La llegada a España del primer camión eléctrico equipado con carga MCS abre una nueva etapa en el transporte pesado: recargar durante los descansos obligatorios del conductor y mantener, según las compañías, el ritmo de trabajo de un diésel.

Así lo han presentado MAN, Disfrimur e Iberdrola | bp pulse, que han puesto en marcha el primer ecosistema completo de transporte eléctrico con este sistema en el país: un vehículo, un cargador específico y una empresa que lo usará en sus rutas de largo recorrido.

MAN se convierte, según la compañía, en el primer fabricante europeo que produce en serie camiones eléctricos con MCS. Las siglas corresponden a Megawatt Charging System, el nuevo estándar de recarga ultrarrápida diseñado para vehículos pesados.

Carga de hasta 750 kW

El MCS supera con claridad al sistema de carga combinada (CCS) que se utiliza hoy. Mientras el CCS llega a 375 kW en los camiones eléctricos de MAN, los vehículos con MCS pueden alcanzar hasta 750 kW, con 1.000 amperios de intensidad y 750 voltios de tensión.

Esa diferencia recorta los tiempos de espera. En un MAN eTGX o eTGS con seis baterías y 534 kWh de capacidad total, pasar del 20% al 80% de carga requiere menos de 30 minutos, según los datos del fabricante.

Con la configuración de siete baterías, disponible para vehículos con chasis y con 623 kWh de capacidad, llegar al 80% de carga lleva menos de 40 minutos. Son plazos que encajan con las pausas que la normativa impone a los conductores profesionales.

Recarga durante el descanso

Ahí está la clave del proyecto. Como el camión eléctrico puede recargarse durante los descansos legalmente prescritos para el personal de conducción, la recarga deja de ser una interrupción añadida y se fusiona con una pausa que ya existía.

Para los clientes, la ventaja se traduce en menos tiempo de inactividad, un mejor aprovechamiento del vehículo y más flexibilidad operativa. El objetivo es que la transición eléctrica avance sin alterar los ritmos de trabajo ni la productividad de la larga distancia.

Una combinación típica de tractora y semirremolque, con una autonomía de hasta 570 kilómetros entre paradas de carga, puede recorrer más de 1.000 kilómetros diarios en el mismo tiempo de trabajo que un camión diésel, según MAN.

Autonomía en condiciones reales

Esa cifra corresponde a condiciones ideales: 20 °C de temperatura exterior, un 60% de carga útil, baterías casi nuevas, neumáticos con etiqueta A y sin usar la toma de fuerza. En el día a día, la autonomía varía según la tarea de transporte.

Con seis paquetes de baterías, MAN prevé autonomías habituales de entre 500 y 600 kilómetros en larga distancia, incluso sin recarga intermedia. Así, la electrificación se extiende más allá de las rutas urbanas y de última milla, uno de los retos para reducir las emisiones del transporte por carretera.

Paulo Moraes, director general adjunto de MAN Truck & Bus Iberia, sostiene que la entrega «supone un avance» y puede reducir emisiones, «dependiendo de las condiciones de operación y del suministro energético». Para que la tecnología se extienda, añade, hace falta infraestructura de recarga adaptada a estos camiones.

Murcia como punto pionero

La primera empresa española en aplicar esta tecnología es la murciana Grupo Disfrimur, especializada en el transporte de productos de gran consumo. Su meta es cubrir con un camión eléctrico rutas de alto kilometraje, similares a las que hoy hacen los vehículos diésel.

Para acompañar al nuevo camión, Disfrimur dispone de un cargador MCS en su base de Sangonera (Murcia), instalado por Iberdrola | bp pulse. Se suma a los puntos CCS que ya funcionan en esa sede y en la de San Isidro (Alicante), y el eTruck entregado cuenta con las dos tomas, MCS y CCS.

Iberdrola | bp pulse, especializada en recarga ultrarrápida en España y Portugal, fue pionera en poner en servicio en 2024, en esa base murciana, el primer cargador público de Europa con MCS para vehículos pesados, fabricado por Power Electronics y con hasta 1.440 kW de potencia.

Infraestructura de recarga

La estación de Sangonera es de acceso público y reúne siete cargadores de alta potencia para camiones y vehículos ligeros. Además, Iberdrola | bp pulse ha ampliado su acuerdo con Disfrimur para desarrollar nuevas estaciones en Alicante, Valencia y Zaragoza, con carga CCS y MCS y energía 100% renovable con garantía de origen.

Pablo Pirles, director general de Iberdrola | bp pulse, afirma que traer el primer cargador MCS para vehículos pesados a España «supuso un hito fundamental» para demostrar que la electrificación del transporte de larga distancia «ya es viable y real en muchas rutas». La empresa seguirá invirtiendo en este sector «tan estratégico».

Juan Jesús Sánchez, director general de Disfrimur, cierra con un llamamiento a la cooperación: «Es necesario que fabricantes, empresas energéticas, operadores de transporte y administraciones trabajen conjuntamente para impulsar la estandarización, el desarrollo de infraestructuras y la agilización de los trámites necesarios».