El próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, OKGREEN emitirá en el plató de OKDIARIO un desayuno informativo organizado con Legados para dar voz a quienes cuidan la naturaleza desde la gestión diaria.

Un encuentro que pone el foco en los guardianes invisibles del territorio: personas que trabajan el campo, los bosques y la fauna cada día y que raramente se sientan en las mesas donde se toman las grandes decisiones ambientales.

El desayuno lleva por título Custodios del territorio: personas que cuidan la naturaleza desde la gestión diaria y se realiza con la colaboración de Legados, organización que impulsa el conservacionismo en España poniendo en valor a quienes cuidan ese 86% del territorio nacional desde el mundo rural.

Tres perfiles, un mismo compromiso

La mesa reúne a tres voces con trayectorias muy distintas y con algo en común: los tres trabajan sobre el terreno, en contacto directo con la naturaleza, lejos de los despachos donde se diseñan las políticas ambientales.

Jaime Olaizola es ingeniero de montes, fundador de ID Forest y ganador del I Premio de Ecología 2026, que otorgan Legados y el Instituto Juan Belmonte. Su trabajo se sitúa en la frontera entre la ciencia y la práctica: lo que ocurre bajo nuestros pies, en los suelos que sostienen ecosistemas, cultivos y bosques.

En el desayuno abordará cómo la ciencia puede ayudar a entender y a gestionar mejor el territorio, y por qué lo que no se ve es, muchas veces, lo más importante.

700.000 cazadores con voz en el debate

Josep Escandell es presidente de la Real Federación Española de Caza, que agrupa a 700.000 cazadores y está presente en el 86% del territorio español. En un contexto en el que la caza genera debates encendidos, Escandell acudirá al plató de OKDIARIO para explicar la dimensión ambiental, económica y cultural de una actividad que sus defensores presentan como herramienta de gestión del territorio, no como amenaza para él.

El relevo generacional en el mundo rural, la relación entre la caza y la ciencia, y la desconexión entre quienes viven el territorio y quienes legislan sobre él son algunos de los asuntos que se abordarán en el debate, en un formato en el que la ciencia y las conversaciones con los custodios del territorio son imprescindibles para mantener el equilibrio ambiental.

Legados amplifica las voces del territorio

El tercer ponente es Javier Dorado, director ejecutivo de Legados. La organización trabaja para que los custodios del territorio —cazadores, agricultores, ganaderos, guardas forestales, mujeres rurales, jóvenes emprendedores del campo— tengan más protagonismo en el debate público y en la toma de decisiones políticas.

En la conversación se abordarán cuestiones como la brecha entre el entorno rural y el urbano, la polarización política del debate ambiental y el papel que la ciencia y el conocimiento empírico deben jugar juntos en la gestión del medio natural. Legados aportará además su visión sobre cómo sumar a todos los perfiles de la sociedad española a un reto que es común: el cuidado del territorio.

Una cita para el 5 de junio

El desayuno informativo con Legados, estará moderado por Antonio Quilis, director de OKGREEN, y se emitirá el 5 de junio en la home y en las redes de OKDIARIO a partir de las 10:30 horas, en el marco de la cobertura especial de OKGREEN para el Día Mundial del Medio Ambiente. Una efeméride que este año 2026 pone el acento en transformar nuestra relación con el clima y en reconocer a quienes, desde el territorio, ya lo hacen cada día.