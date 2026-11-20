El medio rural quiere dejar de asistir como espectador a las decisiones ambientales que afectan a su día a día. Agricultores, ganaderos, pescadores y regantes han puesto por escrito sus recomendaciones para que producir alimentos y conservar el entorno dejen de verse como objetivos enfrentados.

Lo hicieron en el II Foro Reconcilia España, impulsado por la organización Legados y celebrado en la Casa de América de Madrid. El encuentro reunió a productores, entidades del medio rural, expertos, empresarios y responsables políticos en torno a una misma convicción.

Esa convicción es que el entorno se conserva mejor cuando se cuenta con las personas que viven, trabajan y cuidan del territorio. Por eso, quienes sostienen el campo, el monte y el mar reclaman participar en las políticas ambientales antes de que se aprueben.

Una alianza por el territorio

El foro se celebró en colaboración con las diez organizaciones de la alianza Reconcilia España: la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fundación Independiente, Oikos y Desayunos del Campo.

Completan la alianza el Instituto Juan Belmonte, SOS Rural, la Real Federación Española de Caza, Foro de Foros y Territorio y Prosperidad. Juntas reúnen a mujeres rurales, jóvenes empresarios, cazadores, productores y organizaciones de la sociedad civil.

Los participantes coincidieron en que España será más soberana si cuida su territorio y lo hace próspero, porque de quienes lo trabajan depende buena parte de los alimentos que se producen y se consumen en el país.

Un pacto de Estado

También defendieron que el cuidado del medioambiente forma parte de ese trabajo diario y que el sector debe formar parte de la solución. Con ese planteamiento comenzó la jornada, que abrió Manuel Campo Vidal, fundador de la Red de Periodistas Rurales.

Campo Vidal, que dirige además la Cátedra Estrella Galicia Desarrollo Rural, afirmó que «hace falta un Pacto de Estado por la España Territorial que ofrezca respuesta y organización, porque sin la gestión del medioambiente no se puede vivir».

«Quien se queda en el mundo rural trabaja para todo el país», añadió el periodista en la bienvenida a un foro que, por segundo año, ha reunido en la Casa de América a quienes trabajan el territorio.

La voz del 85% de España

La clausura corrió a cargo de Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, organización fundada en 2023 que promueve el conservacionismo en España integrando a quienes cuidan el territorio en la conversación pública sobre medioambiente.

Dorado agradeció a los representantes políticos que escucharan al territorio, una atención que, a su juicio, es la principal utilidad de la iniciativa: «Ser un espacio de escucha y expresión para una parte de los españoles que en algún momento no nos hemos sentido representados por la conversación pública».

«Creo que es importante que la voz de los que cuidan del 85% de España se escuche mejor y se atiendan sus reivindicaciones, para que las políticas que salgan de las administraciones públicas sean lo más representativas posible», subrayó.

Zamora, Cartagena y Ferrol

Las reivindicaciones presentadas en el foro son el resultado de La Senda, el proceso de escucha que Reconcilia España llevó en octubre a Zamora, Cartagena y Ferrol. Legados se había comprometido en el primer foro, celebrado en 2025, a llevar la conversación al lugar donde se producen los alimentos.

Cerca de un centenar de agricultores, ganaderos, pescadores, mariscadores, regantes, cooperativas, cofradías, grupos de acción local, técnicos y responsables de la administración expusieron sus problemas y posibles soluciones en tres sesiones a puerta cerrada.

Todas compartieron un eje común, la soberanía alimentaria, con una pregunta de fondo: qué necesita España para seguir produciendo sus propios alimentos dentro de veinte años. Cada sesión aterrizó esa cuestión en los problemas concretos de su zona.

Relevo generacional en Zamora

Los productores de Zamora pidieron una Política Agraria Común (PAC) que garantice la rentabilidad de las explotaciones y facilite el relevo generacional. «Es una prioridad dar un apoyo integral a las personas que deciden iniciar su actividad vital en el mundo rural», señaló el experto agroalimentario Enrique Cortés.

La preocupación tiene base estadística. Según el Censo Agrario 2020 del INE, recogido en el documento, cuatro de cada diez jefes de explotación tienen 65 años o más, mientras que sólo el 8% tiene menos de 40.

Para facilitar ese relevo, el texto propone pagar las ayudas a la incorporación al inicio y fiscalizarlas después, facilitar el acceso a la tierra y movilizar la vivienda vacía para alquiler asequible. También plantea extender el acompañamiento con espacios test, estancias y mentorías.

Agua y burocracia en Cartagena

Desde Cartagena se reclamó garantizar el agua de riego combinando trasvase, desalación, reutilización y eficiencia, porque en una comarca que depende del regadío asegurar el agua es asegurar que la tierra siga produciendo.

Los participantes de la sesión murciana pidieron, además, aligerar los trámites que restan tiempo y rentabilidad a las explotaciones familiares. Miguel Buendía, gerente de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, puso palabras a ese malestar.

«El exceso de trámites administrativos y la rigidez normativa se han consolidado como uno de los principales frenos para la viabilidad económica o social de cualquier iniciativa que pretenda contribuir al desarrollo del medio rural. La asfixia burocrática se ha convertido en un gran lastre», señaló.

Precios justos en Ferrol

El sector lácteo y pesquero de Ferrol exigió precios que cubran costes, relevo en las explotaciones y en la flota, y las mismas reglas comerciales para todos, para que el valor se reparta mejor a lo largo de la cadena.

Fran Calvín, técnico del GDR Seitura 22, defendió la necesidad de «hacer cumplir la ley de calidad alimentaria, que se pague al productor su justo precio, no por debajo. Y, en segundo lugar, proximidad para estrechar el margen entre productor e intermediarios».

La reivindicación más repetida a lo largo de La Senda fue la reciprocidad comercial. Los productores españoles cumplen exigencias sanitarias, laborales y ambientales más estrictas que buena parte de las importaciones con las que compiten.

Las mismas reglas para todos

Por eso exigen que todo alimento que se venda en España responda a las mismas reglas. El documento lo resume así: el territorio no rechaza el comercio, sólo pide que las reglas sean iguales para todos.

Entre sus propuestas figura que la alimentación deje de ser moneda de cambio, con cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales, también en los que ya se aplican, como el de Mercosur, y con salvaguardas que se activen con agilidad.

El texto pide además más inspectores y capacidad de análisis en frontera, con el mismo rigor sancionador para lo importado, y un etiquetado de origen más claro. Como ejemplo, recuerda que el 46% de las muestras de miel importada analizadas por la Comisión Europea en 2023 resultaron sospechosas de adulteración.

Un territorio vivo

La escritora y periodista Ana Iris Simón sostuvo, en conversación con Margarita López, directora de Foro de Foros, que el medio rural no es un paisaje a contemplar, sino un territorio vivo que se mantiene gracias a quienes lo trabajan y lo cuidan.

«La brecha territorial, que es una de las grandes heridas de nuestro país, no puede cerrarse sin escuchar las voces de quienes se han quedado atrás», afirmó la autora.

«Nadie conoce una tierra mejor que quienes caminan sus sendas, aran sus campos, mantienen vivas sus tradiciones y cuidan de los animales que la habitan. No se puede intentar avanzar sin tener en cuenta sus conclusiones y propuestas», añadió.

Los custodios del territorio

En la mesa de custodios del territorio, moderada por Valentina Martínez, directora de Oikos y experta en relaciones internacionales, política exterior y cambio climático, intervinieron Josep Escandell (Real Federación Española de Caza), Natalia Corbalán (SOS Rural) y Carmen Quintanilla (AFAMMER).

Durante la conversación salieron a relucir algunas herramientas que ya están en marcha, como el Libro Blanco de las Mujeres Rurales, impulsado por AFAMMER, y el Pacto de Alcaldes por los Suelos Vivos.

Todas estas voces confluyen en el documento La voz del territorio, que ordena las 186 aportaciones registradas en La Senda en ocho ámbitos de propuesta y vincula cada uno de ellos con los compromisos del Manifiesto de Reconcilia España.

Producir y conservar

El documento parte de una idea: un territorio activo y gestionado es la mejor garantía de conservación. Por eso pide dar más peso a la prevención de incendios, con la ganadería extensiva como aliada y la población local presente en la planificación.

El contexto lo justifica. Según el avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), con datos todavía provisionales, en 2025 ardieron 355.000 hectáreas forestales, la cifra más alta del último decenio.

El texto pide también ordenar el despliegue de las renovables para que no ocupen el suelo agrario más productivo y diseñar las normas ambientales con quienes tienen que aplicarlas.

Cadena alimentaria y agua

En lo económico, el documento reclama hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria con más medios de control y costes de referencia por producto y territorio. Sin precios que cubran los costes, advierte, no hay relevo, ni inversión, ni territorio cuidado.

También propone reforzar las organizaciones de productores, el cooperativismo y la transformación en origen, y dar más peso a la calidad y la proximidad en la compra pública de comedores, hospitales y residencias.

Sobre el agua, plantea un Pacto Nacional del Agua compartido por todas las comunidades autónomas y una planificación que integre desalación, reutilización, acuíferos e interconexión entre cuencas. En la costa, pide mejorar el saneamiento y proteger el aporte de agua dulce a las rías.

Una PAC más sencilla

En cuanto a la PAC, defiende mantener su presupuesto en el marco financiero 2028-2034 y simplificarla con ecorregímenes adaptados a cada zona, además de orientarla a quien cotiza, produce y vive en el medio rural y apoyar a los grupos de acción local (LEADER).

El documento recuerda que la propuesta de la Comisión Europea de julio de 2025 reserva como mínimo 300.000 millones de euros para ayudas a la renta en ese periodo, una cifra que el sector considera insuficiente.

Para reducir la burocracia, el texto propone pedir cada dato una sola vez, agilizar los trámites con comunicación previa y control posterior, centrar la inspección donde hay más riesgo y adaptar las obligaciones de los pequeños municipios a sus medios.

Escuchar antes de legislar

La demanda que atraviesa todas las demás es crear mecanismos estables para que el sector participe antes de que se aprueben las normas que le afectan, incorporando el conocimiento del terreno y una visión de largo plazo.

El documento pide también una financiación municipal que tenga en cuenta la extensión del territorio, no sólo el número de habitantes, y reconocer la producción de alimentos como actividad esencial.

Según el texto, buena parte de estas medidas no exige nuevas leyes ni más gasto: basta con aplicar bien lo que ya existe, coordinar a las administraciones y contar con quienes están sobre el terreno.

En manos de los partidos

Legados entregó las recomendaciones a Milagros Marcos (Partido Popular), Francisco Martínez (PSOE), Julio Utrilla (Vox) y José Ramón Becerra (Frente Amplio). El documento centró la mesa Hacerlo posible, en la que los participantes respondieron a las preguntas del territorio y del público.

Las recomendaciones desarrollan el Manifiesto Reconcilia España, que recogió las conclusiones del primer foro, celebrado en noviembre de 2025: escuchar al territorio antes de decidir y asumir el cuidado del entorno como un compromiso compartido, al margen de ideologías.

El manifiesto sigue abierto a la adhesión de organizaciones y ciudadanía. A diferencia de él, el documento está fechado y se actualizará con cada nueva edición de La Senda, de modo que las propuestas del medio rural se irán renovando con cada recorrido.