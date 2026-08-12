¿Qué hacer con las gafas de protección tras el eclipse? Te contamos cómo reciclarlas

Ha pasado más de un siglo desde la última vez, pero por fin se ha acabado la espera. Esta tarde volveremos a vivir en España un eclipse de Sol que cruzará la península de oeste a este. El fenómeno podrá contemplarse de forma total en buena parte de la mitad norte del país, mientras que en el resto se verá como un eclipse parcial.

La fase de totalidad durará, como máximo, dos minutos y 18 segundos. Al termino de los cuales, muchas personas se preguntarán qué es lo que tienen que hacer con sus gafas de protección —homologadas siempre conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015 o ISO 12312-2—. Para ayudarlas, Ecoembes ha publicado una serie de recomendaciones básicas.

El primero de estos consejos es que no es obligatorio deshacerse de ellas. Si las gafas están en buen estado, su reutilización es una opción ideal, ya que siempre debemos intentar alargar la vida útil de los productos. «Se pueden guardar para próximos eclipses o donarlas a centros educativos o asociaciones», detalla la entidad dedicada al reciclaje y el ecodiseño de envases.

Trío Ibérico

Por otro lado, el eclipse de esta tarde es el primero de los tres grandes fenómenos astronómicos que componen el ya célebre Trío Ibérico de eclipses, que completarán el eclipse total del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero de 2028.

España tendrá así la oportunidad de contemplar tres eclipses solares en menos de tres años, un privilegio del que disfrutan muy pocos países. No faltarán, por tanto, ocasiones para volver a utilizar las gafas de protección homologadas, siempre que se conserven en buen estado y sigan cumpliendo los requisitos de seguridad exigidos.

Sin embargo, si tenemos claro que no volveremos a usar las gafas homologadas, Ecoembes recomienda separar los materiales a la hora de desecharlas, de modo que tiremos la montura de cartón al contenedor azul, que es precisamente el que corresponde a papel y cartón, mientras que el filtro va al contenedor de restos.

Nunca al amarillo

En el caso de que no se puedan separar los diferentes componentes de las gafas, Ecoembes aclara que deben depositarse en el contenedor de restos, «nunca al amarillo». El motivo es que el contenedor amarillo está destinado exclusivamente a envases de plástico, latas y briks.

Aunque el filtro esté fabricado con plástico, no se trata de un envase, por lo que no forman parte de la fracción que gestiona este contenedor. Este es el motivo por el que no deben depositarse objetos que no sean envases en el amarillo. Hacerlo dificulta el proceso de selección y reciclaje, reduciendo la eficiencia del sistema.

Contenedor azul

No ocurre lo mismo con el contenedor azul, en el que, como ya se ha señalado, sí puede depositarse la montura de cartón de las gafas, siempre que se haya separado del filtro.

La diferencia radica en que este contenedor no está reservado para envases, sino que recoge productos fabricados con papel y cartón, independientemente de que sean envases o cualquier otro tipo de objetos.

Desplazamientos

Ecoembes también recuerda que miles de personas se han desplazado por todo el país en busca de los mejores lugares para disfrutar de este histórico evento.

Esta gran afluencia de visitantes provocará un inevitable aumento del consumo de bebida y comida para llevar y, con ello, de la generación de envases y de las dudas sobre cómo reciclarlos correctamente.

Por ello, la organización medioambiental insiste en la necesidad de «mantener los hábitos de reciclaje también fuera de casa». «Botellas, latas o briks deben depositarse en el contenedor amarillo para que puedan tener una segunda vida», señala.

Contenedores

Además, los envases de vidrio, como botellas y tarros, deben depositarse en el contenedor verde, mientras que los restos orgánicos, como cáscaras de fruta o restos de comida, tienen que ir al contenedor marrón allí donde exista recogida de biorresiduos.

En los municipios que todavía no disponen de esta fracción, su destino correcto es el contenedor de resto, normalmente de color gris, aunque puede ser de otro color.

Envases reutilizables

Además del reciclaje, conviene reducir al máximo la generación de residuos utilizando botellas y recipientes reutilizables en lugar de envases de un solo uso. Si el lugar de observación no dispone de contenedores, lo más recomendable es guardar los residuos hasta encontrar un punto donde puedan depositarse correctamente.

En caso de acudir a un espacio natural, también es importante respetar el entorno. Para ello, se recomienda permanecer en los senderos y zonas habilitadas, evitar pisar la vegetación o molestar a la fauna y no abandonar ningún tipo de residuo.

Asimismo, conviene no hacer fuego, no arrojar colillas y evitar el exceso de ruido, de manera que el eclipse pueda disfrutarse sin dejar una huella negativa en la naturaleza.

Reciclaje y ocio

El gerente de Ecoembes en Aragón, Jorge Serrano, remarca que «eventos como el eclipse solar, que concentran a miles de personas, son una oportunidad para reforzar estos hábitos y demostrar que reciclar también forma parte del ocio”.

«Esta colaboración nos permite adaptar los mensajes al territorio y facilitar que los ciudadanos separen correctamente sus residuos allá donde se encuentren», concluye.