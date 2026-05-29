La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado este jueves el nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF), una herramienta que permitirá identificar con mayor precisión las situaciones de peligro muy alto o extremo de incendios en España.

El lanzamiento llega el mismo día en que el incendio de Doñana, declarado el domingo en Almonte (Huelva), está en vías de ser apagado tras arrasar cerca de 400 hectáreas. Lo inusual de este incendio es la prontitud, en cuanto a fechas,, a finales de mayo, un periodo algo inusual para que arda el terreno.

El nuevo sistema supera al Fire Weather Index (FWI), índice de origen canadiense que AEMET utilizaba hasta ahora. Según las comprobaciones realizadas con datos históricos, ambos habrían predicho el 80% de los incendios registrados en España entre 2022 y 2025, pero el IPIF habría generado un 18% de falsas alarmas, casi diez puntos menos que el FWI.

Un índice más completo

El IPIF incorpora las variables meteorológicas fundamentales —temperatura, humedad, viento y lluvia acumulada en días previos— y añade parámetros nuevos que ofrecen una caracterización más completa del territorio. Entre ellos destacan el estado de la vegetación, obtenido mediante observación satelital, y la humedad del suelo.

Para estimar esta última variable, AEMET combina tres datos que ya calculaba: el tipo de uso del suelo (bosque, cultivo, pasto, zona urbana), el índice de vegetación NDVI —que mide el verdor del combustible— y el contenido de humedad del suelo, que indica qué porcentaje de agua tiene cada punto respecto al máximo que podría acumular.

Mayor resolución espacial

La resolución espacial del nuevo índice pasa de cinco kilómetros a uno, lo que permite representar con mayor detalle las condiciones reales del territorio. Este salto es especialmente relevante en zonas de orografía compleja, donde las condiciones de peligro pueden variar de forma notable en distancias cortas.

El IPIF también amplía las categorías de peligro, que pasan de cinco a seis con la incorporación del nivel «muy bajo», sumado a los ya existentes de bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. La definición de estas categorías toma como referencia el periodo 2015-2024, que incluye algunos de los años más cálidos registrados en España.

Menos falsas alarmas

«El IPIF acota mejor las zonas donde realmente se pueden producir estos incendios más graves», señala el portavoz de AEMET, Rubén del Campo. Ramiro Romero, jefe del servicio de Aplicaciones Agrícolas e Hidrológicas y uno de los coordinadores del proyecto, añade que el FWI «se saturaba mucho» y que el nuevo índice «va a permitir a los servicios de extinción ser más precisos y distribuir mejor sus medios».

La reducción de falsas alarmas tiene implicaciones directas en la gestión operativa: menos movilizaciones innecesarias de medios, mejor asignación de recursos y una respuesta más eficiente ante los incendios que realmente alcanzan niveles críticos.

Un algoritmo exportable

Romero reconoce que otras administraciones ya utilizan de forma indirecta la variable de humedad del suelo, pero no conoce países que lo hayan incorporado a su índice de peligro de la manera en que lo ha hecho AEMET. «Podríamos exportar el algoritmo, pero el índice está adaptado al territorio español», afirma.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visitó este jueves la sede de AEMET para conocer las novedades del sistema. El organismo subrayó que con este índice los servicios de prevención y extinción de incendios dispondrán de «información más detallada para apoyar la toma de decisiones y reforzar las capacidades de anticipación y respuesta».

Inicio de campaña

El lanzamiento del IPIF coincide con el inicio oficial de la campaña de incendios forestales de 2026, una temporada que arranca marcada precisamente por el fuego de Doñana.

Las condiciones que AEMET registró en la zona —altas temperaturas, viento del este y del sureste y escasas precipitaciones previas— son un ejemplo del tipo de escenario que el nuevo índice está diseñado para anticipar.

El IPIF ya está disponible en la web de AEMET y se actualizará de forma operativa para toda España, ofreciendo a los gestores forestales una visión diaria del riesgo con una granularidad territorial sin precedentes en el sistema meteorológico español.