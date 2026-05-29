La preocupación por el cuidado del planeta por parte de empresas y entidades será el tema principal de OKGREEN el próximo 5 de junio, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con contenidos especiales para darle valor a esta efeméride.

Para este importante día, el portal de medioambiente y sostenibilidad de OKDIARIO ofrecerá a sus lectores distintas visiones e iniciativas encaminadas a cómo poder contribuir a que la Tierra siga siendo habitable en el futuro, acciones que logren un equilibrio entre las personas que la habitan y el territorio que les da soporte.

Desayuno informativo con Legados

Contaremos con un desayuno informativo que se emitirá en directo en colaboración con Legados. El encuentro en el plató de OKDIARIO lleva como título Custodios del territorio: personas que cuidan la naturaleza desde la gestión diaria, y en el participarán Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, Jaime Olaizola, ganador del I Premio de Ecología 2026 y fundador de ID Forest y Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza.

En la conversación, moderada por Antonio Quilis, director de OKGREEN, se hablará de los guardianes invisibles del territorio, de su importancia y poca visibilidad, y cómo la ciencia y las conversaciones con ellos son importantes para mantener el equilibrio ambiental y que los decisores los tengan en cuenta.

Entrevista con Javier Goyeneche

Además, mantenemos una entrevista muy especial con Javier Goyeneche, fundador de ECOALF, y contaremos las acciones enfocadas en la sostenibilidad y protección del medioambiente por parte de Veolia, Naturgy, Heineken y Aqualia.

Cuidar nuestro cuerpo celeste rocoso y único lugar conocido en el universo que alberga vida, gracias a su atmósfera rica en oxígeno y a la presencia de agua líquida, es uno de los objetivos de este Día Mundial proclamado por la ONU en 1972 por su Asamblea General.

Para este 2026 la ONU explica que la acción climática va más allá de la reducción de emisiones de carbono: implica transformar los sistemas que sostienen nuestras economías y reconstruir nuestra relación con el clima.

Un Día Mundial del Medio Ambiente que tiene como objetivo el resaltar que la protección y el cuidado del entorno natural son esenciales para el bienestar humano y el progreso económico global.