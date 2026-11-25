Cada batería de coche eléctrico o de almacenamiento energético que llega al final de su vida útil esconde litio, cobalto, níquel y grafito, materiales de los que Europa depende del exterior y que, en el caso de España, acababan viajando a Asia para ser recuperados.

La empresa alicantina GDV se ha convertido en la primera planta de España, y en una de las pocas de Europa, capaz de completar el ciclo de reciclaje de baterías: reparación, reutilización y reciclaje completo, con una tasa de recuperación del 82% de cada unidad.

Según los datos de la compañía, actualizados a 16 de noviembre de 2026, su tecnología ha evitado en el último año la emisión de más de 21.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y le permite obtener 7 de las 17 materias primas que la Unión Europea considera estratégicas.

Una fábrica circular

El logro se apoya en el concepto de Circular Factory, el modelo sobre el que GDV ha levantado su planta de Alicante. La idea es sencilla de explicar, aunque compleja de ejecutar: no todas las baterías usadas tienen por qué terminar trituradas.

Cada batería se analiza de forma individual en el momento de su entrada en la planta. A partir de ese diagnóstico, el equipo técnico decide cuál es el mejor destino posible para ella y para los materiales que contiene.

Si es reparable, se repara. Si es reutilizable, se desmonta, se chequea y se le otorga una segunda vida. Y si ninguna de esas dos opciones es viable, se recicla por completo para recuperar las materias primas que contiene.

Segunda vida para las celdas

La reutilización es una de las claves del modelo. Las celdas que todavía están en buen estado se aprovechan para fabricar nuevas baterías de segunda vida, lo que evita producir componentes desde cero y alarga el uso de unos materiales que ya fueron extraídos.

Es la misma filosofía que la compañía aplicó en la G-One, la megabatería de almacenamiento energético que presentó en 2024 para el Puerto de Alicante y que se fabrica con celdas recuperadas de residuos de baterías recogidos en toda Europa.

Según la propia empresa, la Circular Factory es hoy un modelo sostenible y rentable, dos condiciones imprescindibles para que la economía circular de las baterías pueda dar el salto a una escala verdaderamente industrial.

Un 82% de cada batería

El proceso que lleva a cabo la planta de GDV en Alicante alcanza una tasa de reciclaje del 82% de cada batería. Ese porcentaje permite que las materias primas secundarias obtenidas puedan volver a utilizarse en la fabricación de nuevas baterías.

La cifra se sitúa por encima de los objetivos de eficiencia de reciclado que el Reglamento europeo de pilas y baterías fija para las de litio: un 65% a finales de 2025 y un 70% a finales de 2030, calculados en peso medio.

La normativa comunitaria exige además recuperar el 50% del litio de las baterías usadas a finales de 2027 y el 80% a finales de 2031, mientras que para el cobalto, el cobre, el níquel y el plomo los objetivos son del 90% y del 95%.

Trituración y separación

La primera fase del reciclaje consiste en la descarga y neutralización de las baterías. A continuación, pasan por un proceso de trituración y separación de materiales del que se obtienen cobre, aluminio y acero.

De esa trituración sale también un compuesto conocido como black mass, o masa negra, que debe su nombre a su color oscuro, originado por el grafito que contiene. Es el material más valioso del proceso, pero también el más difícil de tratar.

La black mass concentra buena parte de los metales críticos de la batería, por lo que necesita una segunda fase de reciclaje para separar sus componentes y convertirlos de nuevo en materia prima útil para la industria.

El fin del viaje a Asia

Hasta ahora, en España la black mass se exportaba a Asia ante la imposibilidad de tratarla en Europa. Esto suponía, de facto, la pérdida para Europa de unas materias primas valiosas y necesarias para su propia industria de baterías.

GDV ha puesto en marcha en Alicante esa segunda fase mediante un tratamiento químico que separa los componentes de la masa negra. De él se obtienen cobalto, níquel, grafito y litio con grado de batería, es decir, con calidad suficiente para fabricar baterías nuevas.

El avance coincide con el endurecimiento de las reglas en Bruselas. Desde marzo de 2025, la Comisión Europea clasifica la black mass como residuo peligroso, lo que prohíbe su exportación a países de fuera de la OCDE y busca retenerla dentro de la economía europea.

7 materias primas estratégicas

Con ese doble proceso, GDV obtiene 7 de las 17 materias primas estratégicas identificadas por la Unión Europea, recursos esenciales para la transición energética, la digitalización o la defensa cuyo suministro depende en gran medida de terceros países.

Esas 17 materias estratégicas forman parte de una lista más amplia de 34 materias primas fundamentales, recogida en el Reglamento europeo de Materias Primas Fundamentales, que entró en vigor el 23 de mayo de 2024.

Esta norma fija, entre otros objetivos, que en 2030 el reciclaje cubra al menos el 25% del consumo anual de materias primas estratégicas de la UE, una meta para la que plantas como la de Alicante resultan imprescindibles.

Más de 21.000 toneladas de CO2

La circularidad del proceso no sólo permite recuperar materias primas, sino que también supone un importante ahorro de CO2 en cada una de sus fases, desde la reparación de la batería hasta su reciclaje final.

Alargar la vida de las baterías en uso y fabricar otras de segunda vida con celdas en buen estado reduce de forma notable las emisiones. Y utilizar materiales reciclados evita extraerlos de la naturaleza, con el consiguiente ahorro de emisiones y de agua.

Según explica GDV en su web, en el último año se ha evitado la emisión de más de 21.000 toneladas de CO2, el equivalente a sacar de la circulación a más de 5.000 vehículos al año o a la absorción anual de 365.000 árboles adultos.

Independencia estratégica

Para Germán Agulló, cofundador de GDV, situar a la compañía como la primera de España en alcanzar este hito «es una buena noticia no sólo para nosotros, sino a nivel industrial y de tejido empresarial español».

El empresario alicantino, de 26 años, explica que con este tipo de tecnologías «ganamos independencia estratégica» y se consigue «reducir drásticamente las emisiones de CO2» en toda la cadena de valor de la batería.

Además, añade, en el proceso se obtiene «casi la mitad de las tipologías de las materias primas identificadas como críticas por la UE», un dato que conecta con la estrategia de autonomía industrial que impulsa Bruselas.

Al 70% de su capacidad

La planta alicantina tiene una capacidad de tratamiento de 3.600 toneladas de baterías al año y, en estos momentos, trabaja ya a más del 70% de ese volumen, un nivel de ocupación que obliga a la compañía a pensar en crecer.

Por ello, GDV prepara una ampliación de sus instalaciones que le permita responder a la creciente necesidad de reciclaje de este tipo de baterías en toda Europa, un mercado que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Las baterías que trata la empresa proceden del sector de la automoción y del almacenamiento industrial, tanto de sistemas de apoyo a plantas de energías renovables como de instalaciones industriales.

Un flujo creciente de baterías

Aunque la vida media útil de una batería es larga, el volumen de unidades fuera de uso que deben repararse, prepararse para su reutilización o reciclarse crece considerablemente a medida que avanza la electrificación.

Agulló ya advirtió en una entrevista con OKGREEN en 2024 que Europa generará en 2030 unos 9 millones de toneladas de baterías al año, frente a una capacidad de gestión de apenas 550.000 toneladas.

En los planes de GDV está previsto el crecimiento sostenido de su capacidad industrial para adaptarse a esa demanda en los próximos años y aprovechar las materias primas críticas que contienen las baterías y que se necesitan para fabricar otras nuevas.

Cinco años de trayectoria

Con alrededor de 30 empleados, la compañía fundada por Óscar Bárcenas junto al joven empresario Germán Agulló ha logrado en poco más de cinco años convertirse en un referente en la lucha de Europa por preservar las materias primas críticas.

Nacida en 2021 como una pequeña start-up en Alicante, la empresa anunció en octubre de 2024 su proyecto de gigafactoría de reciclaje circular de baterías, con el que aspira a dar el salto de escala que reclama el mercado europeo.

La planta actual ha demostrado que el ciclo completo de las baterías ya es posible en España. En palabras de Agulló, «objetivamente se trata de un gran salto a nivel tecnológico y de independencia energética made in Spain».