El petróleo, el gas y el carbón se han quedado fuera del texto que debe cerrar la Cumbre del Clima de Antalya (COP31). A un día del final previsto de las negociaciones, la nueva propuesta de acuerdo no menciona ni una sola vez los combustibles fósiles, principales causantes del calentamiento global.

El nuevo borrador de decisión general de la COP31, difundido este jueves, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que recogía la versión del lunes. El documento, de 80 puntos y aún sin edición formal, puede sufrir nuevos cambios antes del cierre.

También desaparece la petición de retirar lo antes posible las subvenciones ineficientes a estos combustibles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas. Con ambos cambios, el texto se aleja de los países y organizaciones que reclamaban acelerar la salida del petróleo, el gas y el carbón.

Del lunes al jueves

El giro contrasta con el primer borrador, presentado el lunes 16 de noviembre por Australia, que dirige las negociaciones. La COP31 cuenta con un liderazgo compartido inédito: Turquía ejerce de país anfitrión y su ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, Murat Kurum, preside la cumbre.

Aquel primer texto pedía una acción acelerada para dejar atrás los combustibles fósiles, incluida una transición inmediata en los sistemas energéticos. Retomaba así el compromiso de la COP28 de Dubái, donde en 2023 los países pactaron por primera vez abandonarlos de forma progresiva.

La supresión llega, además, un año después de que la COP30 de Belém (Brasil) se cerrara sin una hoja de ruta para la salida de los fósiles en su acuerdo final, frenada entonces por el bloque de países productores de crudo y sus aliados.

Electrificación sin apellido

Lo que sí se mantiene es la propuesta de elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final de energía mundial para 2035. La meta va acompañada de los compromisos de triplicar la capacidad renovable y duplicar el ritmo anual de mejora de la eficiencia energética para 2030.

Sin embargo, desaparece el llamamiento adicional a acelerar la transición energética mediante una mayor «electrificación limpia», presente en la primera versión. En su lugar, el documento alude a las renovables y a «otras tecnologías y combustibles de cero y bajas emisiones».

El borrador también respalda acelerar la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS), sobre todo en sectores difíciles de descarbonizar. Plantea dos opciones aún entre corchetes: al menos 500 millones de toneladas de CO2 al año en 2035, con vistas a entre 1.300 y 2.500 millones, o apuntar a esa cifra máxima.

La adaptación pierde músculo

En el capítulo financiero, el texto elimina la referencia a que la triplicación de los fondos para adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares. Tampoco pide ya a los países desarrollados que aumenten con urgencia su aportación colectiva y presenten una hoja de ruta.

No obstante, conserva el llamamiento a realizar esfuerzos para al menos triplicar la financiación para adaptación de aquí a 2035. Para concretarlo, encarga al Comité Permanente de Financiación un informe técnico con opciones sobre el punto de partida de ese cálculo, que se debatirá en 2027.

La brecha es amplia. El propio borrador cifra las necesidades de adaptación de los países en desarrollo en 305.000 millones de dólares anuales hasta 2035, y estima que sus planes climáticos nacionales requieren entre 455.000 y 584.000 millones al año hasta 2030.

Un 21% más de financiación

Por otra parte, el documento mantiene la referencia, ya presente en el primer borrador, al aumento del 21% de la financiación climática de los bancos multilaterales de desarrollo respecto al año anterior. Lo vincula a las estimaciones para 2030 que estas entidades anunciaron en la COP29 de Bakú.

Los bancos se comprometieron entonces a aportar 120.000 millones de dólares anuales y movilizar otros 65.000 millones en capital privado. Son cifras distintas del mínimo de 120.000 millones para adaptación que ha desaparecido del texto, pese a su coincidencia numérica.

El borrador lanza además la Hoja de Ruta de Antalya a Adís Abeba sobre Financiación para la Adaptación y la Resiliencia, que buscará fuentes de fondos previsibles, también para pérdidas y daños. Las solicitudes presentadas al fondo de pérdidas y daños suman unos 2.800 millones de dólares, frente a apenas 342 millones asignados.

«Un párrafo inconveniente»

La organización climática 350.org ha criticado que el borrador elimine toda referencia a la transición para abandonar los combustibles fósiles y a las hojas de ruta para lograrla, mientras mantiene compromisos financieros «insuficientes» para los países en desarrollo, sin la cifra de 120.000 millones ni hitos claros.

La ONG advierte de que el objetivo de electrificación del 35% no garantiza el uso de energías renovables y podría permitir una mayor dependencia del petróleo, el carbón y el gas, mientras se promueven técnicas de captura de carbono que considera costosas y poco fiables.

«Han reducido uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo a un párrafo inconveniente que preferirían eliminar, mientras dejan la puerta abierta para que los combustibles fósiles se disfracen de electrificación limpia», ha lamentado el jefe de estrategia política de 350.org, Andreas Sieber.

La desinformación, fuera del texto

Por su parte, Bob Ward, director de Políticas y Comunicaciones del Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics (LSE), ha valorado de forma positiva que el borrador proponga esa hoja de ruta y mejore el acceso de los países más vulnerables al apoyo financiero.

Sin embargo, ha lamentado que se haya eliminado el llamamiento a garantizar la integridad de la información climática, presente en la primera versión. Ward sospecha que la supresión responde a presiones de algunos países y de empresas de combustibles fósiles.

«Este es el lenguaje de las Naciones Unidas para abordar la desinformación, que ahora representa una amenaza real para los procesos democráticos y la acción climática en todo el mundo», ha advertido el experto de la LSE.

Rumbo a 2,6 °C

Más allá de los recortes, el borrador sostiene que el Acuerdo de París está funcionando y que la transición es irreversible. Antes de su adopción, algunas proyecciones apuntaban a un calentamiento de más de 4 °C, frente a unos 2,6 °C si se cumplen íntegramente los planes nacionales.

El documento celebra que 167 partes hayan presentado sus nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) hasta el 18 de noviembre, e insta al resto a hacerlo cuanto antes. Aun así, expresa su profunda preocupación porque el pico de calentamiento previsiblemente superará los 1,5 °C.

Los negociadores tienen ahora hasta el viernes 20 de noviembre, fecha prevista para la clausura de la COP31, para cerrar un acuerdo. El texto aún puede cambiar, y su redacción final determinará si Antalya mantiene vivo el compromiso de dejar atrás los combustibles fósiles.