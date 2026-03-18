Ecovidrio ha alcanzado una tasa estimada de reciclaje del 72,3% en 2025, superando así los objetivos fijados tanto por el Real Decreto de Envases como por la Unión Europea, que establecían un umbral del 70% para ese año. España, de hecho, había logrado ya ese objetivo hace dos años, lo que sitúa al país entre los líderes europeos en gestión de residuos de envases de vidrio.

José Manuel Núñez-Lagos, director general de Ecovidrio ha destacado el orgullo de la entidad por «la contribución de Ecovidrio en el avance de España hacia una sociedad más circular».

Núñez-Lagos ha añadido que «estos resultados no serían posibles sin el compromiso de las más de 6.000 empresas que envasan en vidrio que, con sus aportaciones, financian todos los costes relativos a la movilización, recogida y tratamiento de los residuos de envases de vidrio».

Impulso de las administraciones

Así mismo ha reconocido que estos resultados se materializan gracias «al impulso de aquellas administraciones públicas que han priorizado en sus municipios la correcta gestión de residuos. Sin duda, cuando todas las partes actuamos con corresponsabilidad, los resultados son tangibles y nos permiten ser ambiciosos en el cumplimiento de los objetivos». Núñez-Lagos ha reconocido que «si algo hemos aprendido en estos 30 años es que es necesario el modelo de colaboración público-privada».

El máximo responsable de Ecovidrio ha destacado que Ecovidrio es el único SCRAP especializado en vidrio, resaltando que «era necesario mantener esta especialización», y afirmando que «nunca se va a descuidar el reciclar el vidrio».

Más de un millón de toneladas

Con 15 plantas en España, Ecovidrio destaca que la recuperación de residuos de envases de vidrio alcanzó en 2025 las 1.042.834 toneladas, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

Más del 90% de ese volumen, concretamente 981.094 toneladas, procedió de la separación en origen a través del contenedor verde, lo que confirma la eficacia del modelo de recogida selectiva implantado en España. La aportación ciudadana registró, además, un incremento del 0,3% respecto al año anterior, en un contexto de caída estimada del consumo en torno al 2%.

Toneladas recuperadas

Sin embargo, los resultados en cuanto a recuperación en 2025, llegaron a las 61.740 toneladas, un 9,5% menos que en el año anterior. Este volumen es el que se recupera de complementariamente a través de las plantas de tratamiento de residuos urbanos.

Cada ciudadano depositó en 2025 una media de 20 kg de vidrio, el equivalente a 68 envases por habitante. En total, los españoles introdujeron en los contenedores verdes 3.359 millones de envases a lo largo del año, lo que se traduce en más de 9 millones de envases al día o más de 6.000 cada minuto. Son cifras que reflejan la consolidación del reciclaje como hábito arraigado en la sociedad española.

Las ciudades más recicladoras

Por ciudades, San Sebastián encabezó la clasificación nacional con 35,8 kg por habitante, seguida de Pamplona con 29,1 kg y Bilbao con 25,1 kg. Los tres municipios comparten un denominador común: han cedido a Ecovidrio las operaciones de contenerización y recogida de vidrio para su posterior tratamiento y reciclaje. Por detrás de ellos figuran Palma (24,2 kg/hab), Vitoria-Gasteiz (22 kg/hab) y Barcelona (21,8 kg/hab), todas con una aportación por encima de la media nacional.

También superaron la media nacional Granada (21,5 kg/hab), Burgos (20,8 kg/hab), Segovia (20,3 kg/hab) y Santander (19,9 kg/hab). Al margen del vidrio recogido en los contenedores, Ecovidrio recuperó de forma complementaria 61.740 toneladas adicionales a través de las 26 plantas de residuos urbanos distribuidas por toda España, reintegrándolas en el ciclo productivo.

Inteligencia artificial al servicio del reciclaje

Una de las apuestas estratégicas de Ecovidrio en 2025 fue la consolidación de EcoBarrios, su programa nacional para acelerar la separación selectiva en zonas con mayor potencial de crecimiento.

La entidad dispone de un histórico de datos de recogida diaria de los más de 260.000 contenedores verdes repartidos por España, lo que le permite, gracias al uso de la inteligencia artificial, identificar barrios con margen de mejora y aplicar medidas correctoras adaptadas a cada caso.

La tecnología también ha permitido a la organización optimizar las rutas de recogida y prevenir desbordamientos en los contenedores, dos factores clave para mejorar la eficiencia del sistema. Este uso de la inteligencia artificial no es sólo una herramienta operativa, sino un elemento diferencial en la estrategia de largo plazo de Ecovidrio frente a los retos de la economía circular.

La hostelería, canal prioritario

En paralelo, Ecovidrio reforzó en 2025 su presencia en el canal hostelero a través del plan EcoVares, que llevó a sus equipos a visitar más de 140.000 establecimientos en toda España.

Las actuaciones incluyeron campañas de concienciación en colaboración con los ayuntamientos, instalación de nuevos contenedores adaptados al sector y 75 servicios de recogida puerta a puerta para la hostelería. La hostelería genera un volumen elevado de envases de vidrio y concentra, por ello, una parte esencial de la actividad de reciclaje de Ecovidrio.

En colaboración con Hostelería de España, Ecovidrio presentó el I Barómetro de la Sostenibilidad Hostelera junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El informe reveló que casi ocho de cada diez establecimientos hosteleros del país ya aplican medidas de sostenibilidad en su gestión diaria, una señal de que la transformación del sector avanza a buen ritmo.

Beneficios para el medio ambiente

Ecovidrio destaca que el reciclaje de vidrio en España, durante 2025, generó un impacto ambiental positivo de gran escala. Gracias a la actividad de Ecovidrio, se evitó la emisión de más de 600.000 toneladas de CO₂ a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de 153 vueltas al mundo por el Ecuador.

Además, se ahorraron más de 745.000 MWh de energía, suficiente para cubrir el consumo eléctrico de todos los hospitales españoles durante más de dos meses.

A ello se suma la no extracción de más de 1.250.000 toneladas de materias primas, el equivalente en peso a casi 124 torres Eiffel. El vidrio es un material 100% reciclable de manera indefinida y sin merma de calidad, lo que convierte al sistema de recogida selectiva en el modelo más eficiente desde el punto de vista ambiental.