La fiscalidad energética en España castiga a la electricidad renovable y premia a los combustibles fósiles. Desde el 1 de junio, la electricidad vuelve a estar gravada con un IVA del 21%, mientras que los derivados del petróleo mantendrán el tipo reducido del 10% hasta el 30 de ese mismo mes. Así lo denuncia APPA Renovables, que califica la medida de profundamente incoherente con los objetivos de descarbonización del país.

La paradoja es difícil de justificar. La contención de precios que ha registrado la electricidad en los últimos meses se debe en buena medida al peso creciente de las energías renovables en el sistema eléctrico.

En lo que va de 2026, más del 60% de la electricidad generada ha sido de origen renovable, con meses en los que la eólica, la hidráulica y la solar fotovoltaica han liderado el mix nacional. Ese «escudo renovable» ha reducido la exposición de los consumidores a la volatilidad de los mercados internacionales de gas y petróleo.

La penalización fiscal

La ironía del mecanismo es llamativa: la subida del IVA eléctrico se activa precisamente porque la electricidad ha moderado sus precios. Es decir, se penaliza al sector que está haciendo mejor su trabajo. La electricidad renovable baja o contiene sus precios y, como consecuencia de esa buena evolución, pierde la rebaja fiscal. Mientras tanto, los combustibles fósiles, que han subido con fuerza, conservan el IVA reducido.

«Estamos ante una paradoja difícil de explicar: la electricidad baja o contiene sus precios gracias a las renovables y, como consecuencia de esa buena evolución, se le retira la rebaja fiscal. Mientras tanto, los combustibles fósiles, que han subido con fuerza, conservan el IVA reducido. Es una señal exactamente contraria a la que necesita España», ha señalado José María González Moya, director general de APPA Renovables.

«El sistema eléctrico ha hecho sus deberes: ha incorporado renovables, ha reducido dependencia exterior y ha ayudado a contener precios. La respuesta no puede ser encarecer fiscalmente la electricidad. Sería como penalizar al alumno que saca buenas notas», ha añadido.

Vehículo eléctrico y bomba de calor

Las consecuencias de esta fiscalidad energética son directas para hogares, empresas e industrias que quieren electrificar sus consumos. A partir del 1 de junio, la electricidad utilizada para cargar un vehículo eléctrico queda gravada al 21%, mientras que la gasolina o el gasóleo de un coche de combustión interna mantienen un IVA del 10%. La misma lógica se aplica a las bombas de calor: la electricidad que las alimenta soporta el tipo general, mientras determinados combustibles fósiles para calefacción conservan el tipo reducido.

«No es coherente pedir a ciudadanos, empresas e industrias que electrifiquen sus consumos y, al mismo tiempo, gravar más la electricidad que la gasolina o el gasóleo. Si el regulador quiere electrificación, la fiscalidad debe acompañar», ha recalcado González Moya. Esta situación no solo contradice el sentido común económico, sino también los propios planes del Ejecutivo, desde el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta el Plan Social para el Clima presentado la semana pasada.

Alejarse de Europa

La Comisión Europea ha situado la reducción de impuestos y cargas sobre la electricidad como una de las medidas clave para abaratar las facturas, proteger a consumidores e industrias y acelerar la electrificación. Esta orientación responde a una realidad evidente: la electricidad será el vector central de la descarbonización en toda Europa. España, sin embargo, toma un camino divergente con esta subida del IVA a la electricidad renovable.

La fiscalidad energética desfavorable para la electricidad contradice, según APPA Renovables, la propia lógica del sistema. Las renovables no dependen de la importación de gas, petróleo o carbón, no están expuestas a las tensiones geopolíticas de los mercados internacionales y reducen la dependencia exterior de los consumidores. Por eso, la asociación considera especialmente preocupante que la propia contención de precios lograda por la electricidad sea el factor que active la retirada anticipada del IVA reducido.

El IVPEE y otras cargas

Más allá del IVA, APPA Renovables advierte de que la electricidad soporta una carga fiscal excesiva y poco alineada con los objetivos energéticos del país. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, el conocido IVPEE del 7%, debe desaparecer definitivamente, en lugar de mantenerse como una figura estructural. Se suma el Impuesto Especial sobre la Electricidad, junto a cánones, tasas y distintas cargas que encarecen directa o indirectamente la generación y el consumo eléctrico.

Esta fiscalidad heredada responde a un modelo energético del pasado, no a uno basado en renovables que debe impulsar el almacenamiento, el autoconsumo, las bombas de calor, la movilidad eléctrica y la electrificación industrial.

«El IVPEE nació en un contexto que ya no existe y se ha convertido en un lastre para la electrificación. Mantener impuestos pensados para otro sistema energético es frenar el que necesitamos construir. España debe decidir si quiere recaudar contra la electricidad o utilizarla como palanca de competitividad», ha indicado González Moya.

Una reforma integral

APPA Renovables reclama al Gobierno una revisión integral de la fiscalidad energética para que los impuestos dejen de penalizar a la electricidad renovable y reflejen los objetivos de descarbonización, seguridad de suministro y competitividad industrial. La asociación no pide privilegios para la energía renovable: pide que no se la penalice frente a los combustibles fósiles.

«La transición energética necesita coherencia. No pedimos privilegios para la electricidad renovable; pedimos que no se la penalice frente a los combustibles fósiles», ha concluido el director general de APPA Renovables. Los cálculos y las observaciones avalan que sin una reforma fiscal coherente con la transición, España seguirá enviando al mercado señales que contradicen sus propios compromisos climáticos.