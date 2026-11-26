BioCultura Madrid 2026 abre sus puertas este jueves, 26 de noviembre, en el pabellón 3 de Ifema y lo hace con un lema que suena a declaración de intenciones: «Es real, es ecológico, nada que ocultar». Durante cuatro días, la capital será el epicentro del movimiento ecológico en España.

Hasta el domingo 29, la mayor feria de productos ecológicos del país reunirá a en torno a 400 expositores con más de 18.000 referencias de alimentación ecológica, cosmética eco-natural certificada, moda sostenible, casa sana, salud y bienestar.

La Asociación Vida Sana, que organiza el encuentro, espera superar los 55.000 visitantes en esta 42ª edición. El programa suma más de 200 actividades paralelas entre ponencias, debates, catas, showcookings diarios y espacios pensados para las familias.

Una feria pionera

Con 42 años de recorrido, BioCultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, se presenta como el motor del sector ecológico español y como el punto de encuentro de quienes buscan hábitos de vida más saludables.

No es sólo una cita para el consumidor final. Empresarios, emprendedores y profesionales encuentran en la feria inspiración y oportunidades de negocio éticas y sostenibles. El jueves, por ejemplo, acoge los microencuentros comerciales de Ecovalia y la asamblea general de ASOBIO.

Montse Escutia, presidenta de la Asociación Vida Sana y directora de la feria, insiste en el rigor con el que se seleccionan expositores y contenidos, y defiende que BioCultura sigue siendo «una feria necesaria» para el sector.

Un sector en auge

BioCultura Madrid 2026 llega en un buen momento. La pasada edición, celebrada en noviembre de 2025, cerró con 54.206 visitantes y 412 expositores, y a comienzos de este mes quedaba libre menos de un 10% del espacio expositivo.

Los datos del sector ayudan a entenderlo. Según Ecovalia, el 67% de los hogares españoles consume productos ecológicos y el mercado alcanza los 3.250 millones de euros. España, además, lidera Europa en superficie ecológica, con más de 3 millones de hectáreas.

Y el público responde. Según Vida Sana, el 97,9% de los visitantes compra directamente en la feria, y los asistentes puntúan a los expositores con un 9,06 sobre 10.

Frente a los ultraprocesados

En una sociedad que ha normalizado una alimentación saturada de ultraprocesados, BioCultura facilita el acceso directo a alimentos ecológicos, cultivados sin pesticidas químicos de síntesis y con un uso muy restringido de aditivos.

Ese trato directo con quien produce es una de sus señas de identidad. Cerca de 130 productores, en su mayoría pequeños proyectos familiares, llegan de la mano de consejos reguladores, comités autonómicos y diputaciones, una apuesta por la comida ecológica sin intermediarios y a un precio justo.

Galicia aporta el contingente más numeroso, con 22 empresas, seguida de la Comunidad de Madrid, con 18, y de la Diputación de Jaén, con 13 y el aceite de oliva como estandarte. Miel de León, azafrán de Teruel, algas gallegas o pistachos de Tudela completan el recorrido.

No todo es alimentación

La visita permite descubrir también cosmética eco-natural certificada y productos de higiene personal sin tóxicos que, según la organización, reducen la carga diaria de sustancias nocivas sobre la piel. Los talleres de Ecoestética enseñan, además, a distinguirla del greenwashing.

La moda sostenible tiene su propio escaparate en Planeta Moda, con prendas de fibras de cultivo ecológico que proponen otra forma de vestir, lejos de una industria con un elevado coste social y ambiental.

El apartado de casa sana completa la oferta. «Hay casas que enferman y hogares que sanan», advierte la organización, que reúne propuestas de bioconstrucción, energías renovables, banca ética o turismo responsable.

Aprender a comer mejor

Más allá de la oferta comercial, el programa de ponencias con médicos, nutricionistas y expertos busca ofrecer herramientas prácticas para el día a día, desde interpretar las etiquetas hasta llevar una alimentación más limpia y equilibrada.

El domingo a las 16:00, en la Sala Ágora, Maricarmen Pereira explicará precisamente cómo leer una etiqueta. Y en los showcookings, el público comprobará que comer sano es más sencillo, sabroso y asequible de lo que parece.

Entre las demostraciones destacan Cocina ecológica sin complicaciones, con Alicia Calle y Marga Roldán (jueves, 11:30), un taller de fermentación casera (sábado, 14:00) o la sesión de Sara Riesco sobre cómo alimentar a los niños (domingo, 15:30).

Catas y degustaciones

Las catas son otro de los grandes reclamos. Sólo el jueves por la tarde se suceden una cata a ciegas de chocolate con Roberto Ballesteros (16:00), otra de café con Pedro Porto (16:30) y una de quesos de cabra de Aracena (17:00).

La espirulina artesanal de la Sierra de Gata, la cocina ancestral japonesa o los vermuts ecológicos protagonizan otras sesiones, muchas de ellas con degustación final para los asistentes.

Herbes del Molí, Biocop o Cal Valls Eco son algunas de las firmas que se ponen al frente de los fogones, con propuestas que van de los platos de hortalizas con especias a las recetas para comer sano con menos tiempo.

Una jornada sobre salud

El sábado 28, la Sala Grande acoge la II Jornada de Alimentación y Salud. La abre a las 10:30 el médico e investigador de la Universidad de Granada Nicolás Olea, referente en el estudio de los disruptores endocrinos, con una pregunta directa: ¿es mejor lo ecológico?

Le seguirán, entre otros, Lucía Redondo, con Comer saludable en tiempos de confusión, y una mesa redonda de cierre, a las 19:00, que se pregunta si la suplementación es necesaria o sólo marketing.

Es la idea que recorre toda la feria. Puedes vivir con el cortisol por las nubes o relajado, plantea la organización, que presenta BioCultura como una escuela viva de salud preventiva, con propuestas sobre descanso, bienestar emocional y hogares libres de contaminantes.

Clima y ecocidio, a debate

La agenda también mira al planeta. El jueves a las 19:00, la Sala Ágora acoge una mesa redonda sobre cambio climático, límites planetarios y transición ecológica justa, moderada por Pilar Galindo, con Sofía Fernández, Laura Reboul y Nerea Ramírez.

El viernes, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) abordará a las 10:30 el párkinson como enfermedad laboral agraria. Por la tarde, a las 19:00, La Garbancita Ecológica analizará la acción judicial contra la incineradora de Valdemingómez.

El sábado a las 13:00, la Sala 5.2 debate sobre Stop Ecocidio con Maite Mompó, Concha Fabeiro (SEAE) y Nicolás Olea, moderados por Ángeles Parra, expresidenta de Vida Sana. La sesión incluye un extracto de la película argentina Una canción para mi tierra.

Libros y voces del ecologismo

Entre las presentaciones de libros sobresale la del naturalista y escritor Joaquín Araújo, que el domingo a las 17:30 dará a conocer Los manifiestos en la Sala 3.3.

El viernes será el turno de La aromaterapia como puente, de Yolanda Muñoz (10:15), y del libro de Lucía Redondo sobre trastornos digestivos (18:00). El sábado a las 17:00 llega Ojalá hubiera empezado antes, de José Manuel González Romero.

El domingo a mediodía, la Sala 5.2 acoge además una mesa redonda sobre ecología profunda y tradiciones espirituales, moderada por Pedro Burruezo, con Abdelhadi Gómez, Carlos de Prada y José María Márquez.

Planes en familia

Los más pequeños tienen su propio espacio en MamaTerra, el festival infantil de la feria, con talleres de pan ecológico con Núria Morral, galletas con La Vida Vegan, ecomaquillaje y cuentacuentos como «El viaje de la ropa», de Silvia Troya.

Las familias con bebés de 0 a 2 años cuentan con La Madriguera, un rincón a cargo de Sara Riesco. Y el sábado a las 16:30 se celebra un taller inclusivo para asociaciones infantiles de diversidad funcional.

La entrada es gratuita para los niños de hasta 12 años, lo que convierte la visita en un plan de fin de semana asequible para toda la familia.

Horarios y entradas

BioCultura Madrid 2026 abre de jueves a sábado de 10:00 a 20:00, y el domingo, de 10:00 a 18:00. La entrada en taquilla cuesta 5 euros el jueves y el viernes, y 7 euros el sábado y el domingo.

Quien la compre por internet paga 4 y 6 euros, respectivamente, y entra en el sorteo diario de una cesta de productos ecológicos a las 17:00. El pase para los cuatro días, de 16 euros, sólo se vende online.

Además de los menores de 12 años, entran gratis los socios de Vida Sana con un acompañante y los profesionales del sector con inscripción previa. Algunas actividades requieren inscripción o un pago adicional.

Cómo llegar a Ifema

La opción más cómoda es el Metro: la línea 8 tiene parada en la estación Feria de Madrid, y quienes lleguen en Cercanías pueden hacer transbordo en Nuevos Ministerios.

Las líneas urbanas de autobús 73, 112 y 122 y la interurbana 828 también dan servicio al recinto. Para quienes viajen desde fuera, Renfe aplica un 5% de descuento en AVE y Larga Distancia, que se solicita a la organización.

El programa completo puede consultarse en la guía de actividades de BioCultura Madrid 2026. Cuatro días para comprobar que lo ecológico, como defiende la organización, no es una moda y «llegó para quedarse».