Con motivo del Día Mundial del Saneamiento, la Organización de las Naciones Unidas vuelve a alertar de que 3.400 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo sin acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura y que sólo el 58% de las aguas residuales generadas por los hogares recibe un tratamiento adecuado antes de retornar a la naturaleza. En la edición de este año, bajo el lema Retretes seguros, un futuro igualitario, la ONU resalta, además, cómo el acceso a infraestructuras sanitarias seguras protege la salud, la dignidad y las oportunidades de desarrollo de mujeres y niñas.

En este contexto de desafío hídrico global, Aqualia pone en valor su modelo de gestión sostenible que depura anualmente más de 1.550 millones de metros cúbicos de agua residual y presta servicio a 45 millones de personas en 19 países.

Y es que la gestión del saneamiento presenta demandas diferenciadas en cada territorio. En economías emergentes de América Latina y la región MENA, la prioridad fundamental de Aqualia se orienta a la implantación y extensión de redes de alcantarillado y depuración. Hablamos de proyectos de gran escala como la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Chincha en Perú; la EDAR de Abu Rawash en El Cairo –una de las mayores de África, con capacidad para 1,6 millones de metros cúbicos diarios– o la modernización del saneamiento en municipios colombianos constituyen ejemplos representativos de esta labor.

Por otro lado, en áreas donde la cobertura del servicio alcanza niveles universales, como España, los retos técnicos se concentran en la optimización energética, la descarbonización del ciclo urbano o la aplicación de inteligencia artificial en el control de las redes. Para dar respuesta a estas exigencias, la compañía despliega un conjunto de iniciativas de innovación y proyectos vanguardistas que materializan sobre el terreno esta apuesta por la eficiencia tecnológica y la economía circular.

Un ejemplo paradigmático es la depuradora de Lérida, donde la integración de autogeneración energética renovable mediante biogás y algoritmos de inteligencia artificial ha permitido reducir un 24% sus emisiones, convirtiéndose en el primer servicio municipal de agua en España en certificar su Huella de Carbono Cero. Asimismo, en el ámbito de los nuevos vectores energéticos del futuro, Aqualia lidera en Andalucía proyectos demostrativos pioneros como Eclosion en Jerez de la Frontera y Zeppelin en Algeciras para la producción de hidrógeno verde a partir de agua residual regenerada y materia orgánica.

Las soluciones basadas en la naturaleza para pequeñas poblaciones constituyen otra línea prioritaria. Tecnologías como INTEXT y los desarrollos del proyecto LIFE smallWAT ofrecen soluciones adaptadas a pequeños municipios (el 84% de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes en España) que permiten depurar vertidos rurales con un consumo energético mínimo y recuperar nutrientes para su uso agrícola.

Para hacer frente a los episodios de escasez hídrica, proyectos europeos como LIFE Phoenix y la plataforma REUSA abastecen agua regenerada de alta calidad para la agricultura en el sur de España y Portugal, mientras que sistemas avanzados de membranas y ultrafiltración suministran agua a la carta para procesos industriales de elevada exigencia.

Los hábitos cotidianos en los hogares

El mantenimiento óptimo de las infraestructuras de saneamiento depende, en gran medida, de los hábitos cotidianos en los hogares. En el marco de su campaña global de sensibilización No lo tires, Aqualia articula sus iniciativas educativas a través de la plataforma digital actuaconaqualia.com, una herramienta concebida para informar y concienciar a la ciudadanía sobre cómo el uso responsable de los desagües domésticos repercute directamente en la eficiencia y conservación de las redes de alcantarillado y las plantas depuradoras.

El objetivo principal de esta plataforma es promover pautas de comportamiento sostenible que eviten el vertido de residuos impropios —tales como toallitas húmedas, cabellos, aceites usados, restos de alimentos o productos químicos— al inodoro y a las conducciones de las viviendas. La acumulación de estos elementos genera atascos en los colectores, además de sobrecargar las fases iniciales de desbaste y tamizado en las plantas de tratamiento.

Según los datos de 2025, sólo en las depuradoras que opera Aqualia en España se recogieron más de 12.500 toneladas de residuos de desbaste, materiales que nunca deberían haber llegado a la red de alcantarillado. Esta situación incrementa las necesidades de mantenimiento, el consumo de recursos y los costes asociados a la gestión de las aguas residuales.

«Este 19 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial del Saneamiento. Y es que debemos destacar que estos sistemas son parte fundamental de la gestión del ciclo integral del agua de todos los municipios y resultan imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de nuestros pueblos y ciudades, son unos grandes desconocidos. Actualmente, 3.400 millones de personas en todo el mundo siguen viviendo sin acceso a servicios de saneamiento adecuados. Nosotros, que tenemos la fortuna de disponer de estos sistemas, tenemos también la responsabilidad de utilizarlos de una forma responsable, evitando utilizar el retrete como una papelera», aseguran desde Aqualia.

Mediante la colaboración continua con las Administraciones Públicas, las entidades investigadoras y los ciudadanos, Aqualia mantiene su compromiso de impulsar soluciones de saneamiento resilientes, eficientes y respetuosas con el entorno natural.