su capacidad especializada para reconocerse. Con un cerebro del tamaño de un grano de arroz, son capaces de recordar y evocar a otros individuos, una tarea de enorme complejidad.

Jernigan considera realmente sorprendente que un insecto tenga habilidades tan parecidas a las de los humanos o los primates, algo que no cabría esperar de él. Y casi increíble, añade, que lo logre con procesos neuronales similares a los nuestros.

Un insecto de jardín

La avispa papelera del norte mide alrededor de 1,3 centímetros y vive en el este y el centro de Norteamérica, desde el sur de Canadá hasta Florida y Texas. Construye nidos de aspecto membranoso, con forma de paraguas y celdas hexagonales, que cuelga bajo los aleros de los edificios y en los techos de los porches. En España, sus parientes más conocidos son las avispas papeleras que anidan bajo aleros y tejados.

Es una de las pocas especies de insecto en las que se ha demostrado el reconocimiento facial individual. Otros sorprenden por distintos motivos, como los abejorros capaces de interpretar señales luminosas parecidas al código Morse.

Un modelo para entender el cerebro

¿Por qué estudiar avispas? Jernigan explica que esta especie es un modelo excelente para comprender cómo la experiencia moldea el cerebro cuando realiza una tarea tan especializada como reconocer caras.

Su pequeño tamaño y sus circuitos neuronales más simples facilitan seguir el rastro de las conexiones implicadas. En un primate, recuerda el investigador, hace falta una enorme cantidad de conexiones para lograr algo similar.

Esa especialización la distingue de otros insectos. Las abejas melíferas pueden aprender a distinguir rostros humanos, pero sólo tras un entrenamiento con recompensas. En la avispa papelera del norte, en cambio, reconocer caras forma parte de su vida diaria.

El peso de la experiencia

La experiencia, de hecho, es decisiva. En 2021, un trabajo firmado por el propio Jernigan en el laboratorio de Sheehan en Cornell comprobó que las avispas que viven aisladas desarrollan menos las áreas visuales del cerebro ligadas al color y la forma.

En la misma línea, un estudio de la Universidad de Michigan observó que, criadas en aislamiento, estas avispas pierden su capacidad de reconocer caras. La habilidad necesita, por tanto, del contacto social para desarrollarse por completo.

La evolución también ha dejado su huella. Un estudio genético publicado en PNAS apuntó a que esta capacidad se habría afianzado en la especie en los últimos miles de años, algo muy reciente en términos evolutivos.

Evolución convergente

El trabajo de 2011 en Science reforzó esa idea. Una especie emparentada, Polistes metricus, que no reconoce individualmente a sus congéneres, carece también de esa facilidad especial para aprender caras.

Sus autores lo presentaron como un caso llamativo de evolución convergente con los mamíferos, pese a lo distintos que son los ojos y el cerebro de unos y otros. El estudio publicado en Cell confirma ahora que esa convergencia llega también a las neuronas.

En los primates, la existencia de células especializadas en caras se conoce desde hace décadas. Uno de los referentes en ese campo, Winrich Freiwald, de la Universidad Rockefeller, ha participado precisamente en este estudio con las avispas.

Implicaciones para la salud humana

La investigación ha recibido financiación de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y del Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos. En parte, apunta Jernigan, porque este sistema puede ayudarnos a comprender nuestro propio cerebro.

La idea es estudiar cómo se conectan los circuitos y qué papel juega la experiencia en el surgimiento del reconocimiento de la identidad, un proceso que en las personas puede fallar, como ocurre en la prosopagnosia o ceguera facial.

En el equipo han participado también Michael Sheehan, uno de los asesores posdoctorales de Jernigan en Cornell, y Lorenz Mammen, estudiante de doctorado de esa misma universidad, además de Freiwald.

¿Para qué servirá?

A largo plazo, conocer estos circuitos podría ayudar a entender mejor la ceguera facial. En los casos más graves, quienes la padecen no reconocen ni a su pareja ni a sus hijos. El actor Brad Pitt ha contado que cree sufrirla, aunque no tiene un diagnóstico oficial.

El estudio también interesa a la tecnología. Tibbetts, pionera en el estudio de estas avispas, ha apuntado en Scientific American que saber cómo un cerebro tan pequeño reconoce caras podría ayudar a mejorar los programas de reconocimiento facial. Por ahora, eso sí, es investigación básica.

El próximo reto: las expresiones

Ahora que empiezan a entender cómo procesan la información facial, los investigadores quieren analizar matices de cómo estas avispas reconocen o no las expresiones faciales.

Si fuera así, el paralelismo con los humanos sería todavía mayor. De momento, el hallazgo ya ofrece nuevas pistas para entender cómo los animales, incluidas las personas, procesan la información visual social para distinguir un rostro de otro.