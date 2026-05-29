Iberdrola sortea entre sus accionistas 50 bicicletas eléctricas modelo Moma Bikes Ebike-28 Pro, con un valor de mercado de 2.250 euros cada una, en el marco de la Junta General de Accionistas celebrada hoy 29 de mayo de 2026 en Bilbao.

La energética española, que lleva años apostando por la movilidad sostenible, ha elegido la bicicleta eléctrica como símbolo de ese compromiso medioambiental al convertirla en el regalo estrella para premiar la participación de sus socios en el máximo órgano de gobierno corporativo.

Para Iberdrola, fomentar el uso de la bicicleta eléctrica como alternativa al vehículo de combustión es coherente con su estrategia de descarbonización. La compañía considera que este tipo de transporte limpio reduce las emisiones de CO₂ en los desplazamientos urbanos y mejora la calidad del aire en las ciudades.

Fabricación española

La Moma Bikes Ebike-28 Pro que sortea Iberdrola es una bicicleta eléctrica de paseo de 28 pulgadas fabricada en Europa por la empresa española Moma Trade, fundada por Joan Morera.

Su cuadro y llantas son de aluminio 6061, material ligero y resistente que aporta rigidez sin penalizar el peso total del conjunto. El precio de mercado es de 2.250 euros, aunque en la propia web del fabricante se encuentra ahora disponible por 999.

El motor eléctrico es de tipo Brushless con una potencia de 250 W y un par motor de 55 Nm, lo que permite afrontar pendientes urbanas sin esfuerzo. La batería de litio de 48 V y 13 Ah acumula 624 Wh de energía, suficientes para recorrer hasta 120 km en modo eco con un ciclista de unos 75 kg.

Batería integrada

La carga completa de la batería se realiza en aproximadamente 4 horas. Al estar totalmente integrada en el cuadro y ser extraíble, resulta cómoda de cargar en casa o en la oficina sin necesidad de mover la bicicleta completa.

El sistema de pedaleo asistido ofrece 4 niveles de asistencia y una pantalla de última generación que muestra la capacidad restante de la batería, el nivel de asistencia activo, la velocidad instantánea y las distancias parcial y total recorridas. La velocidad máxima legal es de 25 km/h, conforme a la normativa europea para vehículos de asistencia al pedaleo.

Shimano de 7 velocidades

La transmisión está formada por un cambio Shimano de 7 velocidades con mando SL-TX50 y piñón MF-TZ500-7, lo que garantiza una amplia versatilidad tanto en entornos urbanos como en rutas periurbanas con algo de desnivel.

La frenada se confía a frenos de disco hidráulicos de gran potencia: disco delantero de 180 mm y trasero de 160 mm. La horquilla Suntour NEX con suspensión hidráulica absorbe los impactos del pavimento urbano, mientras que los neumáticos Kenda 700×40 ofrecen agarre y rodadura estable sobre asfalto.

Equipamiento completo

De serie incluye portaequipajes integrado, guardabarros, protector de cadena, caballete, puños ergonómicos, timbre y luces LED delantera y trasera homologadas. El peso máximo recomendado del ciclista es de 120 kg.

Para optar a la bicicleta eléctrica que sortea Iberdrola, los accionistas y beneficiarios últimos deben ser mayores de edad, personas físicas y miembros del OLA Club del Accionista Iberdrola. Además, debían haber votado o delegado su voto en la Junta General de 2026 a través del portal web corporativo o del teléfono gratuito 900 100 019 de la Oficina del Accionista antes del 28 de mayo.

Dos sorteos

El sorteo principal, con 30 bicicletas en juego, se celebrará ante notario el 17 de junio de 2026. De forma adicional, desde el 20 de mayo se realizaron sorteos diarios de 2 bicicletas a cargo del mismo notario, con 10 suplentes por jornada; los sorteos del 22, 23 y 24 de mayo se agruparon el lunes 25.

Los ganadores disponen de 7 días naturales para confirmar su aceptación una vez recibida la comunicación de Iberdrola. El premio es personal e intransferible y no puede canjearse por su equivalente económico. La energética se reserva el derecho a sustituirlo por otro de similares características en caso de indisponibilidad o fuerza mayor.