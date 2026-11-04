La COP31 de Antalya busca convertirse en un punto de encuentro para impulsar la acción climática

Hoy comienza en Antalya, en la costa suroeste de Turquía, la 31ª Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La cumbre internacional ha sido definida por el país anfitrión como la «COP del futuro» que debe llevar la acción climática más allá de las «promesas abstractas».

«La COP31 será un punto de encuentro para el diálogo, el consenso y la acción en la diplomacia climática», asegura Murat Kurum, presidente de la COP31 y ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático del país otomano. Kurum espera que esta sea una reunión «centrada en la implementación que genere resultados y acelere la acción climática mundial».

Hasta Antalya se han desplazado alrededor de 100.000 representantes de 197 países con el objetivo de buscar acuerdos de aquí al final de la COP, el próximo 20 de noviembre. El gran ausente vuelve a ser, por segundo año consecutivo, Estados Unidos, tras la decisión de la Administración Trump de sacar al país del Acuerdo de París y de la propia CMNUCC el próximo año.

Objetivos para 2035

La Presidencia de la COP31 ha propuesto a los países trabajar para la consecución de estos seis objetivos de implementación global para el año 2035:

Aumentar la tasa de electrificación mundial al 35%.

Reducir el incremento de la generación de residuos en un 50%.

Reducir la intensidad energética en el sector de la construcción en al menos un 25%.

en al menos un 25%. Incrementar el uso de materiales circulares en los sectores de fabricación y producción hasta alcanzar al menos un 15%.

Garantizar que las prácticas agrícolas resilientes al clima y la educación sobre el cambio climático se incorporen en todos los segmentos de la sociedad.

se incorporen en todos los segmentos de la sociedad. Ampliar el Mecanismo Puente para la Implementación Climática, instrumento destinado a acelerar la puesta en marcha de los planes de acción climática de los países.

A estos seis objetivos se suman otros cuatro temas que completan la Agenda de Acción de la COP31: seguridad alimentaria; océanos y mares; sistemas de salud dinámicos y resilientes y, por último, el fomento de la cooperación entre los países participantes en las Convenciones de Rio.

Calendario para el abandono

Llama la atención la ausencia en esta extensa lista de temas del que ha sido uno de los principales ejes de la discusión en las últimas cumbres del clima: el establecimiento de un calendario para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, es muy probable que este asunto vuelva a estar en el centro del debate en Antalya debido a las presiones de los participantes.

Este es el caso del Parlamento Europeo, que ha pedido a la UE que lidere las negociaciones para un tratado de no proliferación de combustibles fósiles y que se establezcan planes con plazos definidos para la eliminación progresiva de las subvenciones y la producción de petróleo, gas y carbón.

La Eurocámara también ha instado a la UE a «predicar con el ejemplo con su propio calendario y estrategia para una eliminación gradual (de los combustibles fósiles) en toda la economía”.

Medidas urgentes

Por el momento, el Consejo de la UE, que reúne a los gobiernos nacionales y acuerda la postura común de la Unión, no ha recogido el guante. La UE sí que ha confirmado que pedirá medidas climáticas urgentes y ambiciosas para volver a la trayectoria de los 1,5 °C de calentamiento respecto a los niveles preindustriales.

Europa también defenderá la aplicación efectiva de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), los planes de acción climática que los países deben presentar y actualizar en el marco del Acuerdo de París. Asimismo, exigirá la presentación urgente de las NDC pendientes.

Proteccionismo

Otro de los principales actores globales, como es China, ha mostrado su deseo de que en la COP31 se debata acerca de las barreras comerciales a las tecnologías verdes.

Una propuesta que llega en plena disputa comercial con Estados Unidos y la UE a cuenta de los aranceles que pesan sobre los vehículos eléctricos y los paneles solares fabricados en el país asiático.

«Creemos que la conferencia debería debatir en profundidad los viejos problemas de la insuficiente reducción de emisiones y del apoyo financiero de los países desarrollados, así como los nuevos desafíos del unilateralismo y el proteccionismo, que perjudican los esfuerzos colectivos mundiales», afirma el viceministro chino de Ecología y Medio Ambiente y jefe de la delegación ante la COP31, Li Gao.

Financiación climática

El viceministro chino también pide avances en la financiación climática para los países en desarrollo, especialmente en el objetivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 y triplicar los fondos destinados a la adaptación.

Entre las prioridades de Pekín figura además la creación de un mecanismo internacional de transición justa que ayude a los países en desarrollo a afrontar las dificultades económicas y sociales de la descarbonización.

Choques entre países

Los recientes choques entre los países productores de petróleo y las naciones más amenazadas por el cambio climático también pesarán sobre las negociaciones en Antalya. Las diferencias quedaron ya patentes en las negociaciones preparatorias de junio en Bonn (Alemania).

En aquellas reuniones, representantes de países vulnerables a la crisis climática, como los Estados insulares del Pacífico, denunciaron que algunos países con intereses en los combustibles fósiles intentaron eliminar de los documentos menciones al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y al límite de 1,5 grados.

Varias fuentes coinciden en señalar que Arabia Saudí e India, entre otros, figuraron entre los países que cuestionaron esas referencias, mientras que Riad llegó a invocar el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de dos grados, sin mencionar el límite más ambicioso de 1,5 grados.

IPCC

El enfrentamiento se ha trasladado también al IPCC, el principal organismo científico internacional sobre cambio climático, que el viernes 16 de octubre suspendió su reunión en Adis Abeba sin acordar el calendario de publicación de su próximo gran informe.

El bloqueo, que se prolonga desde hace casi tres años, amenaza con impedir que la evaluación científica esté disponible antes de finales de 2028, cuando los Estados deberán examinar sus avances en el cumplimiento del Acuerdo de París.