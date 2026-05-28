«Sacad todos el almuerzo y ponedlo encima de la mesa». Con esa sencilla instrucción arranca cualquiera de los 55 talleres del programa Seres Plásticos ¿o agentes del cambio?, que la iniciativa Salud Ambiental en la Escuela imparte hasta junio en 22 centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Sólo con mirar los envoltorios que los niños sacan de sus mochilas a la indispensable hora del bocata, la educadora Nuria Millán, ambientóloga y responsable del programa, consigue que el problema de los residuos plásticos deje de ser abstracto para volverse completamente visible.

Los talleres, gratuitos tanto para los centros como para las AMPAs, están dirigidos a alumnos de Primaria y Secundaria, pero también a docentes y familias. «Si queremos transformar el futuro del planeta, hay que empezar por los más jóvenes. Ellos incorporan hábitos sostenibles con rapidez y se convierten en transmisores de conciencia ambiental dentro de sus propias familias», señala Millán.

Superhéroes y cálculos reales

La metodología varía según la etapa educativa. Los alumnos de Primaria se convierten en «superhéroes ambientales» cuya misión es identificar amenazas para el planeta mediante juegos, vídeos y dinámicas colaborativas. En Secundaria, el enfoque es más analítico: los estudiantes calculan la cantidad de residuos plásticos que han generado durante el propio día del taller y después extrapolan esa cifra a un mes, un año o una ciudad entera.

El objetivo es que los jóvenes comprendan la magnitud real del problema. «Entienden que forman parte del problema pero también de la solución, y ese es precisamente el objetivo: que las nuevas generaciones se conviertan en agentes del cambio», añade Millán.

400 millones de toneladas al año

Los datos que se trabajan en el aula son contundentes. Cada año se producen en el mundo más de 400 millones de toneladas de residuos plásticos, la mitad de un solo uso, y solo se recicla el 10%. Además, alrededor de 11 millones de toneladas acaban cada año en ríos, lagos y océanos, con consecuencias devastadoras para los ecosistemas.

Cuando los alumnos relacionan esas cifras con sus propios hábitos diarios, la amenaza se vuelve tangible. Frente a la creencia extendida de que basta con separar correctamente la basura, los talleres insisten en la necesidad de replantear los hábitos de consumo desde el origen. La premisa que los jóvenes interiorizan es clara: la mejor basura es siempre la que no llega a generarse.

Las 3R y el consumo responsable

El programa trabaja el principio de las 3R —reducir, reutilizar y reciclar— y subraya que el verdadero cambio pasa por priorizar las dos primeras, dejando el reciclaje como última alternativa. Reciclar ayuda a gestionar los residuos plásticos, pero no elimina el problema de fondo: muchas sustancias contaminantes continúan circulando en el sistema durante años.

La iniciativa, respaldada por la Fundación Ibercaja, celebra su cuarta edición con una demanda muy superior a la oferta disponible. Este año llegaron cientos de solicitudes; de haberlas atendido todas, el programa habría alcanzado a unos 8.000 niños y adolescentes. Finalmente participarán 1.300 alumnos, una cifra que, según Millán, «demuestra la creciente preocupación social por los problemas medioambientales».

Doce años de educación ambiental

Salud Ambiental en la Escuela es un programa de la Fundación Vivo Sano activo desde 2014, con el apoyo del Laboratorio Equisalud. Su objetivo es sensibilizar al público infantil y juvenil sobre la influencia del entorno en la salud y promover hábitos saludables y sostenibles.

Desde su lanzamiento, más de 71.000 alumnos de toda España han recibido formación sobre la relación entre medio ambiente y salud, una conexión que tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud recomiendan divulgar. Al llegar simultáneamente a alumnos, docentes y familias, el programa consigue que el mensaje trascienda las aulas y alcance a toda la sociedad.