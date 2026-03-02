Canal de Isabel II conmemora este 2026 su 175 aniversario con un programa de más de 40 actividades gratuitas diseñadas para acercar a todos los madrileños la historia, el presente y el futuro de la empresa que gestiona el agua en la región.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy la programación en la histórica central eléctrica de Santa Lucía, en Torrelaguna, bajo la presidencia de honor del Rey Felipe VI.

Líder en gestión

«Madrid es una región líder en la gestión de una de las mejores infraestructuras hidráulicas del mundo», ha subrayado Díaz Ayuso, que ha recordado cómo cada vez más países quieren conocer de primera mano el modelo de gestión del agua madrileño, especialmente en un contexto marcado por sequías e inundaciones.

El programa del aniversario, bajo el lema Impulsamos el futuro de Madrid, tiene un carácter eminentemente ciudadano, con actividades gratuitas para todos los públicos a lo largo del año.

Siete millones abastecidos

En los últimos 20 años, Canal de Isabel II ha pasado de abastecer a 6 a más de 7 millones de personas, mientras el consumo se ha reducido en un 20% gracias a la modernización constante de las infraestructuras. Madrid pierde actualmente menos del 4% del agua en su red de distribución, frente al 16% de media en España, una diferencia que refleja décadas de inversión y de mejora continua en la gestión.

El acto de presentación tuvo lugar en la central eléctrica de Santa Lucía de Torrelaguna, en funcionamiento desde 1913 y que hoy alberga también la primera planta fotovoltaica flotante de la Comunidad de Madrid, con más de 3.700 paneles solares. Esta infraestructura genera electricidad equivalente al consumo anual de 1.300 hogares, integrando el legado industrial con las energías renovables del futuro.

El 18 de junio, fecha central del aniversario

El acto principal se celebrará el 18 de junio en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, coincidiendo con los 175 años de la publicación del Real Decreto que creó Canal de Isabel II, promovido en 1851 por Juan Bravo Murillo con el apoyo de la reina Isabel II. Ese día se entregarán los primeros Premios Canal de Isabel II, que reconocerán la labor de profesionales del sector hídrico y de municipios destacados en la gestión sostenible del agua.

La jornada también incluirá el estreno del documental técnico Canal: el renacimiento de la ingeniería romana en Hispania, una pieza de casi 60 minutos que analiza esta gesta de ingeniería y su legado histórico, enmarcada en la exitosa serie Ingeniería Romana. El documental está previsto para un público amplio interesado tanto en la historia de Madrid como en la ingeniería hidráulica.

Arte japonés a nuestros pies

Una de las iniciativas más singulares del aniversario es la instalación de 50 tapas de registro decorativas fabricadas en Japón con diseños artísticos inspirados en los 175 años de Canal de Isabel II. Madrid se convierte así en la primera ciudad europea en adoptar este modelo de arte urbano japonés, conocido como drainspotting. Para descubrirlas, se organizará un concurso en redes sociales con premios para quienes las encuentren y fotografíen por las calles de la capital.

La empresa pública también abrirá sus instalaciones más emblemáticas con visitas guiadas en siete fines de semana repartidos a lo largo del año, conducidas por técnicos especializados.

Entre los enclaves visitables figuran la presa de El Atazar, la más grande de la Comunidad, los depósitos históricos de la capital y el centro de investigación en técnicas de drenaje urbano sostenible de Meco, donde se encuentra un simulador de lluvias único en España.

Deporte, cultura y municipios

En el plano deportivo, la 43ª Carrera del Agua se celebrará el 15 de marzo, con circuitos de 5 y 10 km y hasta 6.000 corredores inscritos. A esta cita se suma la primera edición de la Ruta del Agua en Bicicleta, una marcha cicloturista por la sierra madrileña que recorrerá las infraestructuras hidráulicas más representativas de la empresa pública.

La Fundación Canal dedicará su programa del aniversario a una gran exposición de Sebastião Salgado, con cerca de 100 obras de gran formato sobre el agua en los lugares más bellos del planeta, en lo que será la primera gran muestra del fotógrafo brasileño en España tras su fallecimiento, coincidiendo, además, con el 25 aniversario de la Fundación. El ciclo cultural se completa con una exposición de Ansel Adams y una intervención digital de la artista Rosa Muñoz en el depósito elevado de Plaza de Castilla.

Congresos y proyectos de futuro

También, con motivo de este aniversario del Canal, Madrid acogerá tres grandes foros internacionales del sector hídrico en 2026: el XXXVIII Congreso de DAQUAS, con más de 1.000 ingenieros de toda España; el European Benchmarking Cooperation, con expertos de 50 empresas europeas de gestión del agua; y la I Conferencia Iberoamericana de Young Water Professionals, que reunirá a jóvenes especialistas de distintas partes del mundo.

En 2026, Canal de Isabel II tiene previsto un volumen de inversiones cercano a los 400 millones de euros destinados a infraestructuras estratégicas, innovación y sostenibilidad. Entre los proyectos más destacados figuran la inauguración del Centro de Excelencia del Agua y la Energía, en Pinto, y la colocación del último de los 1,6 millones de contadores inteligentes que completarán la digitalización al 100% de los usuarios en toda la Comunidad de Madrid.