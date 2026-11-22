La COP31, la cumbre del clima más larga de la historia, se ha cerrado sin nada que celebrar. Tras 14 días de negociaciones en Antalya (Turquía), casi 200 países no han logrado pactar un texto común por lo mismo que calienta el planeta: el petróleo, el gas y el carbón.

La conferencia terminó este domingo 22 de noviembre, más de 49 horas después de su cierre previsto, sin aprobar su decisión final, bautizada como Pacto de Antalya. Es la primera vez desde la cumbre de Copenhague, en 2009, que una COP de la ONU acaba sin un acuerdo aceptado por todos.

El texto cayó en el plenario de clausura por el rechazo de la Unión Europea, con España dentro, el Reino Unido, Noruega, Panamá y varios pequeños Estados insulares, como las Islas Marshall, Vanuatu o Tuvalu. El motivo: el documento no nombraba ni una sola vez los combustibles fósiles.

Un récord que nadie quería

La cumbre estaba programada del 9 al 20 de noviembre, pero se prolongó dos días más. Con esa prórroga, Antalya supera el récord que tenía la COP25 de Madrid en 2019, que se alargó 44 horas más allá de su clausura oficial.

El presidente de la COP31, el ministro turco Murat Kurum, dio por terminadas las negociaciones a las 19.33 horas local. «Entiendo que no hay acuerdo sobre este texto. Por esa razón, estas decisiones no han sido adoptadas», reconoció ante los delegados.

Kurum defendió que la presidencia había escuchado a todas las partes y descartó presentar un nuevo borrador. «No hay nada que hacer, hicimos todo lo que pudimos», resumió. Algunos países estaban dispuestos a seguir negociando, pero el texto no se reabrió.

Fósiles sin nombre

El Pacto de Antalya fue perdiendo ambición borrador a borrador. Una primera versión incluía acelerar el abandono de los combustibles fósiles, pero esas referencias desaparecieron en los textos posteriores, a medida que se acercaba el final de la cumbre.

La versión definitiva sólo evocaba en su preámbulo el Consenso de Emiratos Árabes Unidos de la COP28 «en su totalidad». Ese acuerdo de Dubái pidió en 2023 por primera vez dejar atrás los combustibles fósiles, que así quedaban citados de forma implícita.

Esa omisión era una exigencia del Grupo Árabe, liderado por Arabia Saudí. Para la UE, en cambio, nombrar el carbón, el petróleo y el gas era una línea roja, porque su uso es la principal causa del cambio climático.

El portazo de Europa

El ministro irlandés de Clima, Darragh O’Brien, habló en nombre de los Veintisiete, ya que Irlanda ejerce la presidencia rotatoria de la UE. «No respaldaremos una decisión marco que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, el principal causante del cambio climático», advirtió.

«Y no aceptaremos negociar dando un paso atrás en el tiempo», añadió O’Brien, que calificó la omisión de «inconcebible». Bruselas ya había rechazado el borrador del jueves porque no podía permitir que Antalya se convirtiera en «la COP de los combustibles fósiles».

Francia y Alemania endurecieron el tono. La ministra francesa Monique Barbut describió el borrador como un «retroceso inaceptable», mientras que Berlín criticó la «postura de bloqueo» de ciertos países. El Reino Unido, por su parte, se declaró «profundamente decepcionado».

España rechaza el texto

España se alineó con esa postura. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo explicó en redes sociales: «La ciencia es clara. Hay que abandonar los combustibles fósiles de manera urgente y cumplir con el Acuerdo de París».

«Junto con la Unión Europea, rechazamos el texto: no está a la altura del reto. No es un buen acuerdo», insistió Aagesen. La ministra recordó que España defendió en Antalya el abandono de los fósiles, una electrificación basada en renovables y más financiación para los países vulnerables.

Durante la cumbre, Aagesen aseguró además que España ya tiene lista su hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles, con un calendario por etapas hasta 2050. Dinamarca, Portugal o Francia han completado o preparan planes similares.

El pulso saudí

Al otro lado de la mesa, Arabia Saudí y Rusia defendieron hasta el final los hidrocarburos y las tecnologías para retirar CO2. En el último plenario, Riad llegó a criticar al IPCC, el panel científico de la ONU, por restar importancia a la captura de carbono.

Un representante saudí se mostró sorprendido por la resistencia a una tecnología que describió como una «solución concreta». Rusia, por su parte, cargó contra la UE y Panamá por usar su capacidad de veto y acusó a Bruselas de desviar ayuda climática en forma de créditos.

La tensión se palpaba en las salas. «Parece que estamos negociando con los saudíes», lamentó el ministro de Clima de Tuvalu, Maina Talia. La UE, el Reino Unido y los Estados insulares acusaron a los petroestados de «secuestrar» la cumbre y de hacer lavado verde.

Contra la «mafia petrolera»

Uno de los protagonistas de la recta final fue el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro. El jueves denunció ante el plenario la existencia de una «mafia petrolera», lo que le valió una cerrada ovación, y amenazó con vetar el acuerdo. Lo cumplió.

Panamá argumentó que el texto suponía un retroceso, porque debilitaba el lenguaje pactado en cumbres anteriores y no vinculaba la electrificación a las renovables. Su delegación exigió que cualquier decisión reconociera «la verdad sobre el fracaso colectivo» con el objetivo de 1,5 °C.

Las Islas Marshall fueron igual de tajantes. «No pondremos en peligro nuestro futuro en beneficio de los intereses de los combustibles fósiles», advirtió su delegación, en nombre de un país que lucha por no quedar sumergido por la subida del nivel del mar.

Lo que decía el Pacto de Antalya

Además de omitir los fósiles, el documento reconocía por primera vez que el planeta va camino de superar los 1,5 °C de calentamiento, el límite más ambicioso del Acuerdo de París. Para revertir ese exceso, apostaba por acelerar las tecnologías de eliminación de carbono.

Su párrafo más polémico planteaba desplegar la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) «a escala de gigatoneladas» en 2035, como aspiración colectiva y sin cifras concretas. Las organizaciones ecologistas y los pequeños Estados insulares lo calificaron de «traición».

El texto mantenía también el objetivo estrella de la presidencia: que la electricidad alcance el 35% del consumo final de energía en 2035, frente a cerca del 20% actual. Sin embargo, no lo ligaba a las renovables y abría la puerta a otras tecnologías «bajas en carbono».

Sin dinero para los vulnerables

La financiación fue el otro gran escollo. El borrador reafirmaba el esfuerzo de triplicar los fondos de adaptación para 2035, pero sin fijar la cantidad de partida, y dejaba los detalles para una futura hoja de ruta bautizada como «Antalya-Adís Abeba».

Los países en desarrollo culparon a la UE y a otras naciones ricas de llegar sin dinero nuevo. India y el grupo africano criticaron que Bruselas exigiera ambición sin asumir compromisos financieros. La UE replicó que el dinero no sirve sin voluntad global de recortar emisiones.

«La peor COP de la historia», sentenció Mohamed Adow, director del centro de análisis Power Shift Africa, que acusó a Europa de pedir ambición sin aportar el apoyo necesario. La ausencia de Estados Unidos, el mayor emisor histórico del planeta, dejó además a Bruselas bajo presión.

Lo poco que se salva

No todo se perdió en Antalya. Las obligaciones de cumbres anteriores siguen en pie, incluido el compromiso de Dubái de dejar atrás los combustibles fósiles. La caída del Pacto de Antalya no borra lo ya acordado, aunque tampoco aporta una hoja de ruta para cumplirlo.

Los países sí aprobaron una decisión sobre cómo participarán trabajadores y comunidades en la transición justa. Pero su mecanismo, pactado hace un año en Belém (Brasil), no llega a ponerse en marcha y se aplaza a la próxima cumbre, igual que el Objetivo Global de Adaptación.

Fuera de la negociación formal, unos 75 países respaldaron el objetivo no vinculante de electrificación del 35%. También salieron adelante iniciativas para impulsar la energía geotérmica de aquí a 2050 y crear corredores de transporte de mercancías más limpios.

Decepción en la ONU

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, admitió en la clausura la «profunda decepción» de muchos. Aun así, destacó que cerca de la mitad de la economía mundial acelera su electrificación y que el proceso debe reformarse para la «era de la implementación».

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró «profundamente decepcionado» y compartió la frustración de quienes esperaban más. «No hay ambigüedad en la ciencia», recordó, meses después de que Naciones Unidas asumiera que el mundo rebasará el límite de 1,5 °C.

I’m deeply disappointed that #COP31 has ended without consensus on an overarching outcome. I share the very profound frustration of all those who expected governments to rise to the moment the climate crisis demands. But this setback does not change the facts. There may be no consensus in the negotiating room, but there is no ambiguity in the science. The take-home message from COP31 is clear: The world must do much more to confront the climate crisis. And it must do it now. https://t.co/j05tHQA8AM — António Guterres (@antonioguterres) November 22, 2026

El australiano Chris Bowen, que dirigió las negociaciones, calificó el resultado de «muy decepcionante». «Obviamente estoy decepcionado de que no hayamos llegado allí», reconoció, antes de señalar a los combustibles fósiles y a la financiación climática como los grandes obstáculos.

Caos y hermetismo

La COP31 ha sido la primera de la historia con dos presidencias: Turquía ejerció de anfitriona y Australia dirigió las negociaciones. Ninguna de las dos logró encauzar la cumbre, criticada por su hermetismo y porque Kurum se expresó únicamente en turco.

Desde la publicación del primer borrador, sólo hubo una rueda de prensa conjunta de ambos presidentes. El caos arrancó el primer día, con tales aglomeraciones que la ONU pidió a los inscritos que retrasaran su llegada al recinto si no era imprescindible.

El dramatismo llegó al plenario del viernes, cuando un activista interrumpió a Kurum con una soga al cuello al grito de «nos estáis matando». Y todo, tras un año de desastres como el colapso de un glaciar que mató a más de 1.400 personas entre Nepal y el Tíbet.

Ecologistas indignados

Ecologistas en Acción calificó la COP31 como «sin duda una de las cumbres más desastrosas desde el fracaso de Copenhague». Su responsable de Clima y Energía, Javier Andaluz, fue más allá: «Es inadmisible que muchos gobiernos jueguen con nuestro futuro».

Greenpeace celebró, al menos, haber frenado un mal texto. «Hemos parado un mal acuerdo que favorece a los combustibles fósiles, pero irse sin acuerdo sigue siendo un fracaso para las comunidades en primera línea climática», lamentó Jasper Inventor, jefe de su delegación.

No todas las críticas apuntan a los petroestados. Laurie van der Burg, de Oil Change International, acusó a la UE de hipocresía: según la organización, Bruselas estaba dispuesta a renunciar a las renovables en el objetivo de electrificación y no presentó una hoja de ruta propia.

Rumbo a Adís Abeba

La próxima cita será la COP32, que se celebrará en Adís Abeba (Etiopía) del 8 al 19 de noviembre de 2027. Su presidente, el ministro etíope de Exteriores, Gedion Timothewos, aspira a «restablecer la esperanza, reconstruir la confianza y movilizar la acción colectiva».

Mientras, los países más ambiciosos buscan caminos fuera de la ONU. El proceso de Santa Marta, que Colombia y Países Bajos estrenaron en abril, prepara su relevo en Tuvalu e Irlanda para avanzar hacia el abandono de los fósiles.

Stiell cerró su intervención con un mensaje que resume el ánimo de quienes salen de Antalya: «La lucha continúa. Nunca nos rendiremos».