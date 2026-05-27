La mayor batería de almacenamiento de energía de España ya está en marcha en Extremadura. Iberdrola ha inaugurado hoy en Campo Arañuelo, en el término municipal de Belvís de Monroy (Cáceres), una instalación de 58 MW de potencia y 120 MWh de capacidad que supera cualquier sistema de almacenamiento energético operativo en el país.

El proyecto incorpora dos módulos de baterías de ion litio LFP, de 60 MWh cada uno, conectados a las plantas fotovoltaicas existentes Campo Arañuelo I y II. Con ello, las instalaciones pasan a operar como infraestructuras más flexibles y gestionables, capaces de almacenar parte de la energía solar producida y desplazar su uso a los momentos de mayor necesidad para el sistema eléctrico.

Un hito para la transición energética

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, presidió el acto junto a la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, y el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, José Luis Quintana. También estuvieron presentes el CEO de Iberdrola Energía Sostenible España, Julio Castro, y alcaldes de los municipios de la comarca.

Ruiz-Tagle subrayó que actuaciones como la de Campo Arañuelo son «pioneras» en el sector energético español y permiten que «la electrificación avance con firmeza». Señaló, además, que Iberdrola lleva años apostando por el almacenamiento y liderando esta transformación, con cerca de 200 MW en funcionamiento en todo el territorio nacional.

Extremadura, polo energético

La consejera Morán calificó la nueva infraestructura de «inversión de primer nivel» que demuestra que Extremadura se consolida «como un polo energético combinando capacidad de generación, innovación y estabilidad para el sistema eléctrico». Añadió que la batería de almacenamiento puede ser un motor que permita a la región aprovechar su enorme potencial como líder en energía fotovoltaica.

Recalcó que «la transición energética debe generar desarrollo industrial, empleo y oportunidades para el territorio». La actividad de Iberdrola ha generado en Extremadura, en la última década, un impacto económico de 4.400 millones de euros, movilizando cerca de 2.700 millones de euros de inversión con la participación de más de 110 empresas colaboradoras.

Financiación con fondos PERTE ERHA

El proyecto ha recibido apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía —IDAE— dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones renovables, incluida en el PERTE ERHA (Programa Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento). Esta convocatoria financia proyectos de integración de renovables con sistemas de almacenamiento en España.

Campo Arañuelo ya fue un enclave pionero en 2021, cuando Arañuelo III se convirtió en el primer proyecto fotovoltaico de España que incorporaba una batería de almacenamiento de energía, de 3 MW y 9 MWh. La nueva instalación multiplica por más de trece esa capacidad y supone un salto cualitativo en la gestión renovable de la zona.

El récord nacional, superado

Las baterías de Campo Arañuelo forman parte de un conjunto de seis sistemas de almacenamiento con baterías que Iberdrola desarrolla en España, con una potencia conjunta de 173 MW. El resto se ubican en Burgos, Cuenca y Huelva. En enero de 2026, la energética activó en Alarcón (Cuenca) los sistemas Romeral y Olmedilla, con 60 MWh de capacidad cada uno, que hasta hoy ostentaban el récord nacional.

La tecnología de ion litio LFP permite regular la frecuencia de red en milisegundos, proporcionando capacidad de respaldo en periodos de mayor consumo. Los costes de estas baterías han caído un 90% desde 2010 hasta los 115 dólares por kWh en 2024, lo que ha acelerado su despliegue a escala industrial.

Objetivo 2030

España tiene como meta alcanzar 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El país cuenta hoy con 7,6 GW operativos, mayoritariamente hidráulicos, pero los proyectos en tramitación ya superan los 20 GW.

La inauguración de la mayor batería de almacenamiento de energía de España coincide con el 125 aniversario de Iberdrola, que celebra durante 2026 un amplio programa de actividades para acercar su legado histórico y su contribución al progreso de los territorios donde opera.