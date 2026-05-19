La gobernanza de la movilidad y de la movilidad sostenible centran el proyecto que ha lanzado la consultora Impulso by Pons: el Instituto de Gobernanza de la Movilidad, una plataforma de referencia para empresas y administraciones que necesitan anticiparse al nuevo escenario normativo del sector.

La Ley de Movilidad Sostenible, en vigor desde diciembre de 2025, ha supuesto un punto de inflexión para el sector. La norma introduce nuevos principios de planificación, gobernanza y gestión, y promueve modelos de negocio ligados a la digitalización, la movilidad compartida, la descarbonización y la automatización del transporte.

En este contexto, organizaciones públicas y privadas se enfrentan a la presión de adaptar sus estrategias para cumplir con los cambios normativos, minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades que abre la transición hacia una movilidad conectada e inteligente. El reto no es menor: el entorno regulatorio se ha vuelto más complejo y dinámico que nunca.

Un canalizador del conocimiento

«El Instituto nace con la vocación de convertirse en el canalizador del conocimiento regulatorio y estratégico del sector de la movilidad en España, Europa y en todo el mundo», señala Ramón Ledesma, director del Instituto de Gobernanza de la Movilidad y socio de Impulso by Pons.

La plataforma pone a disposición de sus suscriptores un calendario jurídico con fechas clave de normativas locales, autonómicas, nacionales y europeas. Se suma a ello un boletín normativo, informes técnicos, artículos, podcast, webinars, plantillas editables y herramientas de análisis especializadas en movilidad.

Vehículo autónomo y ZBE, en el foco

Entre los contenidos del lanzamiento destacan los relacionados con la normativa del vehículo autónomo, los planes de movilidad, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el carsharing y las bicicletas eléctricas. Los contenidos se actualizarán cada mes conforme avancen las tendencias regulatorias y las necesidades de los miembros.

El acceso a la plataforma es gratuito durante los primeros meses. A partir del 1 de septiembre de 2026, los contenidos exclusivos estarán disponibles mediante suscripción, aunque se mantendrá una modalidad con acceso abierto a determinados contenidos y actividades seleccionadas.

Comunidad sectorial

«Más allá de una plataforma de contenidos, el Instituto aspira a consolidar una comunidad de referencia en torno a la gobernanza de la movilidad, conectando a los principales actores del ecosistema», añade Ana Gómez Arche, CEO de Impulso by Pons.

Impulso by Pons es una consultora especializada en movilidad sostenible, digital e innovadora, con más de 75 años de experiencia acumulada. Está presente en España y Latinoamérica y cuenta con certificaciones ISO 9001 e ISO 39001 en seguridad vial. Quienes deseen unirse al Instituto pueden inscribirse en impulsomobility.com/instituto-gobernanza-movilidad.