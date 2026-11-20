Estados Unidos ha subastado para la minería submarina un fragmento del océano Pacífico equivalente a una cuarta parte de España. Es la primera vez que el país arrienda su lecho marino para extraer minerales, y lo hace con un fallo judicial en contra.

El Gobierno de Donald Trump adjudicó este jueves 19 de noviembre dos concesiones comerciales frente a Samoa Americana que suman unos 12,7 millones de hectáreas de aguas federales, pese al rechazo de ecologistas y comunidades locales.

La subasta, organizada por la Administración de Minerales Marinos (MMA), dependiente del Departamento del Interior, se celebró en Thousand Oaks (California). Wetstone U.S. Ventures, único licitador, se llevó las dos áreas por 6 millones de dólares, unos 5,4 millones de euros.

Concesiones de 20 años

Los contratos tendrán una vigencia de 20 años, aunque por ahora sólo permiten labores preliminares: cartografiar el lecho marino, tomar muestras y realizar estudios ambientales. La exploración física, las pruebas de maquinaria y la extracción comercial requerirán nuevas autorizaciones federales.

El objetivo son los nódulos polimetálicos, concreciones del tamaño de una patata que tardan millones de años en formarse sobre las llanuras abisales. Concentran níquel, cobalto, cobre y manganeso, metales clave para baterías, electrónica, defensa y centros de datos.

El secretario del Interior, Doug Burgum, calificó la venta de «un paso histórico para la seguridad energética y mineral de Estados Unidos». La operación responde a la orden ejecutiva que Trump firmó en abril de 2025 para acelerar la minería submarina y reducir la dependencia de China.

Un fallo judicial en contra

La adjudicación se produjo apenas tres días después de que la jueza federal Jill A. Otake, de un tribunal de distrito de Hawái, diera la razón a Earthjustice en la demanda que esta organización presentó en agosto para frenar la subasta.

En su sentencia del lunes 16 de noviembre, la magistrada concluyó que el Servicio Nacional de Pesca Marina sólo analizó los efectos de las labores preliminares, y no los posteriores a la concesión, lo que vulnera la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

La MMA asegura que reconoce la opinión del tribunal y que ha abierto una consulta sobre un abanico más amplio de actividades, incluida la extracción de minerales. Earthjustice, por su parte, tachó la venta de ilegal y pedirá a la jueza que la anule.

Ballenas, tortugas y corales

Los demandantes advierten de los riesgos para ballenas azules, de aleta, sei y cachalotes, cinco poblaciones de tortugas marinas y cinco especies de coral amenazadas, todas ellas protegidas por la legislación estadounidense.

En su punto más cercano, la zona arrendada queda a unos 5 kilómetros del Monumento Nacional Marino del Atolón Rose, un área protegida donde habita la tortuga carey, una especie en peligro de extinción.

Desde Greenpeace EEUU, Arlo Hemphill recordó que la minería destruye hábitats que tardaron millones de años en formarse y que, una vez perdidos, ningún dinero puede devolverlos. Julia Singer, de Oceana, alertó de consecuencias catastróficas que durarían generaciones.

El rechazo de Samoa Americana

Samoa Americana prohibió en 2024 la minería en aguas profundas en sus aguas territoriales, pero la subasta afecta a la plataforma continental exterior, bajo control federal. La consulta pública recibió más de 76.000 comentarios, en su mayoría contrarios.

«Es nuestro hogar, nuestro sustento, nuestra identidad y nuestra responsabilidad protegerlo», defendió Sabrina Suluai-Mahuka, fundadora de la ONG local Finafinau. Comunidades del Pacífico y activistas de Greenpeace protestaron junto a la sede con cantos tradicionales y oraciones.

El gobernador del territorio, Pulaali’i Nikolao Pula, que se había mostrado contrario a esta actividad, subrayó en la víspera que la venta sólo autoriza la exploración: «No es una aprobación para explotar nuestro fondo oceánico».

Nuevas demandas

El frente judicial no se cierra con la sentencia de Otake. El 19 de octubre, un consejo de jefes tradicionales samoanos, los matai, y varios colectivos locales, representados por Earthjustice, recurrieron la potestad federal para arrendar el lecho marino.

Además, el 18 de noviembre Finafinau y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC) presentaron otra demanda para que los tribunales anulen cualquier concesión que llegue a firmarse.

Los ecologistas sostienen que la tecnología no está probada y que el daño a los ecosistemas podría ser irreparable. También temen que, una vez adjudicadas las concesiones, Washington tenga difícil negar futuros permisos de extracción.

Críticas internacionales

Al tratarse de la zona económica exclusiva estadounidense, la operación escapa al control de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), el organismo vinculado a la ONU que regula el lecho oceánico en aguas internacionales.

La orden ejecutiva de Trump ya desató en 2025 una oleada de críticas. China consideró que vulneraba el derecho internacional y el principio de reparto de los recursos marinos, y la Comisión Europea lamentó profundamente la decisión.

Decenas de países, entre ellos España, defienden una moratoria a la minería submarina hasta conocer mejor sus efectos sobre unos ecosistemas que, en gran parte, siguen siendo desconocidos para la ciencia.

Más subastas en el Pacífico

El proceso arrancó en 2025 a petición de la empresa californiana Impossible Metals, y a principios de 2026 la NOAA inició un estudio de 20 millones de dólares para localizar yacimientos en la zona.

El gobierno de Pula estudia además convertir el puerto de Pago Pago en un centro logístico regional para esta industria, incluidas posibles operaciones en las Islas Cook, y reclama a Washington fondos para modernizarlo.

Samoa Americana es sólo el primer paso. Washington prepara subastas similares frente a las Islas Marianas del Norte y Alaska, en una carrera por los minerales críticos que convierte el fondo del océano en la nueva frontera minera.