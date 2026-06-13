Hospitalidad circular humana: así se está redefiniendo el turismo sostenible en Baleares

Nuestro alojamiento turístico puede ser mucho más que un lugar adecuado para pasar las vacaciones. Cuando somos atendidos desde una verdadera cultura del cuidado, esta labor genera un retorno para las personas, la comunidad y el medioambiente.

«Entendemos la hospitalidad como algo más que descanso: es una práctica con impacto humano, emocional y social», remarcan desde la cadena, que cuenta con seis hoteles de cuatro estrellas, una villa y dos restaurantes en las Islas Baleares. Esta es la base del concepto de hospitalidad circular humana que define a MarSenses Hotels & Homes. El grupo cerró 2025 con una facturación récord de 32,6 millones de euros, lo que significa un 25% más respecto al año anterior.

Un éxito que demuestra que el turismo masificado y de elevada huella ambiental está perdiendo peso ante nuevas propuestas como las que abandera MarSenses, que nos invita a disfrutar de la experiencia de viaje de una forma más pausada, responsable y conectada con la naturaleza y la cultura autóctonas.

Huertos ecológicos

Uno de los elementos que distingue a la cadena hotelera es su compromiso con la producción local, estrategia en la que desempeña un papel central Rodrigo Fitaroni, CEO del grupo e impulsor de una red de huertos ecológicos que abastecen de alimentos a los hoteles y restaurantes.

Esta apuesta por los productos kilómetro cero permite a la marca reducir la huella de carbono de su cadena de suministro; garantizar la frescura y la calidad de los alimentos de producción propia, que además son siempre de temporada y, por último, ofrecer una experiencia gastronómica conectada con el territorio.

Agrofloresta

Fitaroni ha diseñado una metodología de trabajo en sus huertos que recurre a prácticas de la agricultura regenerativa y la agrofloresta. Este último sistema de cultivo, desarrollado en Brasil, país de nacimiento del CEO, imita la estructura de los bosques naturales mediante la incorporación en los huertos de árboles y otras especies de plantas, como arbustos y plantas aromáticas.

«Si combinamos las especies adecuadas, la propia biodiversidad acaba creando un ecosistema equilibrado», asegura Fitaroni. La agrofloresta trabaja con varias capas de biodiversidad, y cada una de ellas cumple una función esencial para mantener dicho equilibrio.

Árboles y plantas

Por ejemplo, los árboles proporcionan sombra a los cultivos, además de proteger y nutrir el suelo con sus raíces. También posibilitan una mayor infiltración y retención de agua y pueden ser empleados para regular las condiciones de temperatura, corrientes de aire y humedad.

Por su parte, las flores, los frutales y las plantas aromáticas enriquecen igualmente el suelo y atraen a los polinizadores, así como a algunos insectos que son depredadores naturales de posibles plagas.

La salud del suelo

Tanto la agroforestería como otros sistemas de agricultura regenerativa comparten un mismo planteamiento fundamental: todo comienza por recuperar la salud de los terrenos de cultivo. Porque sin suelos vivos, es imposible que la tierra dé ningún fruto.

«Sólo vemos una parte de la biodiversidad, que es la flora y la fauna que está ante nuestros ojos. Pero no debemos olvidarnos de la biodiversidad presente en el suelo, que es la que crea las condiciones necesarias para que prosperen los cultivos», asevera Fitaroni.

El responsable de la cadena hotelera prescinde de las labores de labranza para no dañar el terreno, tal y como recomiendan las enseñanzas de la agricultura regenerativa, que recomienda fortalecer la microbiota del suelo empleando compost, hongos y otros insumos orgánicos.

Mayor producción

La biodiversidad vegetal también realiza una labor esencial en este sentido. «Poca gente sabe que las plantas liberan aceites y azúcares para alimentar las propias bacterias del suelo. De hecho, la cuarta parte de su energía va destinada a nutrirlo», recalca el CEO de MarSenses.

El resultado son unos suelos cada vez más vivos, fértiles y productivos, como evidencian los datos: si en 2025, los huertos produjeron en total unas 20 toneladas de cultivos, el objetivo en este año es llegar a las 250 toneladas.

Captura de carbono

Además de este mayor rendimiento, Fitaroni ha desarrollado un sistema específico para cuantificar las absorciones de carbono derivadas de su proyecto de agricultura regenerativa. Dicho sistema ha sido reconocido por el Gobierno de las Islas Baleares, que lo ha incorporado al registro autonómico de huella de carbono como iniciativa de compensación de emisiones.

Este modelo, nacido en los huertos que proveen a MarSenses, se diferencia por abarcar tanto el carbono capturado por la biomasa vegetal como el incremento del carbono orgánico del suelo derivado de buenas prácticas agrarias, cultivos leñosos y sistemas de gestión regenerativa de las explotaciones.

Mejores empresas

Este compromiso con la conservación del entorno y la agricultura local tiene también su reflejo a nivel social, comenzando por los propios empleados de la compañía.

Así lo demuestran los tres premios recibidos por el grupo a finales de marzo en la gala Best Workplaces España 2026, que organiza la consultora Great Place to Work para reconocer a las mejores empresas para trabajar.

Primer puesto

Estos premios se basan en el análisis de más de 430.000 empleados de más de 470 empresas. En concreto, MarSenses Hotels & Homes se hizo con el primer puesto en la categoría de 251 a 500 trabajadores, y con el galardón especial Better for Business, que distingue a las organizaciones con mejores resultados en credibilidad y orgullo corporativo. Además, Fitaroni obtuvo el premio a mejor CEO.

Entre sus iniciativas más innovadoras, MarSenses se ha convertido en la primera cadena hotelera en implantar una jornada laboral reducida de 37,5 horas semanales para el conjunto de su plantilla, y de 32 horas para las personas mayores de 58 años de sus equipos de pisos. También ha incrementado el salario un 8% en dos años.

Diversidad

Otro de los rasgos diferenciales del grupo hotelero es su defensa de la diversidad. Así lo indica su participación en la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), con el propósito de garantizar la protección de los derechos de este colectivo en todos sus centros de trabajo mediante iniciativas de formación y sensibilización dirigidas a sus empleados.

La compañía también ha creado sus propios estándares de accesibilidad universal que reflejan «el compromiso de la compañía con una experiencia equitativa, cómoda y digna para todos los huéspedes, independientemente de sus capacidades, edad o condición», según su información corporativa.

Sus hoteles cuentan con habitaciones adaptadas y diferentes soluciones de accesibilidad en las zonas comunes, todo para hacer más fácil que todas las personas puedan disfrutar de sus días de descanso sin problema.