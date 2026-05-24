Cada 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques, una iniciativa promovida desde 1999 por la Federación Europarc, red europea de instituciones dedicadas a la gestión de espacios naturales protegidos. La fecha conmemora la declaración en Suecia, en el año 1909, de los primeros parques de este tipo en el viejo continente.

El lema elegido para este 2026 es Conectados por la naturaleza, un mensaje que pone el foco en los vínculos entre áreas protegidas, paisajes y comunidades locales y que invita a organizar «eventos y actividades para mostrar cómo la conectividad ecológica fortalece nuestros espacios naturales y nuestra calidad de vida», explican desde Europarc.

En España existen actualmente 16 parques nacionales gestionados por la administración general del Estado, además de 154 parques naturales cuya responsabilidad recae en los gobiernos autonómicos. Dentro de esta red de espacios protegidos, destacamos cinco destinos de naturaleza que no te puedes perder.

Ordesa y Monte Perdido

En el corazón del Pirineo aragonés, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se erige como uno de los paisajes de alta montaña más imponentes de Europa. Sus valles profundos, cascadas y bosques atlánticos de hayas, abetos, pinos y abedules configuran un mosaico ecológico de incalculable valor y uno de los mejores ejemplos de biodiversidad de montaña en el sur del continente.

La ruta hacia la cascada de la Cola de Caballo, en el valle de Ordesa, ofrece uno de los testimonios más espectaculares del modelado glaciar en Europa occidental.

Además, el parque es uno de los principales refugios del quebrantahuesos, emblema de la recuperación de la fauna pirenaica, así como un corredor natural estratégico para la biodiversidad europea.

Bardenas Reales

El Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Bardenas Reales ofrece uno de los paisajes más sorprendentes de la península ibérica. Este territorio semidesértico modelado por la erosión constituye un ejemplo excepcional de ecosistema estepario protegido.

Sus formaciones arcillosas, barrancos y cabezos crean un entorno singular donde sobreviven especies adaptadas a condiciones extremas, como el águila real o diversas aves esteparias, entre ellas la alondra de Dupont, la ganga ibérica, la ortega y el sisón común.

Este parque natural navarro demuestra que la conservación no sólo protege bosques o montañas: también preserva paisajes aparentemente áridos que cumplen funciones ecológicas esenciales.

Monfragüe

El Parque Nacional de Monfragüe, ubicado en la provincia extremeña de Cáceres, es uno de los mejores destinos europeos para la observación de aves y un ejemplo destacado de conservación del bosque mediterráneo.

En sus cortados rocosos anidan buitres negros y leonados, cigüeñas negras y águilas imperiales ibéricas, mientras que sus dehesas reflejan la convivencia histórica entre actividad humana tradicional y biodiversidad.

El Salto del Gitano, un impresionante farallón rocoso que se eleva sobre el río Tajo, es uno de los principales miradores del parque y un enclave privilegiado para el avistamiento de aves. Por su parte, el castillo de Monfragüe, situado en el punto más alto del parque, ofrece una de las panorámicas más completas de todo este vasto y espectacular territorio.

Doñana

El Parque Nacional de Doñana, situado entre las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es uno de los espacios protegidos más importantes de España y de toda Europa. Su mosaico de marismas, dunas móviles, pinares y cotos sostiene una biodiversidad extraordinaria en el contexto mediterráneo.

Además de albergar especies tan representativas como el lince ibérico o el águila imperial ibérica, Doñana ocupa una posición estratégica en las rutas migratorias entre África y Europa, lo que refuerza su papel como territorio clave dentro de las redes ecológicas internacionales.

Pocos espacios ilustran mejor la idea de conectividad natural que inspira el lema del Día Europeo de los Parques de este año.

Garajonay

En la isla canaria de La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay conserva uno de los ecosistemas más singulares de Europa: la laurisilva canaria, un bosque húmedo subtropical heredero directo de los antiguos bosques que cubrían el continente hace millones de años.

Entre sus especies vegetales más características destacan el laurel, el viñátigo, el til, el acebiño y el follao, acompañados por un denso sotobosque de musgos y helechos favorecido por la humedad constante de los vientos alisios.

Sus senderos entre brumas permanentes permiten descubrir también una espectacular fauna, con numerosos invertebrados endémicos y aves propias de la laurisilva como la paloma rabiche y la paloma turqué, dos especies exclusivas de Canarias.

Espacios clave

El Día Europeo de los Parques es también una oportunidad para mirar estos territorios como algo más que imponentes destinos turísticos. Son espacios clave para afrontar desafíos como el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el desarrollo económico de las comunidades locales vinculadas a estos entornos.

Acercarse a ellos de forma respetuosa es una manera directa de contribuir a su conservación. Porque conocer un parque es también comprender el valor del patrimonio natural que protege y la importancia de mantenerlo para las generaciones futuras.