Las comunidades autónomas han decidido llevar al Gobierno ante los tribunales por bloquear el informe que España debe remitir a Bruselas sobre el estado de conservación del lobo ibérico.

Catorce regiones, con Castilla y León a la cabeza, anuncian este jueves nuevas acciones judiciales después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) rechazara en tres ocasiones convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el único órgano competente para aprobar ese documento.

El plazo para remitir el informe venció el 31 de julio de 2025, conforme a la obligación establecida por la Directiva Hábitats de 1992. El incumplimiento ya tiene consecuencias: la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España precisamente por no haber recibido ese documento a tiempo.

La confirmación más reciente llegó el 9 de abril de 2026, cuando Bruselas comunicó a la consejera de Desarrollo Rural de Cantabria que seguía esperando la remisión oficial del informe.

Tres convocatorias bloqueadas

Para aprobar y enviar ese informe, el Ministerio debe convocar la Conferencia Sectorial. Su reglamento interno obliga a celebrarla cuando al menos un tercio de sus miembros la solicita. Las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han pedido formalmente esa convocatoria en tres ocasiones: el 21 y el 24 de julio de 2025 y el pasado 5 de mayo de 2026. El Ministerio la ha rechazado en todas ellas.

El primer intento de desbloquear la situación se produjo el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta de informe para elevarla a la Conferencia Sectorial. La reunión estaba prevista para el 22 de julio, pero el MITERD la canceló el día anterior sin ofrecer ninguna explicación. Ese rechazo desencadenó los primeros recursos judiciales, que aún están pendientes de resolución.

Argumentos que no se sostienen

La reacción del Ministerio ha sido ofrecer razones que las comunidades autónomas consideran insostenibles. Alegó que los incendios de 2025 podían afectar al contenido del informe, aunque el documento analiza exclusivamente el período 2019-2024. También afirmó estar a la espera del resultado del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la Ley 1/2025, pese a que ese recurso no guarda ninguna relación con el procedimiento de aprobación.

El argumento más cuestionado fue la supuesta prórroga que habría concedido la Comisión Europea para retrasar la entrega. Las comunidades autónomas lo desmienten de forma categórica: Bruselas no otorgó ninguna prórroga y, al contrario, abrió el expediente sancionador precisamente por no recibir el informe. La más reciente maniobra del MITERD ha sido abrir un trámite de información pública sobre el documento, un paso que las regiones rechazan por no estar previsto en la normativa que regula el proceso.

La cifra de las 500 manadas

En una nota de prensa difundida el pasado miércoles, el Ministerio añadió un nuevo argumento: que la Unión Europea requeriría la existencia de 500 manadas de lobo en España para declarar a la especie en estado de conservación favorable. El censo actual recoge 333 manadas. Las comunidades autónomas rechazan esta afirmación de forma tajante y señalan que la Comisión Europea nunca ha establecido oficialmente ese criterio.

Resulta llamativo que con menos manadas y menor área de distribución que la actual, el estado de conservación del lobo fuera declarado favorable durante el período 2007-2012. Con los nuevos criterios que aplica unilateralmente el MITERD, el resultado pasa ahora a ser desfavorable. Las comunidades autónomas firmantes señalan que esto evidencia una utilización ideológica del tema, al margen del rigor técnico exigible.

Crítica al trabajo técnico

Las comunidades autónomas rechazan también que el Ministerio haya cuestionado públicamente el trabajo de sus equipos técnicos, poniendo en duda su rigor científico. La crítica resulta especialmente grave porque ese mismo censo nacional del lobo fue coordinado y asumido por los propios técnicos del MITERD. Cuestionar el documento equivale, en ese sentido, a una autocrítica.

Ante el bloqueo reiterado, las 14 comunidades autónomas firmantes han decidido iniciar nuevas acciones judiciales para forzar el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

El objetivo es que el Gobierno convoque de forma inmediata la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, apruebe el informe sobre el lobo y otras especies protegidas, y lo remita a la Comisión Europea antes de que el expediente sancionador escale de forma irreversible.