Los incendios forestales en Cantabria y Asturias han convertido el norte de España en un escenario de emergencia en pleno mes de febrero. En tan sólo 24 horas, ambas comunidades acumularon más de 60 focos simultáneos, hasta sumar un centenar de incendios durante el mes en curso.

«Los delincuentes del mechero han provocado en las últimas 24 horas un total de 60 incendios forestales», declaró Ángel Serdio, director general de Montes del Gobierno de Cantabria.

Plan de emergencia

La situación obligó a activar la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) durante la madrugada del martes al miércoles. El olor a humo se extendió por toda la región, llegando con especial intensidad al arco de la Bahía de Santander.

El 112 recomendó el uso de mascarillas y aconsejó a los grupos vulnerables —niños, embarazadas, mayores y personas con enfermedades cardíacas o pulmonares— que limitaran su actividad al aire libre.

Cantabria al límite

Cantabria vivió una noche de pesadilla con hasta 40 incendios simultáneos y 36 focos activos al alba. Los municipios más afectados fueron Vega de Pas, con nueve focos activos, y otros diecisiete ayuntamientos como Saro, Molledo, Santiurde de Toranzo, Selaya, Anievas o Liérganes. A lo largo de febrero, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, confirmó que se habían registrado ya 129 incendios forestales provocados en Cantabria durante este mes.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, no descartó elevar la alerta al nivel 1 del INFOCANT, que permitiría solicitar recursos al Gobierno central y coordinar bomberos municipales, Protección Civil y policías locales.

En el operativo trabajaban 220 bomberos forestales, 26 agentes del medio natural y dos helicópteros a «pleno rendimiento». Los niveles de riesgo por incendios se mantuvieron en valores «altos o muy altos» ante temperaturas de hasta 25 grados, baja humedad y viento sur persistente.

Asturias en emergencia

El Principado de Asturias declaró la fase de emergencia nivel 1 del INFOPA a las 20:27 horas del martes, lo que permite movilizar todos los medios regionales disponibles. Al día siguiente, Asturias registraba 33 incendios activos repartidos en catorce concejos: Amieva, Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Grandas de Salime, Laviana, Lena, Llanes, Mieres, Onís, Piloña, Ponga, San Martín del Rey Aurelio, Somiedo y Valdés. De esos focos, 26 seguían activos, seis estaban controlados y uno, estabilizado.

El INFOPA había permanecido en fase de alerta desde el 15 de enero, cuando se activó el periodo de peligro alto para los incendios en Asturias, que se extiende hasta el 30 de abril.

Aunque ningún incendio alcanzó grandes dimensiones, la simultaneidad de los focos desbordó los recursos de extinción. Los expertos advierten de que las condiciones climáticas —temperaturas anómalas y ausencia de lluvia— están alargando una temporada de riesgo que históricamente ya era de las más peligrosas de Europa.

Quién prende el fuego y por qué

Ganaderos y agricultores causan el 47% de los incendios intencionados en España según el Ministerio. Según datos del Ministerio de Agricultura correspondientes al decenio 2006-2015, la quema agrícola no autorizada representa el 37,8% de los incendios intencionados, mientras que la regeneración de pastos para el ganado supone el 29,9%. Los pirómanos, a los que se suele culpar de forma generalizada, son sólo responsables del 5,9% de los casos.

En Asturias, el 70% de los incendios los causan ganaderos que queman sin permiso para renovar pastos. Este patrón explica por qué los focos se concentran en las zonas altas y en los meses de invierno y primavera: ganaderos y pastores aprovechan el viento sur y la vegetación seca para quemar matorral y favorecer el rebrote del pasto.

Arraigada cultura del fuego

No existe, según la Fiscalía General del Estado, evidencia de tramas organizadas, sino una arraigada «cultura del fuego» en el entorno rural que persiste pese a las sanciones del Código Penal, que prevé penas de hasta 20 años de prisión cuando se pone en riesgo la vida de personas.

La oposición en Cantabria ha exigido al Gobierno regional que ponga en marcha un plan integral contra los incendios que combine prevención, formación y sanciones efectivas para acabar, de una vez, con la impunidad de los que reiteradamente prenden el monte.