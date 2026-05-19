El ecoturismo en España ya no es una tendencia emergente: es una forma de viajar consolidada con un perfil de viajero propio, fiel a los espacios naturales y dispuesto a gastar.

Los datos del Observatorio de Ecoturismo en España de 2025 revelan que el gasto medio del ecoturista alcanza los 178,94 euros por persona y día, un 34% más que en 2019, cuando la cifra se situaba en 133,7 euros.

Un viajero habitual que estrena destino

El ecoturista es un cliente recurrente de los espacios protegidos. El 74% de los encuestados visita espacios naturales dos o más veces al año, y casi la mitad —el 49,4%— lo hace entre dos y cuatro veces anualmente. Sin embargo, lejos de repetir siempre el mismo lugar, el 66,3% afirmó que era la primera vez que visitaba el destino elegido.

Este comportamiento, estable desde 2023 según la serie histórica del Observatorio, convierte al ecoturismo en España en una modalidad de viaje recurrente que no está reñida con la exploración de nuevos territorios.

Naturaleza, gastronomía y pueblo

La naturaleza bien conservada sigue siendo el motor principal del viaje. El 49,2% de los encuestados señala como motivación principal visitar el espacio natural, seguido de descubrir y observar la naturaleza, con un 35,3%, y descansar en entornos naturales, con un 26,3%.

Pero el ecoturismo en España tiene una dimensión más amplia que la contemplación del paisaje. Una vez en destino, las actividades más frecuentes son el disfrute de la gastronomía local (53,4%), las rutas o visitas guiadas (51,6%) y la visita a pueblos (51,3%).

El guía, clave de la experiencia

Más de la mitad de los ecoturistas, el 54,2%, contrató los servicios de alguna empresa de actividades durante su viaje. Entre las opciones más demandadas destacan las rutas guiadas en espacios naturales, elegidas por el 64,6% de quienes contrataron actividades, seguidas de las actividades culturales (28,6%), la observación de fauna y flora (28,3%) y el ecoturismo activo (23%).

El nivel de satisfacción roza la unanimidad: el 99,7% recomendaría las actividades contratadas, y el 95,2% lo haría con total seguridad.

Reserva directa al alza

El estudio también registra un cambio en los hábitos de reserva. En la contratación de actividades, el 58,7% de los ecoturistas eligió el canal directo —web, email o teléfono de la empresa—, mientras que las plataformas de comercialización online representaron el 26,6%.

En el alojamiento, el canal directo alcanza el 49,5% si se suman las reservas web, por email y telefónicas, casi al nivel de las plataformas (37,6%). Para la Asociación de Ecoturismo en España, este dato implica que una mayor parte del valor generado por el viaje permanece en el territorio.

Gasto que impulsa la economía local

El alojamiento es la partida más elevada, con 60,48 euros por persona y noche, seguido de las comidas en bares y restaurantes, con 39,18 euros. Juntos concentran el 55,7% del gasto medio diario. A estos se añaden la compra de productos locales y recuerdos (22,01 euros), las rutas guiadas (19,20 euros), las actividades de aventura (14,81 euros), la observación de la naturaleza (13,35 euros) y las visitas a museos y centros de interpretación (9,92 euros).

Además, el 84,1% de los encuestados realiza algún gasto en productos locales, lo que extiende el impacto económico más allá del sector turístico estricto.

Conciencia ambiental y contribución

El ecoturismo en España atrae a un viajero con marcada conciencia ambiental. El 59,4% considera muy importante generar el menor impacto posible con su viaje; el 54,7% valora especialmente que su visita contribuya a conservar el espacio natural; y el 47,3% otorga máxima importancia al desarrollo local.

El 41,1% afirma estar dispuesto a contribuir económicamente a programas de conservación, y el estudio detecta que esa predisposición aumenta cuando se ofrece una fórmula concreta de aportación. El conocimiento de la marca Soy Ecoturista también creció: del 10,7% en 2024 al 14,5% en 2025.

Perfil del ecoturista

El estudio se elaboró a partir de 1.116 cuestionarios válidos recogidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, con la colaboración de 39 empresas de 16 destinos pertenecientes a 9 comunidades autónomas. El perfil mayoritario corresponde a un viajero nacional de entre 35 y 65 años, con nivel educativo elevado y en activo laboralmente.

El 87% reside en España, siendo Madrid y Barcelona las principales provincias emisoras. Viaja principalmente en pareja (46,3%) o en grupos de tres a cinco personas (26,4%), y el 80,9% lo hace sin niños menores de 12 años.