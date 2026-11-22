Europa quiere liderar la transición al automóvil eléctrico después de haber salido tarde, con coches más caros y pretendiendo ahora que el competidor que lleva años de ventaja corra con lastre. Primero fueron los aranceles. Después las cuotas. Estados Unidos ha ido todavía más lejos y su gran industria del automóvil pide blindar por ley un veto permanente al coche chino.

Mientras tanto, en España ocurre algo bastante incómodo para ese discurso. En octubre, los turismos eléctricos puros e híbridos enchufables alcanzaron el 31,5% de las matriculaciones. Prácticamente uno de cada tres coches vendidos llevaba enchufe. En el acumulado de 2026 representan ya el 24,6% del mercado: uno de cada cuatro.

La cifra puede parecer una buena noticia, -y que nuestro país se electrifica a la velocidad de la luz- pero hay que mirar quién está ayudando a conseguirla. Datos recientes, del pasado mes de septiembre, revelan que las marcas chinas o estrechamente vinculadas a China concentraban cerca del 38% de las matriculaciones españolas de turismos enchufables.

Europa lleva años diciendo al ciudadano que tiene que electrificarse y ahora descubre que una parte importante de esa electrificación depende precisamente de la industria que intenta frenar.

Nos hemos metido solos en este problema

Durante años nuestra querida Unión Europea ha acelerado la transición hacia el coche eléctrico como pollo sin cabeza y sin desarrollar al mismo ritmo una industria capaz de competir en precio, baterías, software, electrónica y escala.

Como es habitual en el Viejo Continente, hemos regulado antes de tener suficiente producto competitivo y hemos puesto contra las cuerdas tecnologías en las que Europa era una potencia mundial sin disponer todavía de una alternativa industrial igual de fuerte.

China lleva muchos años ya haciendo lo contrario. Entendieron pronto que el coche eléctrico no era simplemente sustituir un motor de combustión por una batería. Era construir una nueva industria alrededor de la energía, las baterías, los semiconductores, la electrónica, el software, los datos y una capacidad enorme para desarrollar producto rápidamente. Y vaya que si lo han conseguido.

Nosotros hemos dedicado demasiado tiempo y esfuerzo a decidir cómo debía producirse la transición y a regular cada centímetro de la cadena industrial. Ellos se han dedicaron a producirla y a escalar rápidamente.

El tiempo pone las cosas en su lugar y el resultado está a la vista para el juicio de todos. Durante décadas en Europa podíamos presumir de fabricar algunos de los mejores coches del mundo. Marcas centenarias, coches prémium y un control del mercado notable.

Hoy, en demasiados casos, fabricamos coches más caros que ofrecen cada vez menos mientras compañías chinas que nos cuesta pronunciar y que hace diez años apenas conocíamos ponen en el mercado vehículos con muchísimo equipamiento, excelente tecnología y precios con los que es imposible competir en los tiempos que corren para las familias.

Contra el precio es muy difícil luchar

Hay además una realidad que desde Bruselas parece olvidarse con demasiada frecuencia: la gente compra el coche que puede pagar.

Puedes aprobar muchas ZBE, cambiar etiquetas, anunciar objetivos climáticos y explicar al consumidor que debe pasarse al eléctrico. Pero si una familia tiene 25.000 o 30.000 euros para comprar un coche, no se va a gastar 45.000 porque alguien haya decidido que eso es lo correcto. Contra el precio es muy difícil luchar y es el factor decisivo para muchas personas.

Y China lo ha entendido perfectamente. Hace años comprar un coche chino significaba asumir peores materiales, peores acabados y una tecnología muy inferior. Ese mundo se acabó. Hoy te montas en determinados BYD, XPeng o Zeekr y la película es completamente distinta. El consumidor puede encontrarse con que para acceder a determinadas gamas europeas necesita 50.000 o 60.000 euros mientras una marca china le ofrece por ese dinero un vehículo cargado prácticamente con todo.

Podemos intentar explicarle que nuestras marcas tienen cien años de historia. Pero si al otro lado encuentra más equipamiento, más tecnología y un precio inferior, cada vez más gente va a preguntarse por qué tiene que pagar más.

Levantar muros no desarrolla tecnología

Estados Unidos ha decidido responder de una manera muy directa. La Alliance for Automotive Innovation, que representa a prácticamente toda la gran industria que opera allí, ha pedido al Congreso una prohibición permanente de los vehículos conectados chinos: venta, importación e incluso fabricación.

Europa, de momento, responde con aranceles y negociaciones sobre cuotas. Estamos hablando de una industria estratégica y de muchos empleos. Pero hay una pregunta bastante evidente: ¿de verdad creemos que prohibir o encarecer al competidor nos hace más competitivos?

Un arancel no desarrolla una batería. Una cuota no crea software. Una prohibición no consigue que diseñemos un coche en la mitad de tiempo. Ninguna barrera hace que una fábrica europea reduzca automáticamente sus costes. Nos puede comprar tiempo. Perfecto. Pero no confundamos comprar tiempo con recuperar competitividad.

Nuestro problema no es la falta de ingenieros ni de experiencia industrial. Nuestro problema es que somos desesperadamente lentos. Estados Unidos prueba. China prueba, fabrica, corrige y escala. Europa puede pasarse años discutiendo cómo regular una tecnología antes incluso de permitir que se despliegue.

¿Y cuando fabriquen directamente aquí?

Además, estamos intentando frenar las importaciones justo cuando los fabricantes chinos empiezan a preparar el siguiente movimiento: producir en Europa.

¿Qué haremos cuando un coche de una marca china salga de una fábrica europea, con empleados europeos y proveedores europeos, pero mantenga detrás una batería, una plataforma electrónica, un software y unos costes desarrollados sobre la ventaja tecnológica acumulada durante años en China? ¿A qué ponemos entonces el arancel?

Stellantis trabaja con Leapmotor. Volkswagen se ha aliado tecnológicamente con XPeng. Hace veinte años éramos nosotros quienes enseñábamos a China a fabricar coches. Hoy algunas de nuestras mayores compañías buscan allí tecnología, plataformas y velocidad de desarrollo.

Para España esto es especialmente importante. Somos una potencia productora de automóviles y la inversión china puede generar fábricas, empleo y actividad. Bienvenida sea. Pero no podemos conformarnos con convertirnos en el país donde se ensamblan piezas diseñadas, desarrolladas y controladas tecnológicamente desde fuera.

El verdadero valor del automóvil está cada vez más en la batería, el software, la electrónica, los semiconductores, los datos y la propiedad intelectual. Podemos conservar fábricas y, al mismo tiempo, perder industria.

China tiene un plan. ¿Y nosotros?

La paradoja española resume perfectamente el problema europeo. Estamos electrificando el mercado y una parte creciente de esa transición llega de la mano de fabricantes chinos. Queremos coches eléctricos, pero queremos frenar a quienes consiguen hacerlos más baratos. Queremos competir con China, pero algunas de nuestras empresas necesitan su tecnología para ganar velocidad.

China entendió hace años que el coche del siglo XXI sería una plataforma tecnológica móvil, conectada, eléctrica y basada en datos. Invirtió, construyó escala y permitió a sus compañías desarrollar producto a una velocidad que Europa difícilmente puede seguir.

Nosotros decidimos qué coche queríamos dejar de vender antes de asegurarnos de que podíamos fabricar competitivamente el que debía sustituirlo. Ahora levantamos barreras porque no nos gusta el resultado.

Puede que necesitemos aranceles o cuotas. Pero nuestro verdadero problema no está en la frontera. Está en nuestra pérdida de competitividad. China tiene un plan. ¿Y nosotros? ¿Dónde está nuestro plan?

Javier Goikoetxea es CEO de Next Mobility