Cultivar patatas en la Luna, como hizo Matt Damon en Marte (The Martian), está un poco más cerca de ser realidad. La clave de estas patatas lunares no es una tecnología futurista, sino el abono que fabrican las lombrices.

Un equipo de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos) ha comprobado que las patatas cultivadas en suelo lunar simulado alcanzan un rendimiento y una calidad nutricional similares a los de las terrestres. El trabajo, difundido el 19 de noviembre, se ha publicado en la revista npj Microgravity.

Humus de lombriz

Los investigadores probaron cinco simulantes de regolito lunar, materiales fabricados en la Tierra que imitan el suelo de los mares lunares y de las zonas altas del satélite. Los mezclaron con distintas dosis de vermicompost, también conocido como humus de lombriz.

Como referencia usaron un suelo de Hermiston, en Oregón, una zona famosa por sus grandes cosechas de patata. Con un 30% de humus de lombriz, las plantas crecieron y se desarrollaron igual que en suelo terrestre. Sin abono, quedaron raquíticas y con raíces atrofiadas.

Igual de nutritivas

Con dosis intermedias, de entre el 5% y el 15%, las plantas sólo se recuperaron en parte. Además, los tubérculos conservaron su calidad nutricional y no mostraron un aumento estadísticamente significativo de glicoalcaloides, las toxinas naturales de la patata.

«Hemos comprobado que las patatas pueden completar todo su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se complementa con materia orgánica», explica Aymeric Goyer, investigador del Departamento de Botánica y Patología Vegetal de la universidad estadounidense.

Un suelo sin vida

El regolito es la capa de polvo y fragmentos de roca que cubre la Luna, fruto de millones de años de impactos de meteoritos. Contiene hierro, silicio, potasio, manganeso y magnesio, pero carece por completo de materia orgánica y de microorganismos.

Además, presenta niveles elevados de metales pesados que dañan las raíces. «Creemos que el compost ayuda a equilibrar parte de la toxicidad que vemos en el regolito lunar al reducir la exposición de la planta a compuestos nocivos», señala David Handy, investigador posdoctoral del equipo.

La lección del Apolo

Los científicos de Oregón plantean este mecanismo como una hipótesis que aún deben confirmar. El problema, en cualquier caso, no es nuevo, como recuerda la bióloga de la NASA Sharmila Bhattacharya en un vídeo divulgativo de la revista WIRED.

En 2022, la Universidad de Florida cultivó Arabidopsis thaliana, una pequeña planta de laboratorio, en muestras del Apolo 11, 12 y 17. Germinaron en dos días, pero crecieron atrofiadas y con signos de estrés, sobre todo en el regolito más castigado por la radiación.

Muchas calorías en poco espacio

Frente a esa planta de laboratorio, las patatas en la Luna tendrían grandes ventajas: aportan muchas calorías por cada metro cuadrado cultivado, tienen buen valor nutritivo y son un alimento básico, ideal para misiones largas.

El ahorro es otro argumento de peso. Según una estimación citada por WIRED, enviar un solo kilo de carga a la Luna cuesta unos 15.000 dólares, más de 13.000 euros. Producir comida allí reduciría la dependencia de los costosos envíos desde la Tierra.

Reciclar restos de comida

Ahora bien, para cultivar patatas en la Luna también haría falta abono. Según el equipo de Oregón, los astronautas podrían llevar una pequeña cantidad de materia orgánica y generar más a partir de restos de comida y residuos vegetales.

«No podemos enviar toneladas de compost a la Luna», admitía Handy en una entrevista con la emisora KLCC. Por eso, las primeras generaciones de plantas lunares servirían para enriquecer el suelo, no para el consumo. El trébol es una de las opciones.

Lo que queda por resolver

El estudio, financiado por la NASA, no reprodujo la radiación ni la baja gravedad lunar, que es una sexta parte de la terrestre. Allí, el día y la noche duran unas dos semanas cada uno y la temperatura puede variar casi 300 °C.

Por eso, los futuros huertos lunares serán, previsiblemente, espacios cerrados, con luces LED y una mezcla de hidroponía y regolito. El trabajo sólo ha probado un tipo de abono, y el equipo prepara ya un segundo estudio que comparará 10 variedades de patata.

Rumbo a una base lunar

Los resultados encajan con el programa Artemis de la NASA, que busca una presencia humana estable en la Luna. Tras el sobrevuelo tripulado de Artemis II en abril y una prueba en órbita terrestre en 2027, la agencia prevé volver a pisar el satélite en 2028.

Hasta entonces, las patatas en la Luna seguirán creciendo en laboratorios terrestres. «Es un paso importante hacia el desarrollo de sistemas fiables de producción de alimentos que podrían sostener la exploración humana de la Luna a largo plazo», concluye Goyer.