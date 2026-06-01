Las plagas urbanas se multiplican en cuanto el termómetro sube, y este verano todo apunta a que serán un problema mayor que el habitual. La AEMET confirma que para junio, julio y agosto de 2026 hay una gran probabilidad de que la temperatura media se desplace y se concentre en el tercio superior en toda España, de manera más acusada en el norte peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares. Un escenario que los expertos en salud pública llevan tiempo alertando: el calor es el aliado perfecto de las plagas.

El mes de mayo ya lo ha anticipado. El final del mes ha estado marcado por un calor extraordinario que actúa como precursor de una temporada estival que afectará con especial severidad a las zonas del norte y el este peninsular. Las condiciones son ideales para que las plagas urbanas colonicen alcantarillas, contenedores, solares y patios antes de que llegue julio.

Un problema de salud pública

Las plagas urbanas no son sólo una molestia visual. Las ratas transmiten hasta 35 enfermedades distintas, entre ellas la leptospirosis, la salmonelosis y el hantavirus.

Las cucarachas contaminan alimentos y superficies con bacterias como Salmonella y E. coli, y agravan afecciones respiratorias y cuadros alérgicos. Los mosquitos Aedes albopictus —el mosquito tigre— son vectores del dengue, el virus del Nilo Occidental y el chikungunya.

La proliferación de estas plagas está directamente vinculada a los malos hábitos ciudadanos: basura depositada fuera de los contenedores, restos de alimentos en terrazas o aceras, agua acumulada en sótanos y jardines. Cada descuido individual tiene consecuencias colectivas.

Basura, la causa principal

El error más frecuente es también el más evitable. Depositar bolsas de basura fuera del contenedor, incluso por unos minutos, equivale a poner un banquete para las ratas. Los roedores no necesitan grandes cantidades de comida ni agua para establecerse: con acceso mínimo y un hueco donde anidar, una pareja puede generar decenas de crías en pocas semanas.

Lo mismo ocurre con los establecimientos de hostelería. Los restos que quedan en terrazas al final del servicio atraen a roedores e insectos durante la noche si no se recogen de inmediato. La acumulación de envases vacíos sin limpiar también favorece la aparición de cucarachas.

Agua estancada, foco de mosquitos

El calor convierte cualquier charco olvidado en una incubadora. Macetas con plato acumulador, canalones obstruidos, cubos con restos de agua de lluvia: todos son puntos de cría del mosquito tigre, que puede completar su ciclo larval en menos de una semana con altas temperaturas.

Revisar y vaciar todos los recipientes que puedan retener agua es una de las medidas más eficaces y que menos esfuerzo requiere. En sótanos y patios, las pequeñas humedades o pérdidas en tuberías deben repararse cuanto antes, ya que ofrecen a los roedores tanto agua como refugio.

Cómo proteger tu hogar

El control de las plagas urbanas empieza dentro de las viviendas. Sellar grietas en paredes, huecos en suelos y aberturas en puertas con burletes es una barrera física que impide el acceso de roedores. La Organización Mundial de la Salud establece que una rata adulta puede introducirse por cualquier abertura superior a dos centímetros.

Revisar el estado de las rejillas y sumideros también ayuda a cortar las vías de acceso desde el alcantarillado. Los comederos de animales domésticos deben retirarse una vez terminada la ingesta, ya que los piensos son una fuente de alimento fácil para los roedores.

Sí, también te pueden multar

Los ayuntamientos no tratan el incumplimiento de las normas de higiene urbana como un asunto menor. En Madrid, la ordenanza municipal fija tres escalas de sanción: infracciones leves con multas de hasta 750 euros, graves con entre 751 y 1.500 euros, y muy graves con entre 1.501 y 3.000 euros. Alimentar palomas en la vía pública —una conducta que favorece la aparición de otras plagas, como ratas y cucarachas— puede acarrear sanciones de hasta 1.500 euros.

En Sevilla, la actualización de la ordenanza municipal de limpieza de 2024 endureció las sanciones: conductas antes consideradas leves, como dejar basura fuera del contenedor, pasaron a clasificarse como infracciones graves con multas de hasta 1.500 euros. En Barcelona, las sanciones por depositar mal los residuos pueden llegar hasta 3.000 euros, con controles intensivos en los barrios con mayor volumen de quejas vecinales.

Tú también eres parte de la solución

Las administraciones pueden tratar y desratizar, pero ningún servicio municipal puede compensar hábitos incívicos mantenidos en el tiempo. Cada vecino que deja una bolsa en el suelo, alimenta animales en la calle o no repara una fuga en su portal contribuye a crear las condiciones que hacen posible la proliferación de las plagas.

La participación ciudadana tiene también una dimensión activa: comunicar la presencia de ratas u otros animales plaga en espacios públicos a los servicios municipales de salud permite actuar antes de que el foco se consolide. Cuanto antes se notifica, más eficaz y barato resulta el tratamiento.

Con las previsiones de la AEMET apuntando a un verano extremadamente caluroso, las condiciones para la proliferación de las plagas urbanas serán más favorables que en años anteriores. Actuar ahora, antes de que las temperaturas alcancen su pico, reduce el riesgo de infestaciones que luego son mucho más difíciles y costosas de erradicar. Las plagas urbanas son un problema compartido, y su solución también lo es.

Guía rápida contra las plagas urbanas.

Te dejamos aquí un resumen para que puedas ver de un vistazo todo lo que está en tu mano y velar por la seguridad de tus conciudadanos.