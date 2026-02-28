La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de restauración de ecosistemas dotado con 773.888 euros que abarcará cuatro municipios de la sierra madrileña: Becerril de la Sierra, Cercedilla, Manzanares El Real y Rascafría.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, presentó la iniciativa durante el Consejo de Medio Ambiente regional, que reunió a organizaciones sociales y expertos de la Administración. Las actuaciones incluyen huecos mineros, hábitats de alta montaña, robledales y bosques de ribera, y estarán concluidas antes de que acabe 2026.

Fondos europeos

La inversión se financiará con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), sobrantes de iniciativas anteriores a las que originalmente se destinaron.

La restauración de ecosistemas en Madrid se convierte así en el destino de recursos comunitarios que de otro modo no habrían revertido en el entorno natural de la región. Es la primera vez que la Comunidad activa un plan de este alcance territorial y presupuestario para recuperar espacios degradados en la sierra.

Huecos mineros en Becerril

La actuación más singular del plan es la recuperación de once huecos mineros en la Dehesa del Berrocal y Gargantilla, en el término municipal de Becerril de la Sierra. Los especialistas en biodiversidad de la consejería realizarán una reconstrucción morfológica de los terrenos para devolverles el aspecto previo a la extracción. Además, instalarán cajas nido para aves y cajas refugio para murciélagos, y plantarán especies herbáceas, arbustos y matorrales autóctonos.

Este tipo de restauración de ecosistemas en Madrid responde a la necesidad de reparar el impacto acumulado por décadas de actividad minera en áreas con alto valor ecológico. La colonización vegetal espontánea en estos huecos es lenta e insuficiente para restablecer la biodiversidad original. La intervención acelerada permite recuperar la función de estos espacios como refugio y fuente de alimento para la fauna protegida.

Alta montaña y pinares

En Cercedilla, los trabajos se centrarán en los hábitats de alta montaña de la zona del puerto de Navacerrada, donde se ejecutará una recuperación medioambiental integral. En Manzanares El Real, los expertos actuarán sobre El Risco, monte de utilidad pública, para restituir las especies frondosas autóctonas desplazadas por pinos y arizónicas. Ambas actuaciones refuerzan el compromiso de la Comunidad con la restauración de ecosistemas en el entorno serrano de Madrid.

La sustitución de coníferas alóctonas por frondosas propias del territorio es uno de los ejes centrales de este programa. La expansión de pinos y arizónicas ha alterado la composición vegetal de varios montes públicos madrileños, reduciendo la biodiversidad y la resiliencia ante el cambio climático. Revertir esta tendencia mejora la capacidad de los bosques para regular el agua, fijar carbono y albergar fauna silvestre.

Robledales en Rascafría

En la finca Término de El Paular, en Rascafría, los trabajos garantizarán la persistencia de los robles carrasqueño y andaluz y la expansión del roble negro, actualmente amenazados por la alta densidad del pino salgareño.

Este pino invade el ecosistema con tal intensidad que impide el desarrollo de las especies leñosas autóctonas características de la zona. La restauración de ecosistemas en esta finca permitirá recuperar la diversidad vegetal propia de los robledales serranos de Madrid.

Frenar la degradación

En el mismo municipio, los expertos intervendrán en los bosques de ribera próximos a los arroyos de La Morcuera para frenar la degradación de márgenes y detener los procesos erosivos de los suelos.

Estos ecosistemas riparios son especialmente vulnerables y albergan especies de flora y fauna con alto grado de protección. Su recuperación completa el perímetro de actuación del plan y multiplica el impacto positivo sobre la biodiversidad regional.

Fauna protegida, gran beneficiaria

El consejero Carlos Novillo subrayó que todas las intervenciones previstas van a mejorar directamente las condiciones de vida de la fauna protegida asociada a cada una de estas zonas.

Las diferentes especies dispondrán de más alimento, lugares de refugio y corredores de conectividad gracias al aumento de la cobertura vegetal autóctona. La restauración de ecosistemas en Madrid refuerza así la red de espacios naturales protegidos con la que cuenta la Comunidad.

Resultados en los próximos años

Los resultados de estas actuaciones se harán visibles de forma progresiva a lo largo de los próximos años, aunque algunos efectos, como la instalación de las cajas nido y refugio, serán inmediatos.

El plan se enmarca en las políticas ambientales de la Comunidad para preservar el patrimonio natural serrano y cumplir con los compromisos europeos en materia de biodiversidad. La inversión de 773.888 euros consolida a Madrid como una región activa en la recuperación y protección de sus ecosistemas naturales.