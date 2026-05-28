La plataforma berlinesa Zalando y la firma parisina Vestiaire Collective han sellado una alianza para integrar piezas de lujo de segunda mano en la oferta habitual de Zalando, un paso más en crear un circuito complementario al textil que quiere añadir, de esta forma, una opción más a la corriente de moda circular con unos estándares más altos.

La colaboración ya está disponible en España y otros 13 mercados del continente, lo que la convierte en una de las apuestas más ambiciosas de la multinacional en el ámbito de la moda sostenible.

Un giro estratégico

Según comunican ambss compañías, la unión entre Zalando y Vestiaire Collective no es sólo comercial: refleja un cambio de modelo. La compañía alemana abre por primera vez su categoría de Segunda Mano al Zalando Partner Program.

Este movimiento supone un giro en su transformación de distribuidor tradicional a facilitador del comercio electrónico de moda a escala europea. Los clientes de Zalando pueden acceder ya al catálogo seleccionado por Vestiaire Collective a través de una landing page exclusiva. La oferta incluye artículos únicos de más de 50 marcas icónicas en ready-to-wear, calzado, marroquinería y accesorios.

La selección abarca firmas de alta gama que hasta ahora no tenían presencia en la plataforma. El acuerdo permite a millones de compradores europeos acceder al lujo circular sin salir del entorno de compra que ya conocen.

Demanda que no para

Los números respaldan la apuesta. En 2025, el 62% del catálogo de Segunda Mano de Zalando se vendió en los primeros siete días tras su publicación, una cifra que refleja el apetito real del mercado por este tipo de producto.

Los datos internos añaden otro dato llamativo: el 40% de los clientes que compran artículos de segunda mano también incluyen una pieza nueva en el mismo pedido. Un comportamiento que subraya el valor de reunir toda la oferta en un mismo lugar.

Verificación rigurosa

La confianza es la base sobre la que Vestiaire Collective construyó su negocio desde que se fundó en París en 2009. Para sostenerla, la empresa cuenta con más de 100 autenticadores y 50 controladores de calidad distribuidos por todo el mundo.

Todos los artículos que se integren en Zalando pasarán por este proceso antes de ponerse a la venta. Si un cliente devuelve un producto, la pieza deberá superar una nueva verificación física antes de volver a estar disponible en línea.

Devoluciones de 30 días

Los compradores mantendrán las condiciones habituales de Zalando. El plazo de devolución de 30 días se aplica también a los artículos de lujo de segunda mano, lo que elimina una de las barreras clásicas de la reventa en línea.

Este punto es especialmente relevante en España, donde la desconfianza hacia la autenticidad de los productos de ocasión ha limitado históricamente este segmento. La combinación de Vestiaire Collective con la infraestructura de Zalando apunta a cambiar esa percepción.

La voz de los protagonistas

«La demanda de moda de segunda mano de alta calidad sigue creciendo. Al añadir este catálogo a nuestra oferta y combinarlo con la comodidad de Zalando, nuestro objetivo es animar a más clientes a explorar la segunda mano», señala Alice Marshall, directora de Pre-owned en Zalando.

«Esta alianza abre la puerta para que una nueva generación descubra la moda de lujo a través de la segunda mano, encontrándose con los clientes allí donde ya compran», añade Thomas Hezard, Chief Product Officer de Vestiaire Collective. «Refleja una ambición compartida de hacer que el lujo circular sea más visible y más atractivo para un público más amplio y joven», concluye Hezard.

14 mercados europeos

La colaboración arranca en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia. Son todos los territorios donde la categoría de Segunda Mano de Zalando ya funcionaba.

Con Vestiaire Collective como primer socio externo en esta categoría, Zalando consolida su apuesta por la economía circular. A principios de 2026, la compañía ya había incorporado accesorios y moda infantil a esta sección, un segmento llamado a convertirse en uno de sus principales ejes de crecimiento.