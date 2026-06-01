La Comunidad de Madrid ha ampliado a trece el número de comarcas de emergencia cinegética temporal para hacer frente a la explosión poblacional de jabalíes que amenaza la sanidad ganadera y la seguridad vial en los 151 municipios afectados por la resolución.

La medida, publicada el 28 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, estará vigente durante dos años, prorrogables a otros dos. El territorio regional podría albergar en este momento entre 35.000 y 40.000 ejemplares de esta especie, una cifra que en 2025 ya había forzado la declaración de diez comarcas en esta misma situación especial.

El riesgo sanitario

El desborde de la especie no es sólo un problema medioambiental. Los jabalíes son transmisores de enfermedades graves como triquinosis, brucelosis, tuberculosis y peste porcina africana, patologías que pueden arruinar explotaciones ganaderas enteras y, en algunos casos, afectar también al ser humano.

La amenaza de la peste porcina no es teórica. A finales de 2025 se detectó un brote de esta enfermedad en Cataluña, y la Comunidad de Madrid tuvo que movilizar recursos de forma urgente: se realizaron más de 500 análisis del patógeno para garantizar el buen estado sanitario de las 54 explotaciones porcinas de la región, donde se monitorizan 16.000 cerdos. El resultado fue que no se registró ningún caso en Madrid, pero la alerta puso de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante una población de jabalíes desbordada.

Medidas por zonas

La resolución establece actuaciones diferenciadas según el tipo de terreno. En zonas urbanas, periurbanas y en una franja de 500 metros alrededor de los cascos urbanos, se autoriza a las entidades locales a utilizar jaulas trampa, arcos o proyectiles anestésicos. Además, se elaborará un protocolo de información y material divulgativo para la concienciación ciudadana.

En los terrenos rústicos, la prioridad recae sobre las actuaciones selvícolas: se reducirá la cobertura vegetal en los entornos de cascos urbanos y carreteras para disminuir los refugios que favorecen la presencia de los animales y los atropellos en vías de tráfico. Es una de las medidas con mayor impacto preventivo a medio plazo.

Cotos y zonas controladas

En los cotos privados de caza y zonas de caza controlada, las herramientas disponibles son más amplias. Se podrán emplear visores térmicos y cámaras de fototrampeo, utilizar alimentación suplementaria para realizar aguardos y repetir batidas dentro de la misma temporada, algo que no estaba permitido hasta ahora.

En este sentido, los titulares de los cotos deberán registrar y comunicar los datos de capturas realizadas bajo este régimen especial, diferenciándolos de los de la temporada general de caza.

Las comarcas no incluidas en la declaración de emergencia seguirán sometidas al control de fauna habitual, con las limitaciones y épocas hábiles ordinarias. Como medida transversal, la resolución suspende todas las repoblaciones de jabalíes en terrenos cinegéticos de la región; sólo de forma excepcional y previa solicitud expresa podría autorizarse una repoblación en caso de vaciados sanitarios o problemas de índole genética.

Plan de intervención

El origen de estas medidas está en un plan específico para el control de las poblaciones de jabalíes que la Comunidad de Madrid puso en marcha en abril de 2025. Su objetivo era afrontar una sobreabundancia generada por factores como la alta capacidad de adaptación de la especie al entorno urbano y periurbano, su comportamiento gregario y los largos desplazamientos que realizan.

Desde la entrada en vigor de ese plan, la región ha controlado 9.000 ejemplares de jabalíes, lo que ha permitido reducir los daños en cultivos agrícolas y prevenir accidentes de tráfico por atropellos. La expansión de la especie, sin embargo, no se ha detenido, y el incremento de diez a trece comarcas en emergencia cinegética refleja que la presión sobre el territorio madrileño sigue creciendo.

Riesgos para la ganadería

El exceso de jabalíes produce desequilibrios en el ecosistema y genera daños continuados en agricultura, ganadería, zonas verdes e infraestructuras. La Comunidad de Madrid subraya que las medidas aprobadas buscan proteger tanto la sanidad y la economía de las explotaciones ganaderas como el bienestar de los ciudadanos en los municipios afectados.

El modelo de intervención combina el control cinegético directo con la gestión del hábitat y la vigilancia sanitaria, un enfoque integral que las autoridades regionales consideran imperiosamente necesario para evitar que la explosión demográfica de los jabalíes derive en una crisis sanitaria de mayor alcance.