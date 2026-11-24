Plantar árboles es una de las recetas más repetidas contra el cambio climático, pero no siempre da el resultado esperado. Hacerlo en terrenos donde nunca hubo bosque puede tener un efecto secundario inesperado: más incendios forestales y más superficie quemada.

Así lo concluye un estudio internacional publicado en la revista PNAS, según el cual realizar esta medida en zonas no forestales aumenta un 38% la frecuencia de los incendios en la región mediterránea. El trabajo ha analizado 67.248 áreas de regiones templadas de todo el planeta.

La investigación, liderada por la Universidad de Cádiz (UCA), cuenta con la participación del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del CSIC, la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana, además de especialistas de Chile y Finlandia.

Dos décadas de datos por satélite

Los autores han estudiado zonas de biomas templados que pasaron de no tener cubierta forestal a convertirse en plantaciones de árboles entre 2001 y 2023. Para ello han combinado registros del sensor MODIS, a bordo de satélites de la NASA, con la base de datos mundial de bosques plantados del World Resources Institute.

El equipo ha comparado la actividad del fuego antes y después de cada plantación mediante modelos estadísticos. En el cálculo se ha descontado el efecto del clima, la accesibilidad del terreno y el tamaño de cada parcela, factores que también influyen en la aparición de incendios.

El resultado global deja poco margen a la duda: en el conjunto de las regiones templadas, plantar árboles donde no había bosque eleva un 26% la ocurrencia de incendios por hectárea y año. La superficie que se espera que arda al declararse el fuego aumenta en un 23%.

Más fuego en el Mediterráneo

En los ecosistemas mediterráneos, la frecuencia de los incendios crece un 38% y la superficie quemada, un 9%. En la práctica, la probabilidad de que arda un área de 100 hectáreas en una década pasa del 7,8% al 11% tras la plantación.

Los investigadores explican que en estas zonas ya confluyen sequías estivales, altas temperaturas, vegetación inflamable e igniciones humanas frecuentes. Las nuevas masas forestales añaden biomasa y aumentan la cantidad y la continuidad del combustible, lo que facilita la propagación de las llamas.

España conoce bien ese escenario. La fotografía que ilustra la nota del CSIC, tomada por el investigador Juli G. Pausas, muestra una plantación de Pinus pinaster, el pino resinero, calcinada en el incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) de 2022.

Coníferas, el peor escenario

El mayor impacto se registra en los bosques templados de coníferas. Allí, la ocurrencia de incendios se multiplica por 2,7 y la superficie quemada casi se duplica cuando se plantan árboles en terrenos que antes no eran bosque.

En los bosques templados de frondosas y mixtos sucede algo distinto: la frecuencia de los incendios baja un 23%, pero la superficie quemada sube un 20%. Es decir, el fuego aparece menos veces, pero cuando lo hace arrasa áreas más extensas.

Este dato preocupa especialmente a los autores, ya que casi la mitad de las plantaciones forestales del mundo se encuentran en este tipo de ecosistemas. Pequeños cambios en su comportamiento frente al fuego podrían tener grandes consecuencias a escala global.

La excepción de los pastizales

Sólo hay un bioma en el que plantar árboles redujo los incendios: los pastizales, sabanas y matorrales templados. En ellos, la ocurrencia de fuegos cayó un 18%, sin que se registrara un aumento significativo de la superficie quemada.

«Las plantaciones forestales cambian las condiciones del combustible en las que los incendios comienzan y se propagan», explica Irene Repeto-Deudero, investigadora de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Finlandia Oriental y primera autora del estudio.

Su objetivo, añade, era comprobar cómo varían esos cambios de un paisaje a otro, sin dar por hecho que plantar árboles tiene las mismas consecuencias en todas partes. El coautor Alejandro Miranda, de la Universidad de La Frontera (Chile), subraya que las condiciones de cada lugar deben guiar estas decisiones.

Carbono en riesgo

El hallazgo pone en cuestión una de las soluciones climáticas más populares. Susana Gómez-González, coordinadora del estudio en la UCA, advierte de que el aumento del riesgo de incendios puede mermar la capacidad de las plantaciones para almacenar carbono a medida que sube la temperatura.

Por eso, insiste la investigadora, las iniciativas de plantación de árboles deben tener en cuenta su exposición al fuego. Los incendios podrían golpear además a economías muy dependientes de la madera, como las de Chile o Portugal, y comprometer el suministro futuro.

Los mayores aumentos se concentran en el oeste de Norteamérica, el centro de Chile, el sur de Europa, el suroeste de Australia y parte de Sudáfrica. Son regiones que combinan una rápida expansión de las plantaciones con un clima cada vez más propicio para el fuego.

Planificar antes de plantar

Blas Mola-Yudego, de la Universidad de Finlandia Oriental, recuerda que las plantaciones son necesarias para producir madera y proteger el suelo. Sin embargo, defiende que el riesgo de incendio se valore desde el inicio, junto a los objetivos de producción y los beneficios ambientales.

Los autores aclaran que no cuestionan la importancia de los bosques ni de su conservación. Su conclusión es directa: plantar árboles en cualquier lugar no es necesariamente una buena solución frente al cambio climático, y cada programa de forestación debe evaluar antes el ecosistema y su riesgo de incendios.