El récord nacional en almacenamiento energético ya tiene dueño. Las baterías de Iberdrola en Alarcón (Cuenca) marcan un hito al convertirse en las instalaciones más grandes de España, con una capacidad de 60 MWh cada una y una potencia cercana a los 30 MW.

Los sistemas Romeral y Olmedilla representan un salto cualitativo en la gestión de energías renovables y consolidan al país como el segundo del mundo en desarrollo de proyectos de almacenamiento con baterías, según datos del sector.

Energía libre de emisiones

La envergadura de estas instalaciones permite almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares, una capacidad que sitúa a España en la vanguardia europea del almacenamiento energético.

Durante la construcción de ambas baterías se generaron más de 100 empleos y se contó con proveedores nacionales como la empresa guipuzcoana Jema, encargada de los integradores, lo que demuestra cómo las renovables impulsan el empleo cualificado y la industria nacional.

Tecnología híbrida e innovación

Las baterías forman parte de una tecnología hibridada que comparte el mismo punto de conexión que las plantas fotovoltaicas de Romeral y Olmedilla en el Nudo Olmedilla.

Cada sistema de almacenamiento está formado por seis convertidores de 4,5 MW y uno de 2,25 MW, además de 13 módulos de baterías de 4,66 MWh cada uno. Esta configuración permite maximizar el aprovechamiento de las infraestructuras existentes y reduce significativamente el impacto ambiental frente a dos plantas independientes.

Las plantas fotovoltaicas asociadas producen energía limpia, equivalente al consumo de más de 24.500 hogares al año en el caso de Romeral, y cerca de 30.000 hogares anuales en Olmedilla.

La primera evita la emisión de 15.000 toneladas de CO₂ al año, mientras que la segunda previene 18.000 toneladas anuales. Olmedilla cuenta además con el sello de sostenibilidad de UNEF desde 2022, reconociendo su compromiso ambiental.

Respuesta ultrarrápida al sistema

La tecnología de almacenamiento a través de baterías es innovadora y regula la frecuencia de red en un milisegundo, proporcionando capacidad de respaldo en periodos de mayor consumo.

Según Iberdrola, estas baterías y este sistema de almacenamiento mejoran la calidad del suministro eléctrico, aseguran la estabilidad y fiabilidad de la red e integran eficientemente la energía generada por fuentes renovables. El contexto actual es favorable para estas tecnologías, con costes de baterías de ion-litio que han caído 90% desde 2010 hasta los 115 dólares por kWh en 2024.

España afronta una década decisiva con un objetivo de 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030 establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Actualmente, el país cuenta con 7,6 GW de capacidad operativa, principalmente hidráulica, pero los proyectos en tramitación ya superan los 20 GW. El mercado vive un auténtico boom con más de 300 proyectos de baterías en diferentes fases administrativas.

Reconocimiento institucional y financiación

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías con una potencia conjunta de 173 MW.

El IDAE reconoció estos proyectos como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, con una financiación total de 37,5 millones de euros. Romeral recibió cerca de ocho millones y Olmedilla 3,5 millones de euros.

Las otras cuatro baterías se ubican estratégicamente por la geografía española: una en Burgos hibridando con la fotovoltaica Revilla Vallejera, dos en Cáceres asociadas a las plantas C. Arañuelo I y II, y una en Huelva junto a la fotovoltaica de Andévalo, primera instalación con Certificado UNEF de Excelencia. Cuando las seis instalaciones estén operativas, España habrá dado un paso fundamental en su transición energética.

Liderazgo en almacenamiento

Con estas baterías y los proyectos de la compañía, Iberdrola impulsa el almacenamiento energético eficiente como palanca clave para la electrificación y descarbonización. La compañía es líder en almacenamiento a través de generación hidroeléctrica y bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre sus centrales más destacadas se encuentran La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares en la península Ibérica.

La empresa fue pionera en 2021 al instalar la primera batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III. También cuenta con instalaciones en Puertollano asociadas a hidrógeno verde, una en Abadiño conectada al parque eólico Oiz con capacidad de funcionar independientemente de la red, y otra en Áraba almacenando energía eólica del parque Elgea-Urkilla. Este despliegue consolida a Iberdrola como referente nacional en almacenamiento energético.